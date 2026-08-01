В России изменили правила въезда фур иностранных компаний

Кабмин запретил въезд в Россию иностранным фурам с неоплаченными штрафами

Tекст: Валерия Городецкая

Новые требования затронут все международные автомобильные перевозки через территорию страны, включая транзитные маршруты, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства. Ограничения вводятся для повышения платежной дисциплины среди зарубежных транспортных предприятий.

Контролировать наличие долгов у водителей поручено сотрудникам таможенных органов прямо на пропускных пунктах. Специалисты получат прямой доступ к базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

Если таможенники обнаружат неоплаченный штраф, они вынесут официальное решение о запрете на въезд или выезд грузового транспорта. Дополнительно нарушителям будут выдавать требование о необходимости погасить задолженность за использование платных дорог.

Ранее Минтранс предложил ввести штраф в размере 50 тыс. рублей для иностранных перевозчиков за неоплату проезда по платным дорогам.

В конце 2024 года Госдума увеличила в десять раз сумму взыскания за проезд большегрузов под запрещающие знаки.

В июле прошлого года в России вступили в силу новые жесткие санкции за нарушение правил весогабаритного контроля грузовиков.