Мишустин поручил создать российский аппарат МРТ в следующем году

Во время рабочей поездки в Кызыл Мишустин посетил Республиканский консультативно-диагностический центр, передает РИА «Новости». Осматривая установленное медицинское оборудование, председатель кабинета министров поинтересовался у руководителя Минздрава Михаила Мурашко ходом разработки отечественного томографа.
«Это делает Росатом», – ответил министр здравоохранения на вопрос о создателе оборудования. Мишустин уточнил сроки реализации важного проекта и напомнил об обещаниях государственной корпорации.
Мурашко пояснил, что завершить работы специалисты обещают в следующем году. Выслушав доклад, премьер-министр поручил в обязательном порядке обеспечить появление собственного аппарата МРТ в заявленный период.
Напомним, российские ученые создали первый отечественный портативный магнитно-резонансный томограф.
Министерство здравоохранения отменило обязательное направление от лечащего врача на прохождение МРТ с 1 сентября.
Мишустин призвал разрабатывать передовое отечественное медицинское оборудование.