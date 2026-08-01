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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
    Франция стянула войска к границе с Испанией
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    Российские войска поразили киевские предприятия по производству ракет и дронов
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам
    В России нашли уникальный минерал дороже золота
    1 августа 2026, 09:55 • Новости дня

    Фельдшер скорой помощи пострадал в ДТП в Москве

    Автомобиль скорой помощи и иномарка столкнулись на юге Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    В результате аварии с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля на юге столицы травмы получил медицинский работник.

    Дорожный инцидент произошел утром на юге Москвы, передает РИА «Новости».

    На пересечении улиц Кантемировская и Деловая столкнулись автомобиль скорой помощи и легковая Mazda.

    «По предварительным данным, около 07.50 на пересечении улиц Кантемировская и Деловая произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал один человек», – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    В правоохранительных органах уточнили, что в результате аварии пострадал фельдшер. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая в Ленинградской области пациент пострадал при столкновении скорой помощи с легковым автомобилем.

    В начале мая в подмосковном Серпухове в аналогичной аварии травмировались четыре человека.

    1 мая в Санкт-Петербурге скорая помощь столкнулась с иномаркой на Волхонском шоссе.

    31 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    Герой России Головин призвал создать единый ресурс для народного ВПК

    В «Единой России» предложили создать единый ресурс для поддержки народного ВПК

    Необходима специальная площадка для решения проблем небольших производств и волонтерских мастерских, выпускающих критически важную продукцию для передовой, заявил член Высшего совета «Единой России» Герой России Владислав Головин.

    Для выработки конкретных решений планируется собрать представителей народного военно-промышленного комплекса на одной дискуссионной платформе.

    «Речь идет не просто о помощи отдельным мастерским, а о создании устойчивой и понятной системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела. Это – вклад в безопасность страны и в нашу общую Победу сейчас и в будущем», – заявил Головин.

    По его словам, сейчас небольшие цеха вносят огромный вклад в обеспечение бойцов. При этом многие производители просто не знают о существующих мерах государственной поддержки. Волонтеры готовы наращивать объемы выпускаемой продукции, но сталкиваются с серьезной нехваткой системных инструментов.

    Головин подчеркнул необходимость запуска понятного портала для получения грантов и заказов. Он абсолютно уверен, что такие предприятия станут основой для технологического суверенитета государства.

    Напомним, в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о формировании специального инвестиционного фонда. Эта важная инициатива позволяет стартапам двойного назначения переходить от создания прототипов к серийному выпуску.

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    31 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла контроль над двумя населенными пунктами, сообщили в Миноброны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Веровкой в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того на прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль Новую Сечь, Могрицы, Малую Слободку в Сумской области и Юрченково в Харьковской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБи контрбатарейной борьбы.

    Подразделения Южной группировки за минувшие сутки освободили Стенки в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего за прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 26 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии.

    На этой неделе подразделения группировки «Центр» освободили Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в ДНР. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за неделю составили свыше 2510 военнослужащих, 13 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели группировка «Восток» освободила Коммунаровку в Днепропетровской области, а также нанесла поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за этот период составили более 2500 военнослужащих, 30 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За неделю подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих, восемь бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадамморской пехоты и теробороны. За последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, бронемашину и семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта.

    Днем ранее российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    До этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    31 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Политолог Трухачев: Бездумные решения правительства Санчеса привели к миграционному кризису в испанской Сеуте

    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    @ REDUAN DRIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У Марокко есть территориальные претензии на испанские города Сеута и Мелилья. В связи с этим можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов в Испанию. Однако на деле причина миграционного кризиса – в бездумной политике правительства Педро Санчеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Премьер Испании Педро Санчес – главный европейский мигрантолюб. Он не согласен с общим ужесточением миграционной политики, которая происходит в Евросоюзе», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Собеседник напомнил, что ранее в ЕС вступил в силу новый пакт о миграции: в частности, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны объединения стали быстрее и жестче.

    «Вместе с тем, в Испании благодаря Санчесу запустили программу иммиграционной амнистии, в результате полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Кроме того, испанский суд – опять же с подачи Санчеса – постановил, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты», – указал собеседник. Шаги Мадрида в итоге привели к тому, что жители других стран решили попытать счастья.

    Трухачев на этом фоне упомянул территориальные претензии Марокко на испанские города Сеута и Мелилья. Можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов, однако есть ряд нюансов. «С одной стороны, марокканцам хочется вернуть анклавы. Но с другой, все проблемы, которые там есть, власти африканского государства получат на своей территории. Более того, в случае притязаний на Сеуту и Мелилью Марокко лишится больших денег от Брюсселя», – детализировал политолог.

    «Другими словами, марокканцам следует подумать, нужно ли решать давний спор именно сейчас. Я бы на месте испанцев сам бы отказался от этих городов», – сыронизировал собеседник. Как бы то ни было, в связи с событиями в Сеуте целый ряд стран ЕС всерьез обсуждают возможность приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, продолжил спикер. «Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, миграционный кризис – главное, что может всерьез подорвать единство ЕС. «Если масштабы бедствия станут разрастаться, это окажется тактически выгодно для России, потому что внимания Евросоюза будет отвлечено, в том числе от Украины. Другое дело, что мы на это должны смотреть и не повторять ошибок, которые были допущены в Европе», – заключил Трухачев.

    Ранее тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанскую Сеуту – это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой» и потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию». Испанские власти направили в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии для урегулирования ситуации.

    По данным El Confidencial, в Сеуту прорвались почти 50 тыс. нелегалов. При этом население города составляет около 85 тыс. человек. Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    События развернулись после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.

    Из-за ситуации с мигрантами Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан», – сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

    В МВД Финляндии также призвали исключить Мадрид из Шенгена. В ведомстве подчеркнули, что страна не выполняет свои обязательства по защите внешней границы. Впрочем, бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею об исключении невозможной. Франция, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Испанией, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав с падением Рима под натиском варваров в V веке. «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в соцсетях, прикрепив к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

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    31 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на полигоне в Хмельницком пропали без вести несколько военнослужащих, еще четыре человека получили серьезные ранения, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

    После взрыва в Хмельницком исчезла часть сотрудников ССО Украины, передает Операция Z: Военкоры Русской Весны. Представители офиса генерального прокурора выступили с официальным заявлением. «Четыре военных ранены, с несколькими нет связи», – сообщили в ведомстве.

    Сейчас следователи активно допрашивают командование подразделения. Специалисты ожидают полного завершения детонации, чтобы безопасно осмотреть место происшествия и установить точные причины случившегося.

    Ранее на территории полигона украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв с последующей детонацией.

    В Хмельницкой области располагается один из основных хабов ССО Украины, включающий Центр специальных операций «Запад», а также 140-й отдельный и 142-й учебный центры.

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    31 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    @ Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общие потери украинской армии за время СВО составляют от 1 до 3 млн военных, сообщили в российских силовых структурах.

    Реальное количество выбывших из строя украинских военнослужащих значительно превышает официальные заявления Киева, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что статистика учитывает как убитых, так и получивших тяжелые ранения.

    «Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 тыс. человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек и сегодня составляет до 3 млн человек, включая тяжелораненых», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее шведский аналитик Ларс Берн в эфире телеканала Swebb TV заявил о возможных потерях украинской стороны на уровне 2,4 млн человек. Эксперт ссылался на данные из якобы взломанных внутренних баз ВСУ, хотя и признал невозможность подтвердить их достоверность.

    Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта армия Украины потеряла 50 тыс. военнослужащих убитыми, до этого говорил, что погибли 55 тыс. человек.

    В начале июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере противником более 10 тыс. бойцов за одну неделю.

    В конце прошлого года общие потери Вооруженных сил Украины достигли полутора миллионов военных убитыми и ранеными.

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    31 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После смены главнокомандующего украинской армии Александра Сырского часть генералитета решила уйти в отставку, сообщили в российских силовых структурах.

    Ряд высокопоставленных военных украинской армии приняли решение завершить службу и заняться научной деятельностью после назначения нового главнокомандующего ВСУ, передает РИА «Новости».

    По данным источника в российских силовых структурах, службу завершили бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и экс-начальник тыла ВСУ Владимир Карпенко. Увольнения связаны с кадровыми перестановками в руководстве Вооруженных сил Украины.

    Ранее Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего армией. Сам Сырский публично объявил о сложении своих полномочий.

    Американская пресса связала эту отставку с острым конфликтом вокруг тактики применения беспилотников.

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    31 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    @ STUART BROCK/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны открыто готовятся к вооруженному конфликту с российской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    «Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», – подчеркнул Грушко, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что активная милитаризация Германии перестала быть тайной. В связи с этим Москва намерена скорректировать собственные политические и военно-политические стратегии для обеспечения безопасности государства.

    Грушко выразил удивление отсутствием реакции со стороны европейского сообщества. Он сравнил текущую ситуацию с «молчанием ягнят», отметив, что соседям Берлина следовало бы вспомнить трагические исторические уроки германского реваншизма.

    В июне Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова сообщала об открытом курсе властей Германии на вооруженный конфликт.

    Эксперт Александр Ермаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал обострение обстановки в Европе из-за возможного создания Берлином собственного ядерного оружия.

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    31 июля 2026, 18:25 • Новости дня
    Дочь Бориса Немцова Жанну заочно арестовали в Москве
    Дочь Бориса Немцова Жанну заочно арестовали в Москве
    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд вынес решение о заочном аресте дочери политика Бориса Немцова Жанны по обвинению в участии в нежелательной организации.

    Замоскворецкий районный суд принял решение о заочном аресте Жанны Немцовой, передает ТАСС. Ей вменяют участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.

    «Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 июля 2026 года избрал в отношении Немцовой Жанны Борисовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента ее фактического задержания на территории Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева (признан в России иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной структуры.

    В марте аналогичную меру пресечения избрали бывшему журналисту издания «Коммерсант» Владимиру Соловьеву.

    В прошлом году по обвинению в руководстве нежелательной организацией суд отправил под заочный арест основательницу «Медузы» (иноганет, нежелательная организация) Галину Тимченко (признана в России иноагентом).

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    31 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен поручила организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты

    Фон дер Ляйен потребовала молниеносно выслать мигрантов из Сеуты
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за немедленную депортацию нелегалов из испанского анклава в Северной Африке, поручив решение вопроса профильным комиссарам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты. Свое заявление политик опубликовала в соцсети.

    «Высылка должна быть молниеносной, как это позволяют европейские правила», – подчеркнула председатель ЕК.

    Для решения сложившейся ситуации фон дер Ляйен привлекла двух профильных чиновников. Разбираться с проблемой будут еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер и еврокомиссар по делам Средиземноморья и вопросам демографии Дубравка Шуйца, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за наплыва нелегалов.

    Франция усилила контроль на границе с соседним государством на фоне миграционного кризиса.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией.

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    31 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Двое жителей Таиланда признались в убийстве брата и сестры из России

    Thairat: Пропавших в Паттайе россиян застрелили и забили насмерть

    Двое жителей Таиланда признались в убийстве брата и сестры из России
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Таиланда задержала подозреваемых, которые дали признательные показания в расправе над молодыми братом и сестрой из России, исчезнувшими несколько дней назад.

    Исчезнувшие в Паттайе россияне, брат и сестра Назимовы, найдены убитыми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тайскую газету Thairat.

    Двое задержанных местных жителей уже дали признательные показания.

    «Полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении россиян, брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян. Юношу застрелили, а девушку забили до смерти», – отмечает издание.

    Двадцатидвухлетняя Диана и ее 17-летний брат Роман пропали ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в четыре часа утра по местному времени.

    Спустя 20 минут их мать получила от дочери СМС-сообщение с единственным словом Urgent!, после чего связь оборвалась. В среду полицейские обнаружили мотоцикл Назимовых закопанным в лесу в 200 метрах от автотрассы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Таиланда полицейские обнаружили спрятанный под землей полуразобранный мотоцикл пропавших россиян.

    На следующий день правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в пособничестве главным фигурантам дела об исчезновении брата и сестры.

    В рамках масштабной поисковой операции стражи порядка дополнительно обследовали территории крокодиловых ферм на окраинах Паттайи.

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    31 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    В Сербии задержали подозреваемых в жестоком убийстве россиянки

    Tекст: Денис Тельманов

    Местные правоохранители расследуют гибель 28-летней жительницы Петербурга, чье тело было найдено спрятанным внутри чемодана на территории одного из районов сербской столицы.

    Сербская полиция проводит оперативные мероприятия после страшной находки в районе Падинска-Скела. Накануне там обнаружили мертвой молодую иностранку, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал Telegraf. Предполагается, что погибшей является пропавшая ранее 28-летняя гражданка России.

    Журналисты опубликовали официальное заявление компетентных органов. «Несколько человек задержаны в связи с убийством после того, как в чемодане в канале в районе Падинска-Скела обнаружено тело молодой женщины», – говорится в сообщении.

    Ранее близкие девушки забили тревогу. Родственники жительницы Петербурга обратились в региональное управление российского МВД с заявлением о ее исчезновении во время поездки на Балканы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербская полиция приступила к масштабным поискам пропавшей россиянки Людмилы Турковой.

    Позже близкая знакомая петербурженки сообщила об остановке розыскных мероприятий. Весной российские дипломаты предлагали местному МВД помощь в поисках другой бесследно исчезнувшей студентки из РФ.

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    31 июля 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ

    Политолог Шеслер: От главы центра «А» СБУ надо ждать эскалации когнитивной войны

    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый глава центра «А» СБУ Олег Федоров будет во многом действовать в стиле своего предшественника. Сегодня противник делает ставку на подрыв российского общества, поэтому СБУ сконцентрируют усилия на когнитивной войне против России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский назначил Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ.

    «Центр специальных операций «А» СБУ занимается антироссийской террористической и диверсионной деятельностью. Подразделение, например, причастно к организации и проведению операции «Паутина», которая была направлена против стратегической авиации России», – указала политолог Лариса Шеслер.

    «По моим данным, новый глава центра «А» Олег Федоров ранее был заместителем руководителя подразделения – Евгения Хмары, которого Владимир Зеленский теперь назначил врио министра обороны Украины», – поделилась собеседница.

    «Судя по всему, Федоров продолжит действовать в стиле своего предшественника. Противник хочет за счет диверсий, психологических операций и вбросов подорвать российское общество изнутри», – рассуждает собеседница. На этом фоне от Федорова следует ждать эскалации когнитивной войны, разработки новых методов психологического воздействия, а также попыток внедрения диверсантов на российскую территорию. «В его обязанности также будет входить поиск и склонение к сотрудничеству большего числа информаторов», – допустила эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ. В Сети нет практически никакой информации о новом руководителе. СМИ указывают лишь, что он является бригадным генералом, «участником российско-украинской войны» и носит звание героя Украины. До прихода на нынешнюю должность возглавлял одно из управлений возглавляемого подразделения.

    На прошлой неделе с новой силой разгорелся кадровый скандал на Украине. Александр Сырский был уволен с поста главкома ВСУ. Отставка человека, за которым закрепилось прозвище «мясник», произошла на фоне охвативших украинские города митингов против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский принес руководителя вооруженными силами в жертву «картонному майдану».

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    31 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Главком ВСУ запретил пополнять штурмовые полки

    Главком ВСУ Драпатый запретил пополнять штурмовые полки

    Главком ВСУ запретил пополнять штурмовые полки
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый распорядился приостановить набор личного состава в штурмовые подразделения сухопутных войск, вызвав опасения их скорого расформирования.

    Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый запретил украинским штурмовым полкам пополнять личный состав, передает РИА «Новости».

    «Штурмовые полки сухопутных войск получили распоряжение нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о приостановлении пополнения людьми», – говорится в публикации украинских СМИ.

    По данным источников в штурмовых войсках ВСУ, подразделения лишились возможности пополнять ряды за счет батальонов резерва и мобилизованных. Теперь единственный способ нарастить численность – возвращать сбежавших в самоволку бойцов.

    Ранее некоторые штурмовые полки пользовались протекцией бывшего главкома Александра Сырского, что позволяло им без ограничений расширять штат. После смены руководства в частях возникли опасения скорого расформирования.

    Напомним, 22 июля Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим на фоне массовых митингов и перестановок в правительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией вместо Александра Сырского.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании нового главкома идти на мирное урегулирование конфликта.

    Представитель Кремля исключил вероятность изменений на фронте после кадровых перестановок в украинских войсках.

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    31 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады

    Ким заявила об успешном отражении большей части атак на склады Wildberries

    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на растущую огневую мощь террористов, Wildberries успешно отражает большинство атак на свои склады благодаря ежедневному внедрению новых инженерных решений, сообщила основатель маркетплейса, глава РВБ Татьяна Ким.

    Склады компании Wildberries оснащены передовыми системами безопасности, которые постоянно совершенствуются. По словам Ким, это позволяет эффективно отбивать большую часть нападений, передает ТАСС.

    «Наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. <…> Мы каждый день модернизируем системы защиты. Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, персонал распределительного комплекса маркетплейса в Рязани покинул рабочие места из-за воздушной тревоги. Глава компании Татьяна Ким заявила о спасении части товаров после ударов дронов по логистическим центрам.

    Пострадавшие от атак беспилотников продавцы площадки получили отсрочку по кредитам на три месяца.

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    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

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