Осужденный за обман Долиной захотел выйти по УДО

Tекст: Катерина Туманова

«Мой доверитель отказался от подачи кассационной жалобы на приговор Балашихинского суда. Вместе с тем Андрей Основа пытается сейчас либо заменить назначенное ему наказание на более мягкое, либо выйти из колонии условно-досрочно», – сообщил адвокат ТАСС.

Недавно, как сообщил источник, Основа был этапирован из колонии Ногинска, где ранее отбывал наказание.

Другой фигурант дела, Дмитрий Леонтьев, ранее подписал контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации, из-за чего Лефортовский суд Москвы приостановил производство по его делу.

Следующее заседание суда по иску Долиной к оставшимся трем ответчикам о возмещении вреда назначено на 21 августа.

Балашихинский суд ранее признал за певицей право на возмещение имущественного вреда в размере более 176 млн рублей.

По делу проходили четыре человека. Анжела Цырульникова и Артур Каменецкий получили по семь лет лишения свободы, Дмитрий Леонтьев – семь лет колонии особого режима. Андрею Основе суд назначил четыре года колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, певица Долина назвала аферу с квартирой самым страшным испытанием в жизни. В суд поступил иск Долиной к обманувшим ее мошенникам. Судебные приставы взыскивают с осужденных более 21 млн рублей.