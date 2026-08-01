Мишустин проверил качество реабилитации участников спецоперации в Туве

Tекст: Валерия Городецкая

Учреждение построили в 2021 году на федеральные средства, сейчас оно обслуживает свыше 25 тыс. человек, передает РИА «Новости». Для бойцов спецоперации здесь созданы особые условия, включая отдельную регистратуру и кабинет психологического тестирования, где за год провели более 900 исследований.

В отделении реабилитации главе кабмина показали аппараты для восстановления нейропластичности и оценки равновесия. На одном из них в тот момент занимался военнослужащий. Премьер поприветствовал пациента и поинтересовался: «Ребята, вернувшиеся с СВО, используют этот прибор? Ну как, помогает в реабилитации? Удобный прибор?».

Мишустин высоко оценил развитие медицины в Туве, отметив ремонт половины больниц и масштабное обновление техники. Он поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко согласовать с Минфином закупку оборудования для лечения сердечно-сосудистых и почечных заболеваний. Оснащение клиник продолжится благодаря новым нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

Президент Владимир Путин отметил создание комплексной системы оказания медицинской помощи бойцам.

Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.