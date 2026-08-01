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    1 августа 2026, 13:35 • Новости дня

    Испания решила поэтапно открыть границу с Марокко в Мелилье

    Tекст: Мария Иванова

    Власти испанского автономного города Мелилья приступят к поэтапному возобновлению работы пограничного перехода с Марокко, закрытого из-за массовых попыток прорыва нелегальных мигрантов.

    Испанское правительство в Мелилье намерено постепенно снять ограничения на границе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    Ранее единственный действующий погранпереход был закрыт из-за инцидентов с мигрантами, пытавшимися прорваться на территорию Европы.

    «Представительство правительства сообщило, что приступит к «постепенному открытию границы Мелильи» на погранпереходе Бени-Энсар», – говорится в публикации. На первом этапе границу смогут пересекать только автомобили, участвующие в операции «Пересечение пролива».

    Пропуск будет осуществляться группами по 20 машин. После прохождения контроля на марокканской стороне движение разрешат следующей партии транспорта. Накануне мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки в город из Марокко проникли около 60 тыс. человек, при этом порядка 53 тыс. мигрантов добровольно вернулись обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на прорыв нелегалов власти Испании перебросили в город дополнительные силы полиции и армии. Позже сотни нарушителей начали добровольно возвращаться на родину.

    31 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Политолог Трухачев: Бездумные решения правительства Санчеса привели к миграционному кризису в испанской Сеуте

    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    @ REDUAN DRIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У Марокко есть территориальные претензии на испанские города Сеута и Мелилья. В связи с этим можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов в Испанию. Однако на деле причина миграционного кризиса – в бездумной политике правительства Педро Санчеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Премьер Испании Педро Санчес – главный европейский мигрантолюб. Он не согласен с общим ужесточением миграционной политики, которая происходит в Евросоюзе», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Собеседник напомнил, что ранее в ЕС вступил в силу новый пакт о миграции: в частности, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны объединения стали быстрее и жестче.

    «Вместе с тем, в Испании благодаря Санчесу запустили программу иммиграционной амнистии, в результате полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Кроме того, испанский суд – опять же с подачи Санчеса – постановил, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты», – указал собеседник. Шаги Мадрида в итоге привели к тому, что жители других стран решили попытать счастья.

    Трухачев на этом фоне упомянул территориальные претензии Марокко на испанские города Сеута и Мелилья. Можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов, однако есть ряд нюансов. «С одной стороны, марокканцам хочется вернуть анклавы. Но с другой, все проблемы, которые там есть, власти африканского государства получат на своей территории. Более того, в случае притязаний на Сеуту и Мелилью Марокко лишится больших денег от Брюсселя», – детализировал политолог.

    «Другими словами, марокканцам следует подумать, нужно ли решать давний спор именно сейчас. Я бы на месте испанцев сам бы отказался от этих городов», – сыронизировал собеседник. Как бы то ни было, в связи с событиями в Сеуте целый ряд стран ЕС всерьез обсуждают возможность приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, продолжил спикер. «Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, миграционный кризис – главное, что может всерьез подорвать единство ЕС. «Если масштабы бедствия станут разрастаться, это окажется тактически выгодно для России, потому что внимания Евросоюза будет отвлечено, в том числе от Украины. Другое дело, что мы на это должны смотреть и не повторять ошибок, которые были допущены в Европе», – заключил Трухачев.

    Ранее тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанскую Сеуту – это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой» и потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию». Испанские власти направили в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии для урегулирования ситуации.

    По данным El Confidencial, в Сеуту прорвались почти 50 тыс. нелегалов. При этом население города составляет около 85 тыс. человек. Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    События развернулись после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.

    Из-за ситуации с мигрантами Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан», – сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

    В МВД Финляндии также призвали исключить Мадрид из Шенгена. В ведомстве подчеркнули, что страна не выполняет свои обязательства по защите внешней границы. Впрочем, бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею об исключении невозможной. Франция, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Испанией, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав с падением Рима под натиском варваров в V веке. «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в соцсетях, прикрепив к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

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    31 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    @ STUART BROCK/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны открыто готовятся к вооруженному конфликту с российской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    «Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», – подчеркнул Грушко, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что активная милитаризация Германии перестала быть тайной. В связи с этим Москва намерена скорректировать собственные политические и военно-политические стратегии для обеспечения безопасности государства.

    Грушко выразил удивление отсутствием реакции со стороны европейского сообщества. Он сравнил текущую ситуацию с «молчанием ягнят», отметив, что соседям Берлина следовало бы вспомнить трагические исторические уроки германского реваншизма.

    В июне Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова сообщала об открытом курсе властей Германии на вооруженный конфликт.

    Эксперт Александр Ермаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал обострение обстановки в Европе из-за возможного создания Берлином собственного ядерного оружия.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
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    31 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен поручила организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за немедленную депортацию нелегалов из испанского анклава в Северной Африке, поручив решение вопроса профильным комиссарам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты. Свое заявление политик опубликовала в соцсети.

    «Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», – подчеркнула председатель ЕК.

    Для решения сложившейся ситуации фон дер Ляйен привлекла двух профильных чиновников. Разбираться с проблемой будут еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер и еврокомиссар по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравка Шуйца, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва нелегалов.

    Франция усилила контроль на границе с соседним государством на фоне миграционного кризиса.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией.

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    31 июля 2026, 15:55 • Новости дня
    Тысячи мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко

    Tекст: Денис Тельманов

    Огромное число нелегально прибывших в испанский автономный город на севере Африки беженцев решило самостоятельно отправиться обратно на родину.

    Около 25 тыс. человек, ранее незаконно проникших на территорию испанского анклава, приняли решение уехать обратно, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    По официальным данным министерства внутренних дел, всего границу пересекли порядка 50 тыс. иностранцев.

    При этом местная администрация заявляла о прибытии 60 тыс. искателей убежища. Существенная разница в оценках подчеркивает серьезный масштаб миграционного кризиса в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании перебросили в этот североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

    Министр обороны королевства Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить всех нелегалов обратно на родину.

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    31 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Премьер Испании назвал прорыв мигрантов в Сеуту атакой на целостность страны

    Власти Испании сочли прорыв марокканцев в Сеуту нарушением целостности страны

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный Мадрид приравнял незаконное проникновение сотен марокканцев в африканский анклав к открытому нападению и посягательству на государственный суверенитет.

    Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение нелегалов из Марокко как посягательство на суверенитет государства, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в четверг, когда тысячи молодых людей скопились у кордонов Сеуты. В результате сотни нарушителей смогли прорваться на территорию автономного города.

    В ответ на обострение ситуации Мадрид экстренно перебросил в регион дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армейские подразделения. «Произошедшее вчера следует расценивать как нападение и нарушение территориальной целостности Испании. Сеута – испанский город, и случившееся заслуживает самого решительного осуждения с нашей стороны», – подчеркнул премьер-министр.

    Свое заявление политик сделал по итогам специального совещания с руководством силовых ведомств, министерства внутренних дел и местной администрации. Сеута представляет собой испанский анклав в Северной Африке, имеющий сухопутную границу с марокканским королевством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Между тем количество погибших в ходе миграционного кризиса людей достигло 24 человек.

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    31 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от Марокко принять обратно нелегалов из испанского анклава.

    Захарова ответила в Telegram-канале на призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Марокко забрать обратно нелегальных мигрантов из испанской Сеуты. Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала заявление Мерца о необходимости скорейшего взятия Испанией ситуации под контроль.

    «А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также с иронией предложила разместить мигрантов в резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, там беженцам должны предоставить питание, медицинские страховки, деньги и эфирное время на ведущих европейских телеканалах для обеспечения свободы слова.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте. За сутки границу этого испанского анклава пересекли около 60 тыс. нелегалов.

    Власти Испании экстренно перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

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    31 июля 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава Минобороны Испании: Прорвавшихся в Сеуту мигрантов вернут в Марокко

    Tекст: Мария Иванова

    Пробравшиеся на территорию испанского анклава нелегалы будут в обязательном порядке отправлены обратно на родину, несмотря на обещания преступных группировок, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес категорично высказалась о судьбе незаконно пересекающих границу людей. Всех мигрантов, въехавших в Сеуту, отправят обратно, передает РИА Новости.

    Выступая перед журналистами, глава оборонного ведомства обратилась к организаторам нелегального трафика. «Пусть участники мафии перестанут обманывать молодых людей и других людей, которые пересекают границу из Марокко в Сеуту, потому что их конечной судьбой станет возвращение в Марокко», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании перебросили в североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

    Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

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    1 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты

    EFE: Десятки мигрантов пытались прорваться в центр размещения иммигрантов Сеуты

    Tекст: Мария Иванова

    Группа нелегальных выходцев из стран Африки попыталась силой проникнуть на территорию лагеря беженцев испанской Сеуты, разрушив часть внешнего забора.

    Правоохранительным органам пришлось пресечь действия агрессивной толпы, передает РИА «Новости».

    Иностранцы повредили ограждение у входа, после чего полиция оперативно установила кордон безопасности вокруг здания.

    «Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты ввиду того, что все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно... Национальной полиции пришлось направиться к центру, чтобы стабилизировать ситуацию», – сообщает испанское агентство EFE.

    Накануне мэр города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек. При этом почти 53 тыс. нелегалов впоследствии добровольно вернулись на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Впоследствии около 37,5 тыс. человек добровольно вернулись обратно в Марокко.

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    31 июля 2026, 14:41 • Новости дня
    Власти Сеуты сообщили о проникновении 60 тыс. мигрантов из Марокко

    Tекст: Мария Иванова

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов, что составляет 70% от числа местных жителей.

    Около 60 тыс. человек проникли за сутки в испанскую Сеуту с территории Марокко, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил мэр-президент анклава Хуан Хесус Вивас.

    «По оценкам, в связи с этим эпизодом в наш город вошли около 60 тыс. человек. Это означает 70% населения Сеуты», – заявил глава города во время выступления перед журналистами. Трансляцию его речи вели испанские средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

    Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов.

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    31 июля 2026, 15:15 • Новости дня
    Венгерская MOL решила резко сократить энергопотребление

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует снизить потребление электричества на 40% на фоне вероятной остановки атомной электростанции из-за падения уровня воды в реке.

    Нефтегазовая компания MOL из Венгрии намерена урезать потребление электроэнергии на 40% в связи с готовящейся полной остановкой АЭС «Пакш», передает ТАСС. Причиной этому стало критическое обмеление Дуная, о чем сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Глава правительства обратился к крупным промышленным предприятиям, в том числе автопроизводителям и заводам по выпуску аккумуляторов, с просьбой снизить расход воды и электричества.

    «Я хочу сказать компаниям, что мы все еще ожидаем от них добровольных шагов», – заявил политик.

    Завод Samsung SDI в Гёде уже отреагировал на ситуацию, сократив использование воды на 50% и электричества на 10% в вечерние часы.

    Ожидается, что АЭС «Пакш» приостановит свою работу с третьего августа, так как уровень воды в Дунае может оставаться недостаточным для охлаждения реакторов в течение нескольких недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерская АЭС «Пакш» снизила мощность энергоблоков из-за падения уровня воды в Дунае.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил об угрозе полной остановки станции на фоне экстремальной жары.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан призвал граждан добровольно уменьшить потребление электроэнергии после остановки АЭС в Чернаводэ.

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    31 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    Цена на газ в Европе превысила 700 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе вновь преодолели 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость сентябрьских газовых фьючерсов на европейских торгах возобновила рост, поднявшись выше отметки в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту и вновь преодолели уровень в 700 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    По данным лондонской биржи ICE, сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на отметке 694,5 доллара, а к 13:55 мск достигли 710,7 доллара.

    Рост стоимости энергоносителей в Европе начался 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. В итоге средние цены за первый месяц весны увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с начала 2023 года превысив 600 долларов. Максимальное значение за время конфликта было зафиксировано 19 марта – 853,7 доллара, когда Катар резко сократил выпуск сжиженного природного газа.

    В последующие месяцы наблюдалась разнонаправленная динамика: в апреле котировки упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. К концу июля цены превысили 700 долларов, но в начале последней недели месяца резко упали, после чего колебались около этой отметки. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля стоимость газа на европейских биржах вплотную приблизилась к отметке в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее цена голубого топлива превысила 750 долларов впервые с весны.

    Перед этим котировки августовских фьючерсов достигли уровня 716,4 доллара.

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    31 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Жертвами попытки массового прорыва мигрантов в испанскую Сеуту стали 34 человека

    Tекст: Мария Иванова

    Во время масштабного штурма мароккано-испанской границы погибли 34 нелегала, пытавшихся прорваться на территорию Евросоюза.

    Количество жертв среди нелегалов, пытавшихся попасть на территорию испанского анклава из Марокко, увеличилось до 34 человек, рассказал мэр-президент города Хуан Хесус Вивас.

    «Я также хочу совершенно искренне выразить от имени всех нас нашу глубокую скорбь и боль в связи с 34 погибшими, к которым привел этот массовый наплыв», – сказал он во время выступления перед журналистами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

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    31 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Число погибших по пути в Сеуту мигрантов возросло до 57 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество жертв среди беженцев, пытавшихся добраться из Марокко до испанского анклава на севере Африки, достигло 57 человек.

    Не менее 57 человек погибли при попытке проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута. Обновленные данные о трагедии на северном побережье Африки приводит газета El Pais, передает ТАСС.

    Ранее поступала информация о 41 погибшем. Известно, что тысячи мигрантов пытались попасть в город вплавь или пешком.

    Для этого они обходили специальный волнолом, который служит границей между Сеутой и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию иностранцев.

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    31 июля 2026, 14:25 • Новости дня
    Мерц призвал Испанию и Марокко решить миграционный кризис

    Канцлер ФРГ Мерц потребовал от Испании и Марокко урегулировать кризис в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выступил за принятие решительных мер по нормализации напряженной ситуации с нелегалами на границе в Северной Африке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте, передает РИА «Новости».

    Политик настаивает на необходимости оперативных действий со стороны обоих государств для стабилизации обстановки.

    «Испания хочет и должна как можно скорее восстановить контроль над ситуацией в Сеуте… От Марокко мы ожидаем, что она незамедлительно примет нелегальных мигрантов обратно», – подчеркивается в официальном заявлении главы правительства ФРГ. Документ был распространен пресс-службой немецкого кабмина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва мигрантов.

    Французское руководство ужесточило проверки на рубежах с соседним государством.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией.

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    31 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил закрытие границы с Латвией

    В Белоруссии не подтвердили закрытие границы с Латвией

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил заявления Риги о закрытии границы между странами по техническим причинам, о чем заявил пресс-секретарь белорусского пограничного ведомства Антон Бычковский.

    «В Госпогранкомитете информацию о закрытии границы Латвией не подтвердили», – сказал он ТАСС.

    Ранее глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил в соцсетях о закрытии границы по техническим причинам. Он рекомендовал соотечественникам, находящимся за рубежом, искать альтернативные пути возвращения домой.

    «По техническим причинам граница между Латвией и Белоруссией закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», –  написал Домбрава в социальной сети X.

    До этого он советовал воздержаться от поездок в Белоруссию, аргументируя это тем, что Минск якобы ведет гибридную войну, способствуя проникновению нелегальных мигрантов из азиатских и африканских государств.

    Министр отмечал, что в подобных обстоятельствах безопасное пересечение границы может быть осложнено. Из двух существующих пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе сейчас функционирует только один – «Григоровщина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. В марте литовские пограничники вытеснили обратно на белорусскую территорию группу из 34 нелегальных мигрантов. В июле литовские пограничники нашли подземный туннель на границе с Белоруссией.

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