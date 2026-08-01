Силы ПВО уничтожили за ночь над регионами страны более 270 дронов ВСУ

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 31 июля до 7.00 мск 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в Max-канале Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями.
Вражеские беспилотники сбили над территорией Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над регионами России. В ночь на субботу на подлете к Москве были сбиты четыре дрона ВСУ. Таганрог и четыре района Ростовской области подверглись атаке БПЛА.