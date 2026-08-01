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    1 августа 2026, 09:45 • Новости дня

    Системы ПВО Кувейта отразили атаку иранских беспилотников

    Генштаб Кувейта заявил об отражении атаки иранских беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Кувейтом раздаются взрывы из-за работы зенитных комплексов, перехватывающих запущенные со стороны Ирана ударные беспилотники.

    Вооруженные силы арабского государства зафиксировали нарушение воздушного пространства и задействовали средства защиты, передает ТАСС.

    Генеральный штаб эмирата оперативно проинформировал население о текущей обстановке.

    «ПВО Кувейта в настоящее время противостоит атакам вражеских беспилотных летательных аппаратов в результате иранской агрессии», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Военное командование пояснило, что раздающиеся над территорией страны взрывы вызваны исключительно штатной работой зенитных систем. Граждан настоятельно призвали сохранять спокойствие и строго соблюдать инструкции по безопасности от компетентных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники нанесли удары по трем военным базам США в Кувейте.

    За два дня до этого вооруженные силы Ирана поразили склады с американскими боеприпасами.

    17 июля в результате воздушного нападения пострадала кувейтская электроопреснительная станция.

    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

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    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    30 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    @ Marc Israel Sellem/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по методам противостояния Ирану, сообщает Axios.

    По данным Axios, Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта с Тегераном, тогда как Нетаньяху придерживается силовых методов, передают «Вести».

    Напряженность между сторонами нарастала непублично. Глава израильского правительства был недоволен публичной критикой со стороны американского политика.

    «Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет», – отмечает издание.

    Помимо этого, вице-президент США подозревал израильского лидера в попытках сорвать мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном. Нетаньяху же скептически оценивал действия Вэнса в период войны в Персидском заливе. Для обсуждения разногласий политики провели личную встречу 28 июля.

    В этот же день премьер Израиля встретился с президентом США. На переговорах Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту США не атаковать Иран по собственной инициативе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать американо-иранский меморандум о взаимопонимании.

    Сообщалось, что Нетаньяху якобы оказался в международной изоляции из-за несогласия с данным мирным соглашением.

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    31 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Турция собралась за три года создать альтернативу Ормузскому проливу

    Yeni Safak: Турция создаст альтернативу Ормузскому проливу

    Турция собралась за три года создать альтернативу Ормузскому проливу
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Анкара планирует в кратчайшие сроки реализовать масштабный проект транспортного коридора, который свяжет Персидский залив с Европой и снизит зависимость от традиционных морских маршрутов.

    Турция рассчитывает за три года завершить создание транспортного коридора «Путь развития», соединяющего Персидский залив с Европой через Ирак, передает РИА «Новости».

    По данным турецкой газеты Yeni Safak, этот маршрут призван стать альтернативой Ормузскому проливу, через который проходит около пятой части мировых морских поставок нефти.

    «Речь идет о проекте, который можно реализовать за четыре-пять лет. Однако после начала работ мы обсудим, сможем ли завершить его за три года», – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Инициатива предполагает прокладку порядка 1,2 тыс. километров железных и автомобильных дорог, а также создание энергетической инфраструктуры от иракского порта Эль-Фао до турецкой границы. Стоимость только железнодорожной части оценивается в 15 млрд долларов.

    Анкара и Багдад уже согласовали механизм финансирования и строительство нового пограничного перехода Фишхабур–Овакей. В проекте также участвуют Катар и ОАЭ. Ожидается, что реализация «Пути развития» позволит существенно сократить зависимость мировой торговли от таких узких мест, как Ормузский пролив и Суэцкий канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие СМИ назвали проект трубопровода Басра–Джейхан стратегической альтернативой Ормузскому проливу.

    Власти Саудовской Аравии изучают варианты модернизации магистрали для транспортировки нефти в обход данного маршрута.

    Объединенные Арабские Эмираты наполовину завершили строительство собственной нефтяной трубы в обход Ормузского пролива.

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    29 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткий ответный удар по Ирану

    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – приводятся слова главы государства в эфире телеканала Fox News. Заявление американского лидера процитировал журналист Трей Ингст, передает ТАСС.

    Напомним, иранские военные поразили американские объекты инфраструктуры в Иордании беспилотниками.

    Трамп назвал гибель американских военнослужащих очень печальным событием.

    Центральное командование ВС США начало наносить новые авиаудары по Ирану.

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    29 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    @ Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти сочли неубедительными оправдания украинской стороны о непреднамеренности удара по торговому кораблю в акватории Каспийского моря.

    Руководство республики настаивает на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно, передает РИА «Новости». Соответствующую позицию озвучил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время телефонной беседы с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас.

    Иранское дипломатическое ведомство опубликовало официальное заявление по поводу инцидента. «Глава МИД нашей страны заявил, что учитывая четкие заявления Зеленского, признавшего ответственность за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этого нападения является неубедительным», – подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что украинская сторона обязана ответить за преступный акт, который привел к уничтожению корабля, а также гибели и ранениям граждан Ирана.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Андрей Сибига в разговоре с Аракчи пытался убедить Тегеран в случайности произошедшего нападения.

    Напомним, Тегеран планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи потребовал от Киева возместить причиненный судну ущерб.

    Военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт по ситуации в Каспийском море.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    29 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Провинция Западный Азербайджан на северо-западе Ирана подверглась ракетному обстрелу, сообщил глава регионального управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари

    «Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции», – цитирует Сафари агентство Fars, передает РИА «Новости». Данных о возможных жертвах среди населения пока нет.

    Позднее иранская гостелерадиокомпания уточнила, что ракетный удар по городу Пираншахр, расположенному в провинции Западный Азербайджан, нанесли Соединенные Штаты Америки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США объявило о третьей подряд ночи ударов по территории Ирана.

    Президент Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    Весной в результате американских атак по иранской провинции Западный Азербайджан погибли по меньшей мере 49 человек.

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    30 июля 2026, 03:49 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 20.00 по восточному времени [03.00 мск] вооруженные силы США начали наносить удары по Ирану», – говорится в сообщении CENTCOM в X.

    Новая волна ударов названа ответом на попытки иранских атак на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке.

    Взрывы слышны на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что США возобновили удары по Ирану, сообщал корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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    30 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    США возобновили удары по Ирану

    Журналист Равид: США атаковали цели в Иране

    США возобновили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по целям в Иране, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Высокопоставленный американский чиновник: армия США атакует Иран», – написал Равид в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

    На прошлой неделе Вашингтон заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана. Однако позднее Белый дом решил отложить планы по усилению военной кампании

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    30 июля 2026, 21:15 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали военную базу США в Бахрейне

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Исламской республики поразили критическую инфраструктуру американской авиабазы Шейх-Иса с помощью ударных дронов в рамках масштабной ответной операции.

    Иранские военные отчитались об успешном поражении инфраструктуры базы США Шейх-Иса на территории Бахрейна, передает ТАСС.

    «На двадцать шестом этапе операции <…> ударные беспилотники Армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационной системе, а также административным и тыловым зданиям армии США на базе Шейх-Иса в Бахрейне», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали места дислокации американских военнослужащих в Иордании.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о ракетных ударах по военной инфраструктуре Соединенных Штатов в Кувейте.

    Элитные части вооруженных сил Исламской республики уничтожили радар обнаружения на базе Шейх-Иса.

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    31 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС

    Эксперт Лямин: Заявленное Трампом разоружение ХАМАС споткнется о позицию Израиля

    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Jehad Alshrafi/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Соглашение между Трампом и ХАМАС о разоружении движения уже сейчас имеет потенциал к срыву. Так, не ясно, как будет контролироваться сдача оружия, особенно легкого стрелкового. Кроме того, Израиль начнет всячески противиться отводу войск. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Лямин.

    «Проблема многих соглашений, о которых объявляет Дональд Трамп, заключается в их реализации», – отметил военный эксперт Юрий Лямин. Собеседник напомнил о меморандуме между США и Ираном: документ был подписан сторонами и посредником, но уже менее чем через месяц перестал существовать.

    Учитывая, что соглашение с ХАМАС не закреплено официально, его тем более может ждать аналогичная участь. «Судя по всему, речь идет о декларации о намерениях», – допускает спикер. Однако уже на этом этапе видится несколько возможных камней преткновения.

    «На данном этапе предполагается, что боевики постепенно сдадут тяжелое и легкое вооружение. Видимо, взамен на это руководство движения намерено получить право на политическую деятельность», – рассуждает эксперт. Он напомнил, что в 2006 году ХАМАС выиграл выборы в Палестинский законодательный совет, поэтому в дальнейшем группировка может попытаться вернусь себе власть в анклаве.

    Однако до сих пор не ясно, кто будет контролировать процесс разоружения, а также где будет храниться сданное оружие. По оценкам собеседника, большая часть ракет и неуправляемых реактивных снарядов практически исчерпана за время боевых действий. «Какие-то запасы, наверное, ХАМАС передаст. Но проверить сдачу легкого стрелкового оружия довольно сложно – его могут спрятать в домах или банально закопать на время. А это уже может стать поводом для обвинения движения в нарушении условий соглашения», – уточняет Лямин.

    Еще одним «камнем преткновения» станет позиция Израиля. «Израильское руководство будет всячески противиться отводу войск из сектора Газа. Они хотят сохранить в регионе «буфер безопасности». Трамп, вероятно, начнет оказывать давление на еврейское государство, но, как показывают события в Сирии и Ливане, президент США едва ли способен добиться успеха в этом деле, а значит – появляется еще один потенциальный повод к срыву соглашения», – заключил аналитик.

    Ранее президент США объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

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    30 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американских F-35 в Иордании

    Иранские военные сообщили об ударе по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Азрак, уничтожив три истребителя F-35 и ликвидировав нескольких военнослужащих США, говорится в заявлении КСИР.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую базу в Иордании в ответ на удары США по иранской территории, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы военного ведомства, баллистическими ракетами были поражены стоянка и ангар технического обслуживания истребителей.

    «В ответ на это преступление и чтобы помочь вам освободить исламскую землю Иордании от гнета американских оккупантов, сегодня утром военные КСИР атаковали стоянку и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами, полностью уничтожив три F-35 и причинив серьезные повреждения еще трем самолетам», – говорится в заявлении, которое цитирует иранское государственное телевидение.

    Ранее Центральное командование США отчиталось о завершении серии ударов по Ирану, в ходе которых были поражены десятки военных объектов, включая командные центры и оборонительные посты. Обострение конфликта началось после того, как президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня с Тегераном. Американская сторона утверждает, что ее действия стали ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами штаб Центрального командования американских вооруженных сил в Иордании.

    Несколькими днями ранее иранская армия нанесла удары беспилотниками по местам дислокации военнослужащих США на Ближнем Востоке.

    До этого элитные подразделения исламской республики уничтожили восемь американских дронов на иорданских военных объектах.

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    31 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС

    Политолог Дудаков: Деэскалация в секторе Газа связана со сменой власти в Израиле

    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Хасан Алзаанин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если осенью Биньямин Нетаньяху лишится поста премьер-министра Израиля, ситуация в секторе Газа может стабилизироваться. Несмотря на то, что к власти, скорее всего, придут такие же ястребы, они будут больше слушаться Трампа. Пока же движение ХАМАС не станет спешить с разоружением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя соглашение между США и ХАМАС.

    «Администрация Дональда Трампа пытается закрыть хотя бы какие-то гештальты в преддверии выборов в Конгресс. На них республиканцы, скорее всего, проиграют и, следовательно, президент США превратится в «хромую утку», а возможности Белого дома влиять на международную повестку окажутся ограниченными», – считает американист Малек Дудаков.

    По его мнению, именно поэтому американский лидер снова вернулся к украинскому кризису и своему обещанию урегулировать конфликт, а также к ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа. Вместе с тем, каких-либо серьезных подвижек на этих направлениях пока не наблюдается.

    Как напомнил Дудаков, Трамп вновь объявил, что группировка ХАМАС якобы согласилась разоружиться, и в связи с этим потребовал от Израиля начать вывод войск из анклава. «Другое дело, что сами представители палестинского движения едва ли понадеются на обещания президента США и решатся сдать вооружение. Это было бы выстрелом себе в ногу», – рассуждает он.

    «Кроме того, еврейское государство будет всячески саботировать выполнение своей части сделки и не станет выводить войска», – добавил спикер. По его оценкам, ситуация может измениться только в том случае, если по результатам октябрьских выборов в Израиле Биньямин Нетаньяху потеряет пост премьера. Впрочем, оговорился политолог, те, кто придет на смену Нетаньяху, тоже будут настроены довольно ястребино.

    «Но стоит ожидать, что они в большей степени начнут подстраиваться под позицию Вашингтона. Поэтому если в октябре в Израиле произойдет смена власти, то появится шанс на деэскалацию в ближневосточном регионе. Если же Нетаньяху останется у руля, кризисная ситуация в нынешнем формате сохранится еще на длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

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    29 июля 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены вновь нанести мощные удары по Ирану, вместе с тем выясняет, возможна ли договоренность между Вашингтоном и Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что Вашингтон готов осуществить новые жесткие атаки по Ирану, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон параллельно изучает перспективы заключения соглашения с Тегераном. «Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары», – подчеркнул американский лидер.

    На прошлой неделе президент США  заявил о подготовке масштабной военной операции против Ирана.

    В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    На прошлой неделе Вашингтон решил отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов систем Patriot и других боеприпасов ПВО в регионе.

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