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    1 августа 2026, 05:38 • Новости дня

    CNN сообщил о намерении США ударить по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта, передает CNN.

    «По словам двух американских чиновников, знакомых с планами, Соединенные Штаты планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные, поскольку президент Дональд Трамп стремится к урегулированию войны. Точный масштаб ударов, а также потенциальные цели США остались неясными, и оба официальных лица предупредили, что удары могут быть отменены», – сообщил телеканал CNN.

    Выступая на заседании кабинета министров в пятницу, Трамп намекнул на возобновление массированных ударов, выразив недовольство слаборезультативными дипломатическими усилиями.

    «Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: «Мы больше не можем этого терпеть», – сказал американский лидер.

    По данным CNN, военные США готовятся к серии ударов по иранской ядерной инфраструктуре, включая гору Пикакс , хотя и не ограничиваются этим объектом, расположенным к югу от Тегерана. По словам официальных лиц, в последние несколько дней подготовка активизировалась.

    В ответ на сообщения о том, что Трамп отдал приказ о новой серии ударов в выходные дни, Белый дом заявил, что президент не будет «бездействовать и позволять этому террористическому поведению происходить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались   из-за Ирана. Американский президент сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану. CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.


    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

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    29 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом

    «Страна.ua»: Прогнозы о важности встречи Зеленского с Трампом не исполнились

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершились без заметных результатов, несмотря на ожидания крупного поворота в политике США по Украине, пишут украинские СМИ.

    «Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – пишет «Страна.ua».

    Указано, что обсуждается возможность визита в Киев в ближайшие две недели спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Авторы статьи отмечают, что поездку этих представителей Вашингтона планировали еще с весны, однако визит так и не был осуществлен, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с Зеленским в Белом доме обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    30 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    @ Marc Israel Sellem/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по методам противостояния Ирану, сообщает Axios.

    По данным Axios, Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта с Тегераном, тогда как Нетаньяху придерживается силовых методов, передают «Вести».

    Напряженность между сторонами нарастала непублично. Глава израильского правительства был недоволен публичной критикой со стороны американского политика.

    «Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет», – отмечает издание.

    Помимо этого, вице-президент США подозревал израильского лидера в попытках сорвать мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном. Нетаньяху же скептически оценивал действия Вэнса в период войны в Персидском заливе. Для обсуждения разногласий политики провели личную встречу 28 июля.

    В этот же день премьер Израиля встретился с президентом США. На переговорах Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту США не атаковать Иран по собственной инициативе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать американо-иранский меморандум о взаимопонимании.

    Сообщалось, что Нетаньяху якобы оказался в международной изоляции из-за несогласия с данным мирным соглашением.

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    31 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Турция собралась за три года создать альтернативу Ормузскому проливу

    Yeni Safak: Турция создаст альтернативу Ормузскому проливу

    Турция собралась за три года создать альтернативу Ормузскому проливу
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Анкара планирует в кратчайшие сроки реализовать масштабный проект транспортного коридора, который свяжет Персидский залив с Европой и снизит зависимость от традиционных морских маршрутов.

    Турция рассчитывает за три года завершить создание транспортного коридора «Путь развития», соединяющего Персидский залив с Европой через Ирак, передает РИА «Новости».

    По данным турецкой газеты Yeni Safak, этот маршрут призван стать альтернативой Ормузскому проливу, через который проходит около пятой части мировых морских поставок нефти.

    «Речь идет о проекте, который можно реализовать за четыре-пять лет. Однако после начала работ мы обсудим, сможем ли завершить его за три года», – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Инициатива предполагает прокладку порядка 1,2 тыс. километров железных и автомобильных дорог, а также создание энергетической инфраструктуры от иракского порта Эль-Фао до турецкой границы. Стоимость только железнодорожной части оценивается в 15 млрд долларов.

    Анкара и Багдад уже согласовали механизм финансирования и строительство нового пограничного перехода Фишхабур–Овакей. В проекте также участвуют Катар и ОАЭ. Ожидается, что реализация «Пути развития» позволит существенно сократить зависимость мировой торговли от таких узких мест, как Ормузский пролив и Суэцкий канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие СМИ назвали проект трубопровода Басра–Джейхан стратегической альтернативой Ормузскому проливу.

    Власти Саудовской Аравии изучают варианты модернизации магистрали для транспортировки нефти в обход данного маршрута.

    Объединенные Арабские Эмираты наполовину завершили строительство собственной нефтяной трубы в обход Ормузского пролива.

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    29 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что во время недавней встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера «просто закончить войну» на Украине.

    Трамп заявил о желании добиться завершения конфликта на Украине. «Так что я сказал: «Просто закончи войну», – заявил президент США.

    При этом американский президент особенно выделил гуманитарный аспект происходящего, отметив, что гибель людей в ходе конфликта, по его мнению, должна быть немедленно остановлена, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    29 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткий ответный удар по Ирану

    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – приводятся слова главы государства в эфире телеканала Fox News. Заявление американского лидера процитировал журналист Трей Ингст, передает ТАСС.

    Напомним, иранские военные поразили американские объекты инфраструктуры в Иордании беспилотниками.

    Трамп назвал гибель американских военнослужащих очень печальным событием.

    Центральное командование ВС США начало наносить новые авиаудары по Ирану.

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    29 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    Тегеран призвал Киев признать ответственность за удар по иранскому судну
    @ Khalil Dawood/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти сочли неубедительными оправдания украинской стороны о непреднамеренности удара по торговому кораблю в акватории Каспийского моря.

    Руководство республики настаивает на безоговорочном признании Киевом вины за нападение на иранское коммерческое судно, передает РИА «Новости». Соответствующую позицию озвучил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время телефонной беседы с руководителем европейской дипломатии Каей Каллас.

    Иранское дипломатическое ведомство опубликовало официальное заявление по поводу инцидента. «Глава МИД нашей страны заявил, что учитывая четкие заявления Зеленского, признавшего ответственность за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этого нападения является неубедительным», – подчеркнули в ведомстве.

    Дипломаты добавили, что украинская сторона обязана ответить за преступный акт, который привел к уничтожению корабля, а также гибели и ранениям граждан Ирана.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Андрей Сибига в разговоре с Аракчи пытался убедить Тегеран в случайности произошедшего нападения.

    Напомним, Тегеран планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи потребовал от Киева возместить причиненный судну ущерб.

    Военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт по ситуации в Каспийском море.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    31 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта, но обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

    «Думаю, он [Владимир Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, [президент России] Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    В начале июня Трамп высказался с одобрением насчет возможной личной встречи Путина и Зеленского. В марте глава Белого дома заявлял о необходимости заключения Киевом мирного соглашения.

    Месяцем позже президенты России и США провели телефонный разговор.

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    29 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
    @ Majid Asgaripour/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Провинция Западный Азербайджан на северо-западе Ирана подверглась ракетному обстрелу, сообщил глава регионального управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари

    «Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции», – цитирует Сафари агентство Fars, передает РИА «Новости». Данных о возможных жертвах среди населения пока нет.

    Позднее иранская гостелерадиокомпания уточнила, что ракетный удар по городу Пираншахр, расположенному в провинции Западный Азербайджан, нанесли Соединенные Штаты Америки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США объявило о третьей подряд ночи ударов по территории Ирана.

    Президент Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    Весной в результате американских атак по иранской провинции Западный Азербайджан погибли по меньшей мере 49 человек.

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    31 июля 2026, 05:47 • Новости дня
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot

    FT: Трамп не готов передать Украине лицензию на ЗРК Patriot

    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли Украине производить ракеты-перехватчики класса «земля-воздух» Patriot, что ставит под сомнение, согласится ли Вашингтон с одним из главных приоритетов Киева.

    Президент США заявил в телефонном интервью FInancial Times (FT) в четверг, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, добавив, что «мы рассматриваем этот вопрос».

    «Это совершенно необычное оружие, и... нам нужно быть несколько осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование», – сказал Трамп.

    Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский назвал встречу «хорошей» и сказал, что они с Трампом обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей».

    В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot. После встречи в Белом доме во вторник президент Украины заявил, что Трамп «согласился с тем, что он предоставит нам лицензии».

    Зеленский также добавил, что недавно встречался с производителями системы Patriot: «У меня была встреча с представителями производства...Я надеюсь, что мы займемся совместным производством. Это очень важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot. Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot.

    Американский президент заявил FT, что Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину, чтобы добиться мира.

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    31 июля 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп объявил о договоренности с ХАМАС по разоружению

    «Совет мира» достиг соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» достиг масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.

    «Это соглашение является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» для оказания помощи палестинскому народу. В то же время Израиль получит заслуженную им безопасность, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал он в своей соцсети Truth Social.

    Реализация плана из 20 пунктов пройдет в несколько этапов. После разоружения израильские силы покинут регион, а Международные силы стабилизации вместе с палестинской полицией обеспечат порядок. Посредниками в переговорах выступили Египет, Катар и Турция.

    «Год назад бушевала жестокая война, бушевал гуманитарный кризис, а заложники содержались в зверском плену. Мы добились исторического прогресса, но впереди еще много работы», – отметил американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым лидером ХАМАС стал переживший покушение Халиль аль-Хайя. AP узнало, что Израиль начал строить земляной барьер в секторе Газа. Al-Hadath узнал о готовности ХАМАС заключить сделку по демилитаризации Газы.

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    30 июля 2026, 03:49 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Сегодня в 20.00 по восточному времени [03.00 мск] вооруженные силы США начали наносить удары по Ирану», – говорится в сообщении CENTCOM в X.

    Новая волна ударов названа ответом на попытки иранских атак на американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке.

    Взрывы слышны на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что США возобновили удары по Ирану, сообщал корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

    Белый дом сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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