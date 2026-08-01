Диетолог назвала самые эффективные продукты для улучшения памяти

Диетолог Бережная призвала есть рыбу и субпродукты для памяти

Tекст: Катерина Туманова

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций организма, при этом особую пользу несут полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

«Как правило, это морская или океаническая рыба жирных сортов. Она содержит гораздо больше правильных полиненасыщенных жирных кислот, что хорошо», – заявила она радио Sputnik.

Врач посоветовала использовать специальные добавки при нехватке качественных морепродуктов. Кроме того, благотворное влияние на мозговую активность оказывают цинк и селен. Эти важные микроэлементы в большом количестве присутствуют в птичьих субпродуктах, включая печень и сердце.

Бережная также рекомендовала добавить в меню белое мясо птицы. Данный продукт богат безопасным для уровня холестерина белком и содержит мало вредных насыщенных жиров.

Полезными для сохранения когнитивных способностей признаны орехи благодаря высокому содержанию полезных масел.

Отличным стимулятором для центральной нервной системы выступает качественный горький шоколад. Диетолог уточнила, что из-за высокой калорийности десерт следует есть небольшими порциями. Умеренное употребление лакомства повышает настроение и активизирует восприятие чувств.

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