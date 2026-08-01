Минобороны отчиталось о пятикратном росте поставок вооружений в войска

Поставки вооружения и техники выросли в пять раз с начала спецоперации

Tекст: Дмитрий Зубарев

С начала специальной военной операции поставки вооружения и техники выросли в пять раз, а средств поражения – в 12 раз, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик на собрании, посвященном 326-летию Дня тыла российской армии.

«С начала СВО объемы поставок ВВСТ увеличились в пять раз, а средств поражения – в 12 раз. Следует отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск», – заявил Санчик. Он добавил, что комплексная работа с промышленностью позволила повысить обеспеченность воюющих подразделений вооружением и военной техникой номенклатуры материально-технического обеспечения до 97%.

Замминистра также отметил, что вхождение трех ремонтных заводов в состав Минобороны позволило сократить сроки восстановления техники до 15% и снизить затраты на капитальный ремонт. Кроме того, с начала 2026 года объем грузов, доставляемых беспилотниками, увеличился более чем в два раза, а штурмовые подразделения получили свыше 15 тыс. единиц мототехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, применение дронов и наземных роботов в два раза увеличило объемы доставки грузов на линию боевого соприкосновения.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко отчитался о двукратном росте поставок беспилотников в войска по сравнению с прошлым годом.

Ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов поручил обеспечить бесперебойное производство особо востребованных образцов вооружения.