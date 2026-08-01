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    1 августа 2026, 10:36 • Новости дня

    Мишустин восхитился горловым пением учителя труда в тувинской школе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Туву пообщался с преподавателем, который исполнил для него народную песню на местном инструменте.

    Председатель правительства посетил новую школу №22 имени Д.Б. Ондара в Кызыле, передает РИА «Новости». В кабинете труда преподаватель Буян Саая показал гостю макеты кораблей. «Мелкую моторику надо развивать в детстве, делая совки, табуретки, да просто элементарно с фуганками поработать», – отметил Мишустин.

    Увидев национальный инструмент дошпулуур, премьер попросил на нем сыграть. Педагог исполнил народную песню с элементами тувинского горлового пения. Назвав учителя настоящим артистом, глава кабмина вручил ему подарок и передал школьной библиотеке книги.

    Осматривая класс физики, гость похвалил местного школьника, сдавшего профильный ЕГЭ на сто баллов. Позже он заслушал доклад вице-премьера Тувы Алексея Сазан-оола о развитии региональной системы образования.

    Политик подчеркнул, что с 2020 года в республике построили 31 детсад и 12 школ, а 53 здания обновили. До конца года сдадут еще три объекта, а в 2027 году капитальный ремонт пройдет в тринадцати учреждениях.

    Напомним, в Кызыле Мишустину представили проекты добычи лития и меди.

    Во время поездки премьер-министр осмотрел центр реабилитации участников спецоперации.

    Глава правительства пообещал решить проблемы создания нового транспортного коридора.

    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    1 августа 2026, 04:23 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    31 июля 2026, 23:43 • Новости дня
    Россия прекратила выплату взноса в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство России решило прекратить выплачивать членский взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в размере более 61 млн рублей, перенаправив средства на другие цели.

    Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в текущем году, передает РИА «Новости».

    «Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тыс. рублей», – сказано в распоряжении правительства.

    Заложенные в федеральном бюджете средства будут направлены на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобывающих производств.

    Россия вступила в Агентство по ядерной энергии в 2013 году, однако в 2022 году ее членство было приостановлено по решению руководства ОЭСР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты спрогнозировали истощение мировых запасов урана к 2080 году. Гатилов назвал ДНЯО опорой международной безопасности. Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер».

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 18:09 • Новости дня
    Сенатор Карасин объяснил удар по Одессе ответом на действия Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атака Вооруженных сил России на одесский порт стала адекватной реакцией на стремление властей Украины разрушить экономический и логистический потенциал страны, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    По его словам, действия российской армии стали закономерным шагом, передает Lenta.Ru.

    «Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть – нанести непоправимый удар по России», – заявил Карасин.

    Политик подчеркнул, что Вооруженные силы принимают адекватные ответные меры, лишая киевский режим возможности совершать подобные нападения. Он также добавил, что российские военные ежедневно достигают новых успехов. В качестве примера сенатор привел уничтожение 371 беспилотника за одни сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

    Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в этом городе.

    Сенатор Григорий Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников.

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    31 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Банк России зафиксировал новый рост максимальных ставок по депозитам

    Центробанк зафиксировал новый рост максимальных ставок по вкладам

    Tекст: Катерина Туманова

    К концу июля доходность сбережений в топ-10 банков страны продолжила увеличиваться, обновив показатели предыдущих периодов текущего месяца, отметили аналитики Центробанка.

    «Результаты мониторинга в июле 2026 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц таковы: I декада июля – 12,79%; II декада июля – 12,83%; III декада июля – 12,85%», – сказано в релизе ЦБ.

    Регулятор рассчитывает среднюю максимальную процентную ставку на основе данных десяти ведущих банков, уточняет ТАСС. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

    При анализе учитываются только базовые предложения, доступные всем клиентам без дополнительных условий. Аналитики исключают продукты с капитализацией процентов, плавающими ставками, а также депозиты, требующие покупки инвестиционных паев или оформления страховки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможное повышение ключевой ставки. Орешкин назвал рискованным накопление резервов в валютах G7. ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года.

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    31 июля 2026, 20:16 • Новости дня
    Автобус с футбольной командой «Факел» попал в жесткое ДТП

    Tекст: Денис Тельманов

    Двухэтажный туристический транспорт с игроками столкнулся на трассе с большегрузом, однако спортсмены избежали травм.

    Инцидент на трассе с участием кировской команды произошел в Ивановской области, передает ТАСС.

    В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили: «По прибытии к месту вызова установлено, что произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ».

    В ведомстве добавили, что 45-летний шофер автобуса повредил локоть, однако от госпитализации отказался. Сами футболисты и водитель грузовика не пострадали, разлива топлива на месте аварии не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года футболисты молодежной команды воронежского «Факела» избежали травм в аварии с грузовиком на трассе М-4 «Дон».

    В январе того же года два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса в Ивановской области.

    В июле текущего года превышение скорости водителем автобуса привело к травмированию пятнадцати пассажиров в Татарстане.

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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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    31 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Завод «Красное Сормово» спустил на воду новый сухогруз

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижегородская верфь завершила важный этап строительства судна проекта RSD59, предназначенного для обновления отечественного грузового гражданского флота.

    Завод «Красное Сормово», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), спустил на воду в Нижнем Новгороде сухогруз проекта RSD59 класса «река–море», передает ТАСС.

    В пресс-службе корпорации сообщили: «На заводе «Красное Сормово» состоялась церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59. Серийное строительство сухогрузов класса «река–море» ведется нижегородской верфью для обновления отечественного грузового гражданского флота».

    После завершения спуска судно будет достраиваться на воде. Затем оно отправится на ходовые испытания, чтобы проверить все системы, механизмы и пропульсивный комплекс в реальных условиях эксплуатации.

    В ОСК подчеркнули, что суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные габариты для Волго-Донского судоходного канала. Это обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.

    Сухогруз предназначен для перевозки широкого спектра грузов, включая пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, уголь и опасные грузы.

    Универсальность характеристик позволяет судну эффективно работать на различных направлениях и в составе смешанных логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года нижегородское предприятие заложило первый сухогруз проекта RSD59.

    Весной Объединенная судостроительная корпорация запустила на этом заводе собственное производство винторулевых колонок для теплоходов класса «река–море».

    Осенью прошлого года инженеры представили первую российскую унифицированную платформу для серийного создания подобных судов.

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    1 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого

    Онколог Минздрава: Главным фактором развития рака легкого остается курение

    Tекст: Катерина Туманова

    Главным фактором развития онкологии дыхательной системы остается табакокурение, поэтому избавление от него повышает шансы сохранить здоровье, заявил директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди во Всемирный день борьбы с раком легкого.

    «На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», – заявил он РИА «Новости».

    Врач добавил, что расстаться с сигаретами критически важно даже после выявления онкологии. По его словам, у пациентов с уже установленным диагнозом прекращение курения достоверно повышает общую эффективность проводимой противоопухолевой терапии.

    В мае сообщалось, что в Минздраве захотели добавить в диспансеризацию тест для скрининга рака легких.

    ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

    Онколог Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

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    31 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Возгорание на территории «Нижнекамскнефтехима» локализовано

    Возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехим» локализовано

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане вечером пятницы возникло возгорание, с которым оперативно справились привлеченные службы быстрого реагирования.

    «На территории «Нижнекамскнефтехима» ведётся локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет», – сообщили в Telegram-канале предприятия.

    Там уточнили, что специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха, результаты будут представлены в соцсетях компании.

    «Очаг возгорания на территории «Нижнекамскнефтехима» локализован», – сообщили в 22.16 в «Нижнекамскнефтехиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в ночь на 31 июля локализовали возгорание на складе компании DNS во Владивостоке. Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали. Склад Ozon в Татарстане возобновил работу после попытки атаки.


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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    1 августа 2026, 05:51 • Новости дня
    Диетолог назвала самые эффективные продукты для улучшения памяти

    Диетолог Бережная призвала есть рыбу и субпродукты для памяти

    Tекст: Катерина Туманова

    Включение в ежедневный рацион питания морепродуктов, орехов и горького шоколада помогает значительно поддержать нервную систему и стимулировать работу мозга, сообщила кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная.

    Правильное питание играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций организма, при этом особую пользу несут полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

    «Как правило, это морская или океаническая рыба жирных сортов. Она содержит гораздо больше правильных полиненасыщенных жирных кислот, что хорошо», – заявила она радио Sputnik.

    Врач посоветовала использовать специальные добавки при нехватке качественных морепродуктов. Кроме того, благотворное влияние на мозговую активность оказывают цинк и селен. Эти важные микроэлементы в большом количестве присутствуют в птичьих субпродуктах, включая печень и сердце.

    Бережная также рекомендовала добавить в меню белое мясо птицы. Данный продукт богат безопасным для уровня холестерина белком и содержит мало вредных насыщенных жиров.

    Полезными для сохранения когнитивных способностей признаны орехи благодаря высокому содержанию полезных масел.

    Отличным стимулятором для центральной нервной системы выступает качественный горький шоколад. Диетолог уточнила, что из-за высокой калорийности десерт следует есть небольшими порциями. Умеренное употребление лакомства повышает настроение и активизирует восприятие чувств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвала доступные аналоги дорогих суперфудов. Диетолог Фесенко предупредила об опасности переизбытка соли для мозга. Диетолог Мизинова назвала продукты для «прокачки» мозга перед ЕГЭ.

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