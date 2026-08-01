Мишустин сообщил о росте интереса школьников к математике

Мишустин: Школьники начали чаще выбирать профильную математику и физику на ЕГЭ

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что это стало результатом популяризации программ по техническим специальностям, математике, физике, химии и биологии, передает РИА «Новости».

«Не может не радовать то, что ребята на сегодняшний день из-за популяризации, в том числе по поручению президента, программ, связанных с техническими специальностями, с математикой, с физикой, с химией, с биологией, стали чаще выбирать сложные предметы», – сказал премьер-министр.

По словам Мишустина, за два года более 33% выпускников выбрали физику как основной предмет, а интерес к профильной математике вырос примерно на 25%. Он также добавил, что недавно в Туве появился первый стобалльник по физике, и выразил надежду на дальнейшее развитие современного образования в стране.

Напомним, профильная математика стала одним из самых популярных предметов на ЕГЭ в воссоединенных регионах.

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