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    1 августа 2026, 06:58 • Новости дня

    Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Bloomberg: Пентагон запросил 67 млрд долларов на экстренное перевооружение

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США запросило экстренное финансирование для восполнения запасов современных ракет и перехватчиков, истощенных в ходе конфликтов на Ближнем Востоке.

    «Согласно документам, предоставленным Конгрессу, запрос Пентагона на экстренное финансирование в размере 67 млрд долларов на этот финансовый год включает 18,2 млрд долларов на замену современных американских ракет Patriot, ракет Tomahawk ВМС и высотных перехватчиков THAAD армии», – передает Bloomberg.

    В документах, представленных комитетам по обороне сената и палаты представителей, содержится ранее не публиковавшаяся разбивка расходов. В частности, 3,28 млрд долларов пойдут на модификацию противоракетных комплексов ВМС США, а 100 млн долларов – на закупку засекреченного ракетного комплекса Joint Advanced Tactical Missile от Lockheed Martin Corp., который еще не принят на вооружение.

    Эти данные отражают обеспокоенность состоянием американских арсеналов на фоне атак на американские базы в ближневосточном регионе. Раскрытые подробности помогут аналитикам оценить долю этих вооружений среди 13 629 боеприпасов, выпущенных по иранским целям с февраля по апрель.

    Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров попытался развеять опасения относительно нехватки боеприпасов.

    «У нас лучшее в мире вооружение, но мы хотим, чтобы они работали быстрее», – заявил он, отметив беспрецедентные масштабы производства у оборонных подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35. Пентагон запросил 1,7 млрд долларов на увеличение армии США. Хегсет раскрыл расходы США на конфликт с Ираном.

    31 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot

    Трамп заявил о невозможности передачи Украине лицензии на выпуск комплексов Patriot

    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов.

    Американский лидер Дональд Трамп сомневается в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – заявил политик журналистам.

    Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление прозвучало во время заседания президентского кабинета. Встреча американского руководства прошла в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов.

    Американские журналисты назвали подобный шаг опасным для самого Вашингтона. Позже президент США отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков.

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    31 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта, но обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

    «Думаю, он [Владимир Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, [президент России] Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    В начале июня Трамп высказался с одобрением насчет возможной личной встречи Путина и Зеленского. В марте глава Белого дома заявлял о необходимости заключения Киевом мирного соглашения.

    Месяцем позже президенты России и США провели телефонный разговор.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    31 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС

    Эксперт Лямин: Заявленное Трампом разоружение ХАМАС споткнется о позицию Израиля

    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Jehad Alshrafi/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Соглашение между Трампом и ХАМАС о разоружении движения уже сейчас имеет потенциал к срыву. Так, не ясно, как будет контролироваться сдача оружия, особенно легкого стрелкового. Кроме того, Израиль начнет всячески противиться отводу войск. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Лямин.

    «Проблема многих соглашений, о которых объявляет Дональд Трамп, заключается в их реализации», – отметил военный эксперт Юрий Лямин. Собеседник напомнил о меморандуме между США и Ираном: документ был подписан сторонами и посредником, но уже менее чем через месяц перестал существовать.

    Учитывая, что соглашение с ХАМАС не закреплено официально, его тем более может ждать аналогичная участь. «Судя по всему, речь идет о декларации о намерениях», – допускает спикер. Однако уже на этом этапе видится несколько возможных камней преткновения.

    «На данном этапе предполагается, что боевики постепенно сдадут тяжелое и легкое вооружение. Видимо, взамен на это руководство движения намерено получить право на политическую деятельность», – рассуждает эксперт. Он напомнил, что в 2006 году ХАМАС выиграл выборы в Палестинский законодательный совет, поэтому в дальнейшем группировка может попытаться вернусь себе власть в анклаве.

    Однако до сих пор не ясно, кто будет контролировать процесс разоружения, а также где будет храниться сданное оружие. По оценкам собеседника, большая часть ракет и неуправляемых реактивных снарядов практически исчерпана за время боевых действий. «Какие-то запасы, наверное, ХАМАС передаст. Но проверить сдачу легкого стрелкового оружия довольно сложно – его могут спрятать в домах или банально закопать на время. А это уже может стать поводом для обвинения движения в нарушении условий соглашения», – уточняет Лямин.

    Еще одним «камнем преткновения» станет позиция Израиля. «Израильское руководство будет всячески противиться отводу войск из сектора Газа. Они хотят сохранить в регионе «буфер безопасности». Трамп, вероятно, начнет оказывать давление на еврейское государство, но, как показывают события в Сирии и Ливане, президент США едва ли способен добиться успеха в этом деле, а значит – появляется еще один потенциальный повод к срыву соглашения», – заключил аналитик.

    Ранее президент США объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

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    1 августа 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят

    Трамп: США могут забрать всё у Украины, что захотят

    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят
    @ Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам позволяет США зайти и забрать все, что захотят.

    В интервью программе Real America's Voice, вышедшем в эфир в пятницу, Трамп заявил, что Украина обладает «очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных минералов». А Вашингтон может «забрать практически все, что захочет» в соответствии с соглашением.

    «У нас есть подписанный контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать практически все, что захотим. Это была очень выгодная сделка», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Соглашение, подписанное в 2025 году в Вашингтоне, стало результатом многомесячных сложных переговоров и ожесточенной перепалки в Овальном кабинете между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Трампом.

    В соответствии с соглашением, Киев и Вашингтон создадут инвестфонд, который будет частично финансироваться за счет доходов от добычи природных ресурсов Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет. Хотя крупнейшие мировые компании не видили выгоды в разработке месторождений на Украине. Теперь же США начали поиски вольфрама для производства оружия.

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    31 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС

    Политолог Дудаков: Деэскалация в секторе Газа связана со сменой власти в Израиле

    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Хасан Алзаанин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если осенью Биньямин Нетаньяху лишится поста премьер-министра Израиля, ситуация в секторе Газа может стабилизироваться. Несмотря на то, что к власти, скорее всего, придут такие же ястребы, они будут больше слушаться Трампа. Пока же движение ХАМАС не станет спешить с разоружением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя соглашение между США и ХАМАС.

    «Администрация Дональда Трампа пытается закрыть хотя бы какие-то гештальты в преддверии выборов в Конгресс. На них республиканцы, скорее всего, проиграют и, следовательно, президент США превратится в «хромую утку», а возможности Белого дома влиять на международную повестку окажутся ограниченными», – считает американист Малек Дудаков.

    По его мнению, именно поэтому американский лидер снова вернулся к украинскому кризису и своему обещанию урегулировать конфликт, а также к ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа. Вместе с тем, каких-либо серьезных подвижек на этих направлениях пока не наблюдается.

    Как напомнил Дудаков, Трамп вновь объявил, что группировка ХАМАС якобы согласилась разоружиться, и в связи с этим потребовал от Израиля начать вывод войск из анклава. «Другое дело, что сами представители палестинского движения едва ли понадеются на обещания президента США и решатся сдать вооружение. Это было бы выстрелом себе в ногу», – рассуждает он.

    «Кроме того, еврейское государство будет всячески саботировать выполнение своей части сделки и не станет выводить войска», – добавил спикер. По его оценкам, ситуация может измениться только в том случае, если по результатам октябрьских выборов в Израиле Биньямин Нетаньяху потеряет пост премьера. Впрочем, оговорился политолог, те, кто придет на смену Нетаньяху, тоже будут настроены довольно ястребино.

    «Но стоит ожидать, что они в большей степени начнут подстраиваться под позицию Вашингтона. Поэтому если в октябре в Израиле произойдет смена власти, то появится шанс на деэскалацию в ближневосточном регионе. Если же Нетаньяху останется у руля, кризисная ситуация в нынешнем формате сохранится еще на длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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    31 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии

    Китай анонсировал трехступенчатую стратегию модернизации вооруженных сил

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне глобальных перемен Пекин проведет масштабную реформу армии, повышая боеспособность войск за счет внедрения передовых технологий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Китайский лидер Си Цзиньпин объявил о необходимости качественного обновления национальной обороны и вооруженных сил из-за «беспрецедентных изменений в мире», передает РИА «Новости».

    По словам председателя КНР, это важнейшее условие для продвижения модернизации китайского образца.

    Пекин намерен реализовать трехступенчатую стратегию развития армии. Планируется активно продвигать реформы, направленные на усиление войск и повышение их боеспособности за счет современных научно-технических достижений. Центральный комитет Коммунистической партии Китая поставил процветание вооруженных сил на видное место в государственных делах.

    Руководство страны подчеркивает намерение укреплять абсолютный контроль партии над армией. Эти шаги предпринимаются с учетом общей концепции возрождения китайской нации и адаптации к меняющимся мировым условиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.

    В начале июля китайский лидер потребовал ускорить формирование армии мирового уровня.

    Весной власти страны запланировали увеличение оборонного бюджета на 7%.

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    31 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Зеленским проблемы передачи крылатых ракет Tomahawk и технологий создания комплексов Patriot, и призвал прекратить конфликт на Украине.

    Президент США в ходе личной встречи с Зеленским объяснил сложности поставок крылатых ракет и настоятельно рекомендовал положить конец затянувшемуся противостоянию, передает ТАСС. Беседа политиков состоялась во вторник в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    «Я говорил о Patriot. Я говорил с ним про ракеты Tomahawk... Я также говорил с ним про то, что эту войну надо заканчивать», – подчеркнул глава администрации США.

    «Думаю, Зеленский хочет заключить сделку. И, думаю, Путин хочет заключить сделку», – заявил президент США. На слова одного из журналистов, что Москва якобы не демонстрирует такой готовности, он ответил: «Ну, никто не хочет идти на уступки. Но им обоим придется идти на уступки. Надо заключить сделку».

    Президент США отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление трехсот ракет-перехватчиков Patriot.

    Во время недавней встречи американский лидер призвал украинского лидера просто закончить войну.

    До этого глава Белого дома отказался передавать Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.

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    31 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    Глава немецкого MTU усомнился в совместном с Парижем создании двигателя

    Глава MTU усомнился в перспективах совместной разработки двигателя с Францией

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель немецкого оборонного концерна MTU Aero Engines Йоханнес Буссманн выразил сомнения в возможности совместной разработки авиадвигателя с французской Safran.

    Перспективы сотрудничества оказались под вопросом после провала европейского проекта истребителя нового поколения FCAS, передает РИА «Новости».

    В начале июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о прекращении германо-французской программы, хотя позже говорил о планах сохранить технологические наработки.

    «Возможно, что нам придется разрабатывать два совершенно разных двигателя. Если дело дойдет до этого, мы не сможем продолжать сотрудничество в нынешнем формате», – заявил Буссманн. При этом он уточнил, что взаимодействие компаний продлится как минимум до конца сентября.

    Разногласия связаны с требованиями ВВС двух стран. Париж хочет получить компактный истребитель для авианосцев, тогда как Берлин ставит иные задачи. Стороны также не могут договориться о сроках реализации проекта, запущенного в 2017 году для замены самолетов Rafale и Eurofighter.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

    Берлин приступил к консультациям с другими странами для поиска новых участников авиационного проекта.

    Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь немецких партнеров к Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

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    31 июля 2026, 14:46 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО приземлился на военной базе в Латвии

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет Boeing E-3A Sentry выполнил посадку на аэродроме Лиелварде в Латвии для отработки совместных задач с местными военно-воздушными силами.

    Прибытие борта альянса состоялось в пятницу, передает РИА «Новости». До этого самолет три дня патрулировал воздушное пространство над акваторией Рижского залива.

    «Цель этого визита – укрепление сотрудничества и обсуждение совместных задач самолетов AWACS НАТО и военно-воздушных сил Латвии, а также ознакомление с возможностями этих самолетов», – заявил представитель латвийского ведомства.

    Воздушные суда AWACS оснащены вращающимся радаром для отслеживания объектов на больших расстояниях. Полученные данные незамедлительно передаются командованию блока.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность альянса у западных границ. Блок расширяет инициативы под предлогом сдерживания, однако Москва призывает отказаться от милитаризации Европы и предлагает равноправный диалог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил полеты над акваторией Рижского залива.

    Ранее аналогичное воздушное судно осуществило масштабные маневры в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Для патрулирования неба над Прибалтикой Турция направила пять истребителей F-16.

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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    1 августа 2026, 04:12 • Новости дня
    Инфантино отказался продавать коммерческие права FIFA на ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабный проект по передаче прав Международной федерации футбола (FIFA) сторонним инвесторам отменен из-за резкого недовольства европейских лиг и угрозы массового бойкота, пишет New York Post.

    Руководство FIFA отказалось от идеи продажи доли в новом коммерческом подразделении, пишет New York Post. Инициатива предполагала привлечение до 4,2 млрд долларов инвестиций при общей оценке структуры в 20 млрд долларов. Сделка с фондом Джошуа Кушнера сорвалась из-за открытого бунта чиновников по всему миру.

    «Они этого не чувствуют. Они ни за что не хотят продолжать быть вовлеченными в этот бардак», – заявил знакомый с ситуацией источник.

    Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил отказ от реализации предложения, поскольку возникшие разногласия перестали отвечать изначальным целям.

    План предусматривал передачу прав на трансляции, продажу билетов и спонсорские контракты новой компании FIFA Forward Enterprise. Инфантино обещал каждой из 211 стран-участниц до 40 млн долларов за поддержку инициативы. Однако критики назвали эти выплаты взяткой, а европейские клубы пригрозили бойкотом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФИФА рекордно заработала на ЧМ-2026. Инфантино раскрыл план масштабной продажи прав на чемпионаты мира. Азиатская конфедерация поддержала протест УЕФА против инициативы ФИФА.

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    1 августа 2026, 00:35 • Новости дня
    Белоусов отметил весомый вклад тыловых служб в оборону России
    Белоусов отметил весомый вклад тыловых служб в оборону России
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ, отметив ключевую роль тыловой службы в обеспечении армии всем необходимым для достижения побед.

    «На протяжении многих лет тыловые службы обеспечивают войска всем необходимым для успешного ведения боевых действий, вносят весомый вклад в укрепление оборонного потенциала страны», – приводит Max-канал Минобороны выдержку из приказа министра.

    Белоусов напомнил о мужестве специалистов тыла в годы Великой Отечественной войны, когда они решали важнейшие задачи по снабжению армии боеприпасами, топливом и продовольствием.

    Министр отметил, что и сегодня военнослужащие эффективно выполняют свои обязанности в ходе специальной военной операции, обеспечивая доставку горючего и ремонт техники на линии фронта.

    В завершение глава ведомства выразил уверенность, что личный состав продолжит совершенствовать мастерство и стоять на страже интересов страны и пожелал  военнослужащим здоровья и успехов на благо Родины.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

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