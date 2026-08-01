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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
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    Российские войска поразили киевские предприятия по производству ракет и дронов
    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    1 августа 2026, 09:41 • Новости дня

    За июль ПВО России уничтожила свыше 21 тыс. украинских дронов

    За июль системы ПВО сбили более 21 тыс. украинских беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение второго летнего месяца отечественные зенитчики успешно ликвидировали почти 22 тыс. вражеских аппаратов, атаковавших преимущественно европейскую часть страны.

    Российские военные за прошедший месяц перехватили и уничтожили не менее 21 тыс. 760 украинских дронов над территорией страны, передает РИА «Новости». Журналисты агентства провели соответствующие подсчеты на основе официальных данных Министерства обороны.

    Пик вражеской активности пришелся на 24 и 25 июля. В эти дни защитники неба сбили 937 и 1060 аппаратов соответственно. Отмечается, что подавляющее большинство ударов противник пытался нанести по европейской части России.

    Всего за первое полугодие текущего года отечественные системы противовоздушной обороны ликвидировали не менее 63 тыс. 993 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 25 июля российские военные отразили масштабный налет 328 украинских дронов.

    Днем ранее системы противовоздушной обороны уничтожили 210 вражеских беспилотников над тринадцатью регионами страны.

    Девятнадцатого июля массированная атака неприятельских летательных аппаратов затронула Москву и южные территории России.

    31 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot

    Трамп заявил о невозможности передачи Украине лицензии на выпуск комплексов Patriot

    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов.

    Американский лидер Дональд Трамп сомневается в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – заявил политик журналистам.

    Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление прозвучало во время заседания президентского кабинета. Встреча американского руководства прошла в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов.

    Американские журналисты назвали подобный шаг опасным для самого Вашингтона. Позже президент США отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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    31 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии

    Китай анонсировал трехступенчатую стратегию модернизации вооруженных сил

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне глобальных перемен Пекин проведет масштабную реформу армии, повышая боеспособность войск за счет внедрения передовых технологий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Китайский лидер Си Цзиньпин объявил о необходимости качественного обновления национальной обороны и вооруженных сил из-за «беспрецедентных изменений в мире», передает РИА «Новости».

    По словам председателя КНР, это важнейшее условие для продвижения модернизации китайского образца.

    Пекин намерен реализовать трехступенчатую стратегию развития армии. Планируется активно продвигать реформы, направленные на усиление войск и повышение их боеспособности за счет современных научно-технических достижений. Центральный комитет Коммунистической партии Китая поставил процветание вооруженных сил на видное место в государственных делах.

    Руководство страны подчеркивает намерение укреплять абсолютный контроль партии над армией. Эти шаги предпринимаются с учетом общей концепции возрождения китайской нации и адаптации к меняющимся мировым условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.

    В начале июля китайский лидер потребовал ускорить формирование армии мирового уровня.

    Весной власти страны запланировали увеличение оборонного бюджета на 7%.

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    31 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    Глава немецкого MTU усомнился в совместном с Парижем создании двигателя

    Глава MTU усомнился в перспективах совместной разработки двигателя с Францией

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель немецкого оборонного концерна MTU Aero Engines Йоханнес Буссманн выразил сомнения в возможности совместной разработки авиадвигателя с французской Safran.

    Перспективы сотрудничества оказались под вопросом после провала европейского проекта истребителя нового поколения FCAS, передает РИА «Новости».

    В начале июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о прекращении германо-французской программы, хотя позже говорил о планах сохранить технологические наработки.

    «Возможно, что нам придется разрабатывать два совершенно разных двигателя. Если дело дойдет до этого, мы не сможем продолжать сотрудничество в нынешнем формате», – заявил Буссманн. При этом он уточнил, что взаимодействие компаний продлится как минимум до конца сентября.

    Разногласия связаны с требованиями ВВС двух стран. Париж хочет получить компактный истребитель для авианосцев, тогда как Берлин ставит иные задачи. Стороны также не могут договориться о сроках реализации проекта, запущенного в 2017 году для замены самолетов Rafale и Eurofighter.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

    Берлин приступил к консультациям с другими странами для поиска новых участников авиационного проекта.

    Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь немецких партнеров к Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

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    31 июля 2026, 14:46 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО приземлился на военной базе в Латвии

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет Boeing E-3A Sentry выполнил посадку на аэродроме Лиелварде в Латвии для отработки совместных задач с местными военно-воздушными силами.

    Прибытие борта альянса состоялось в пятницу, передает РИА «Новости». До этого самолет три дня патрулировал воздушное пространство над акваторией Рижского залива.

    «Цель этого визита – укрепление сотрудничества и обсуждение совместных задач самолетов AWACS НАТО и военно-воздушных сил Латвии, а также ознакомление с возможностями этих самолетов», – заявил представитель латвийского ведомства.

    Воздушные суда AWACS оснащены вращающимся радаром для отслеживания объектов на больших расстояниях. Полученные данные незамедлительно передаются командованию блока.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность альянса у западных границ. Блок расширяет инициативы под предлогом сдерживания, однако Москва призывает отказаться от милитаризации Европы и предлагает равноправный диалог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил полеты над акваторией Рижского залива.

    Ранее аналогичное воздушное судно осуществило масштабные маневры в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Для патрулирования неба над Прибалтикой Турция направила пять истребителей F-16.

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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    1 августа 2026, 00:35 • Новости дня
    Белоусов отметил весомый вклад тыловых служб в оборону России
    Белоусов отметил весомый вклад тыловых служб в оборону России
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ, отметив ключевую роль тыловой службы в обеспечении армии всем необходимым для достижения побед.

    «На протяжении многих лет тыловые службы обеспечивают войска всем необходимым для успешного ведения боевых действий, вносят весомый вклад в укрепление оборонного потенциала страны», – приводит Max-канал Минобороны выдержку из приказа министра.

    Белоусов напомнил о мужестве специалистов тыла в годы Великой Отечественной войны, когда они решали важнейшие задачи по снабжению армии боеприпасами, топливом и продовольствием.

    Министр отметил, что и сегодня военнослужащие эффективно выполняют свои обязанности в ходе специальной военной операции, обеспечивая доставку горючего и ремонт техники на линии фронта.

    В завершение глава ведомства выразил уверенность, что личный состав продолжит совершенствовать мастерство и стоять на страже интересов страны и пожелал  военнослужащим здоровья и успехов на благо Родины.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

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    1 августа 2026, 02:20 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили более 80 украинских судов в июле

    ВС России поразили более 80 украинских судов в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России за июль нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре ВСУ и акватории Черного моря, выведя из строя десятки грузовых кораблей противника, следует из сводок Минобороны.

    В течение июля российские военные успешно атаковали свыше 80 морских судов, задействованных в логистике украинской армии, передает ТАСС. Среди пораженных целей оказались сухогрузы, паромы и балкеры.

    Значительный урон противник понес 12 июля в порту Черноморск Одесской области. Там были повреждены два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия. Тогда же Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ударными беспилотниками.

    Наибольшая интенсивность ударов пришлась на вторую половину месяца. В период с 18 по 24 июля было выведено из строя 27 кораблей (в том числе 16 сухогрузов, десять балкеров и один контейнеровоз).

    С 25 июля до конца месяца были поражены еще 35 судов противника различного назначения, среди которых 26 сухогрузов, четыре балкера, два буксира, килекторное судно, десантный катер и грузовое судно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ. Армия России атаковала портовую инфраструктуру в Николаеве, Одессе и Измаиле. ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно.

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    1 августа 2026, 06:06 • Новости дня
    Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области

    ВС России закрепились на окраинах сел Кияница и Храповщина

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России продвинулись вперед и заняли новые позиции на границе двух стратегически важных населенных пунктов в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кияница и Храповщина. Сейчас уже есть информация о том, что идет закрепление на северных окраинах Кияницы и на западных окраинах Храповщины», – сказал он ТАСС.

    Двумя днями ранее Марочко информировал об установлении полного контроля над поселком Новая Сечь. После этого маневра начались активные бои за соседние территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. Российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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    1 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о мародерстве ВСУ в домах в Дружковке

    Боевики ВСУ занялись мародерством в домах мирных жителей Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ занялись мародерством в домах мирных жителей Дружковки в ДНР, а награбленное имущество по ночам вывозят на военных грузовиках, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Украинские боевики занялись в Дружковке своим излюбленным делом и начали шерстить по домовладениям и квартирам мирных граждан, то есть мародерство уже идет полным ходом», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в ночное время боевики ВСУ регулярно используют военные грузовики для транспортировки награбленного имущества мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовые группы вошли в Дружковку.

    ВС России вбили трехкилометровый клин в оборону ВСУ на дружковском участке.

    ВСУ ранее уничтожили своих мародеров с помощью FPV-дронов.


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    1 августа 2026, 01:03 • Новости дня
    Марочко сообщил о работе дроноводов ВС России по ВСУ в Щурово

    Tекст: Катерина Туманова

    Расчеты ударных беспилотных аппаратов ВС России приступили к активной ликвидации сил ВСУ в населенном пункте Щурово на территории Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Уже поступает информация, что наши дроноводы начали активно действовать в районе населенного пункта Щурово, который находится западнее Красного Лимана, и уничтожают противника», – сообщил он ТАСС.

    Ранее Марочко отмечал, что командование украинской армии приняло решение отвести основные силы из Красного Лимана. Подразделения были переброшены в западном направлении к поселку Щурово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово. Российские войска 28 июля нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом,  а днем ранее выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана.


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    1 августа 2026, 07:59 • Новости дня
    Направленные на передовую солдаты ВСУ на Сумском направлении заболели

    На Сумском направлении массово госпитализировали солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ попыталось перебросить военнослужащих тылового батальона на Сумское направление, однако больше половины из них оказались в госпиталях, сообщили в российских силовых структурах.

    Для усиления передовых позиций командование ВСУ решило использовать военнослужащих 532-го отдельного батальона 18-го армейского корпуса. Однако переброска столкнулась с неожиданными трудностями.

    «Из 70 спланированных к откомандированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек», – сообщил источник РИА «Новости».

    Информатор уточнил, что решение о переброске приняли на фоне серьезной нехватки личного состава и потерь в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Россия создает новую точку давления в Сумской области.


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    1 августа 2026, 06:58 • Новости дня
    Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Bloomberg: Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США запросило экстренное финансирование для восполнения запасов современных ракет и перехватчиков, истощенных в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

    «Согласно документам, предоставленным Конгрессу, запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 млрд долларов на этот финансовый год включает 18,2 млрд долларов на замену современных американских ракет Patriot, ракет Tomahawk ВМС и высотных перехватчиков THAAD армии», – передает Bloomberg.

    В документах, представленных комитетам по обороне сената и палаты представителей, содержится ранее не публиковавшаяся разбивка расходов. В частности, 3,28 млрд долларов пойдут на модификацию противоракетных комплексов ВМС США, а 100 млн долларов – на закупку засекреченного ракетного комплекса Joint Advanced Tactical Missile от Lockheed Martin Corp., который еще не принят на вооружение.

    Эти данные отражают обеспокоенность состоянием американских арсеналов на фоне атак на американские базы в ближневосточном регионе. Раскрытые подробности помогут аналитикам оценить долю этих вооружений среди 13 629 боеприпасов, выпущенных по иранским целям с февраля по апрель.

    Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров попытался развеять опасения относительно нехватки боеприпасов.

    «У нас лучшее в мире вооружение, но мы хотим, чтобы они работали быстрее», – заявил он, отметив беспрецедентные масштабы производства у оборонных подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

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