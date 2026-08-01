CNN сообщил о намерении США ударить по ядерным объектам Ирана

Tекст: Катерина Туманова

«По словам двух американских чиновников, знакомых с планами, Соединенные Штаты планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные, поскольку президент Дональд Трамп стремится к урегулированию войны. Точный масштаб ударов, а также потенциальные цели США остались неясными, и оба официальных лица предупредили, что удары могут быть отменены», – сообщил телеканал CNN.

Выступая на заседании кабинета министров в пятницу, Трамп намекнул на возобновление массированных ударов, выразив недовольство слаборезультативными дипломатическими усилиями.

«Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: «Мы больше не можем этого терпеть», – сказал американский лидер.

По данным CNN, военные США готовятся к серии ударов по иранской ядерной инфраструктуре, включая гору Пикакс , хотя и не ограничиваются этим объектом, расположенным к югу от Тегерана. По словам официальных лиц, в последние несколько дней подготовка активизировалась.

В ответ на сообщения о том, что Трамп отдал приказ о новой серии ударов в выходные дни, Белый дом заявил, что президент не будет «бездействовать и позволять этому террористическому поведению происходить».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана. Американский президент сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану. CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.



