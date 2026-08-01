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    1 августа 2026, 04:59 • Новости дня

    Мирошник назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли

    Мирошник объяснил вектор действий США во внешней политике

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон рассматривает международные отношения как глобальное противостояние ради получения финансовой выгоды и контроля над мировыми энергетическими ресурсами, считает посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Ко всему этому процессу в любом случае нужно относиться как к большой шахматной доске», – заявил он ТАСС.

    Мирошник пояснил, что для США идет большая шахматная партия, идет шаг, на который следует противодействие, выделение определенных целей и стратегий.

    «И на события, которые разворачиваются в разных углах этой шахматной доски, нужно смотреть через разные призмы. Призмы американцев – они сменяемы, но есть одна главная, по крайней мере, в нынешней ситуации – это прибыль. Это прибыль, это мобилизация денег», – пояснил дипломат.

    По его словам, главная цель Соединенных Штатов заключается в мобилизации финансов и сохранении собственной гегемонии.

    «Американцы видят возрастающую ценность энергоресурсов. У вас есть нефть – мы идем к вам! И они отправляются сначала в Венесуэлу, потом они отправляются в Иран», – добавил он.

    Мирошник отметил, что при этом американское руководство активно поддерживает энергетическую изоляцию России на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД заявил об изменении подхода США к достигнутым на Аляске договоренностям по Украине. Медведев обвинил США в навязывании воли другим странам. Трамп демонтирует американскую империю.

    29 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом

    «Страна.ua»: Прогнозы о важности встречи Зеленского с Трампом не исполнились

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершились без заметных результатов, несмотря на ожидания крупного поворота в политике США по Украине, пишут украинские СМИ.

    «Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – пишет «Страна.ua».

    Указано, что обсуждается возможность визита в Киев в ближайшие две недели спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Авторы статьи отмечают, что поездку этих представителей Вашингтона планировали еще с весны, однако визит так и не был осуществлен, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с Зеленским в Белом доме обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

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    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

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    29 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что во время недавней встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера «просто закончить войну» на Украине.

    Трамп заявил о желании добиться завершения конфликта на Украине. «Так что я сказал: «Просто закончи войну», – заявил президент США.

    При этом американский президент особенно выделил гуманитарный аспект происходящего, отметив, что гибель людей в ходе конфликта, по его мнению, должна быть немедленно остановлена, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    29 июля 2026, 16:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткий ответный удар по Ирану

    Трамп сообщил о подготовке мощного ответного удара США по Ирану
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские вооруженные силы намерены жестко ответить Тегерану за недавний обстрел военных баз на территории Иордании, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», – приводятся слова главы государства в эфире телеканала Fox News. Заявление американского лидера процитировал журналист Трей Ингст, передает ТАСС.

    Напомним, иранские военные поразили американские объекты инфраструктуры в Иордании беспилотниками.

    Трамп назвал гибель американских военнослужащих очень печальным событием.

    Центральное командование ВС США начало наносить новые авиаудары по Ирану.

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    31 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot

    Трамп заявил о невозможности передачи Украине лицензии на выпуск комплексов Patriot

    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов.

    Американский лидер Дональд Трамп сомневается в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – заявил политик журналистам.

    Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление прозвучало во время заседания президентского кабинета. Встреча американского руководства прошла в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов.

    Американские журналисты назвали подобный шаг опасным для самого Вашингтона. Позже президент США отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков.

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    31 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта, но обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

    «Думаю, он [Владимир Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, [президент России] Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    В начале июня Трамп высказался с одобрением насчет возможной личной встречи Путина и Зеленского. В марте глава Белого дома заявлял о необходимости заключения Киевом мирного соглашения.

    Месяцем позже президенты России и США провели телефонный разговор.

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    31 июля 2026, 05:47 • Новости дня
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot

    FT: Трамп не готов передать Украине лицензию на ЗРК Patriot

    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли Украине производить ракеты-перехватчики класса «земля-воздух» Patriot, что ставит под сомнение, согласится ли Вашингтон с одним из главных приоритетов Киева.

    Президент США заявил в телефонном интервью FInancial Times (FT) в четверг, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, добавив, что «мы рассматриваем этот вопрос».

    «Это совершенно необычное оружие, и... нам нужно быть несколько осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование», – сказал Трамп.

    Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский назвал встречу «хорошей» и сказал, что они с Трампом обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей».

    В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot. После встречи в Белом доме во вторник президент Украины заявил, что Трамп «согласился с тем, что он предоставит нам лицензии».

    Зеленский также добавил, что недавно встречался с производителями системы Patriot: «У меня была встреча с представителями производства...Я надеюсь, что мы займемся совместным производством. Это очень важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot. Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot.

    Американский президент заявил FT, что Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину, чтобы добиться мира.

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    31 июля 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп объявил о договоренности с ХАМАС по разоружению

    «Совет мира» достиг соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» достиг масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.

    «Это соглашение является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» для оказания помощи палестинскому народу. В то же время Израиль получит заслуженную им безопасность, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал он в своей соцсети Truth Social.

    Реализация плана из 20 пунктов пройдет в несколько этапов. После разоружения израильские силы покинут регион, а Международные силы стабилизации вместе с палестинской полицией обеспечат порядок. Посредниками в переговорах выступили Египет, Катар и Турция.

    «Год назад бушевала жестокая война, бушевал гуманитарный кризис, а заложники содержались в зверском плену. Мы добились исторического прогресса, но впереди еще много работы», – отметил американский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым лидером ХАМАС стал переживший покушение Халиль аль-Хайя. AP узнало, что Израиль начал строить земляной барьер в секторе Газа. Al-Hadath узнал о готовности ХАМАС заключить сделку по демилитаризации Газы.

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    31 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп отказал Зеленскому в просьбе дать 300 ракет Patriot на зиму
    Трамп отказал Зеленскому в просьбе дать 300 ракет Patriot на зиму
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление экстренного пакета из 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры зимой.

    Президент США ответил отказом на этот экстренный запрос Зеленского о предоставлении 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет The Atlantic.

    По словам украинского лидера, без дополнительных средств противовоздушной обороны стране будет крайне сложно обеспечить безопасность энергосистемы в зимний период. Несмотря на эти доводы, американская сторона не стала одобрять поставку.

    Ранее  украинский лидер попросил у США 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры.

    Президент США «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки боеприпасов для зенитных комплексов.

    В начале июля глава киевского режима пожаловался американским конгрессменам на острую нехватку систем противовоздушной обороны.

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    29 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Посольство России заявило о бессмысленности новых американских санкций

    Посольство России: Новые санкции нанесут ущерб самим США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки американских законодателей усилить давление на Москву бессмысленны, так как неэффективность санкций доказана на практике, заявили в посольстве России в США.

    В дипломатическом представительстве подчеркнули, что новые ограничения ударят по самим Соединенным Штатам, передает РИА «Новости».

    «Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, и новые репрессалии в текущей ситуации, принимая во внимание победные реляции одержимых ненавистью к нам законодателей о полученной поддержке администрации, нанесут ущерб прежде всего самим США», – говорится в официальном заявлении дипмиссии.

    Напомним, представители Демократической партии в Сенате США выразили готовность проголосовать за новые антироссийские санкции.

    Радикальный законопроект предусматривает введение пошлин в размере 500% для покупателей отечественных энергоресурсов.

    Американист Дмитрий Дробницкий спрогнозировал скорое окончательное принятие этого документа.

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    30 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам

    Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России

    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Неудачи ВСУ на поле боя сопровождаются усилением информационной войны против России. Запад задействует для этого СМИ, спецслужбы, сеть профильных структур и украинский ЦИПсО, пытаясь повлиять на российское общество и политическую систему. Однако эти попытки обречены на провал, поскольку Россия уже выработала механизмы противодействия подобным кампаниям. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада».

    «В информационной войне против России задействован практически весь арсенал западных государств – СМИ, спецслужбы, украинский ЦИПсО и российская несистемная оппозиция», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в этой работе участвуют созданная при ЕС группа East StratCom Task Force, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), подразделение ЦРУ Russia House, а также профильные структуры Франции, Польши и других стран.

    По оценке эксперта, главная задача этой кампании – убедить аудиторию в том, что Россия якобы терпит поражение, а Украина добивается успехов. «Киев преподносит как собственные достижения результаты, которые обеспечиваются поддержкой Европы и НАТО. Запад подстраивает под информационную логику даже боевые действия, стремясь добиться прежде всего психологического эффекта», – отметил Данилин.

    Он считает, что нынешняя активизация информационного давления связана с отсутствием успехов Украины на фронте. По его словам, противник пытается воздействовать на российское общество в период электоральных кампаний, сформировать представление о недовольстве населения и тем самым подорвать устойчивость политической системы.

    При этом реальные процессы, продолжил аналитик, опровергают ключевые тезисы западной пропаганды. «Российская экономика адаптировалась к санкциям, экспорт нефти переориентирован на азиатские рынки, сотрудничество с Китаем и Индией развивается, а БРИКС объединяет уже более половины населения планеты. Одновременно отечественный ВПК наращивает выпуск современных вооружений, а Силы беспилотных систем насчитывают 87 тыс. контрактников. Важнейшим фактором остается консолидация российского общества вокруг власти», – пояснил он.

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что в основе нынешней информационной кампании лежат те же методы, которые использовались Западом еще в годы холодной войны.

    «Публикации о якобы «поражении» России выходят словно под копирку. Отзеркаливание – один из классических приемов западной пропаганды, когда аудитории последовательно навязывается картина, противоположная реальности», – сказал депутат.

    По его мнению, Россия уже извлекла уроки из событий конца XX века. «Мы не допустим повторения сценария 35-летней давности. Можно быть спокойными за российских военных, ученых и оборонно-промышленный комплекс. Наша задача – учитывать исторический опыт и не повторять прежних ошибок», – подчеркнул парламентарий.

    Фейки против фактов

    Одним из главных инструментов информационной войны директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов назвал распространение фейков. По его словам, Киев систематически продвигает тезисы, которые расходятся с объективными данными.

    В качестве примера он привел заявления о якобы скрытой мобилизации в нашей стране. «В России единожды проводилась частичная мобилизация, а основу группировки составляют контрактники. Только по итогам 2025 года контракты с Минобороны заключили более 422 тыс. человек. При этом на Украине ежемесячно принудительно мобилизуют от 15 до 20 тыс. человек, а конфликты с сотрудниками ТЦК давно стали привычным явлением», – сказал эксперт.

    По словам Асафова, украинские власти также предпочитают замалчивать факты, которые не вписываются в официальную информационную повестку. В частности, речь идет о потере выхода к Азовскому морю, создании сухопутного маршрута в Крым и других изменениях, которые Киев не может оспорить.

    Отдельным элементом информационной кампании эксперт назвал регулярное завышение эффективности украинской системы ПВО. «С начала спецоперации ВС России нанесли свыше 250 тыс. ударов по территории Украины. При этом доля сбитых российских ракет составляет около 35%, несмотря на заявления Киева о значительно более высокой результативности. В то же время российские средства ПВО нейтрализовали более 95% украинских беспилотников», – отметил он.

    По мнению Асафова, реальные экономические показатели Украины также противоречат создаваемому в западных СМИ образу устойчивого государства. Он напомнил, что на Украине насчитывается около 14,6 тыс. средних и крупных предприятий, при этом российские войска поразили уже свыше 3,6 тыс. из них, включая объекты военно-промышленного комплекса. Кроме того, в стране прекратили работу все шесть нефтеперерабатывающих заводов.

    «Дефицит украинского бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 18,5% ВВП и покрывается исключительно за счет внешнего финансирования. Государственный долг уже превысил 212 млрд долларов и достиг более 100% ВВП», – добавил он.

    Отдельно эксперт обратил внимание на то, что специальная военная операция не оказала негативного влияния на функционирование российских политических институтов. «В России в штатном режиме проходят выборы всех уровней, включая президентскую кампанию. Поэтому тезисы о кризисе российской государственности не находят подтверждения в реальности», – заключил Асафов.

    Иммунитет к информационному давлению

    Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал Украину полигоном для отработки физических, экономических и когнитивных технологий давления на Россию. Вместе с тем, отметил он, в последние годы в стране были приняты меры, ограничивающие возможности дистанционного воздействия на граждан.

    «Сегодня украинские мошеннические сети все активнее переориентируются на европейские страны. После завершения специальной военной операции они окончательно переключатся на тех, кто долгие годы их финансировал, обучал и курировал», – считает политолог.

    О технологиях дискредитации, деморализации и дезорганизации российского общества рассказал директор Центра когнитивной обороны НГЛУ Сергей Нешков. В качестве примера он привел Петербургский международный экономический форум, во время которого, по его словам, западные и украинские структуры одновременно распространяли негативные информационные материалы и сопровождали их атаками беспилотников, стремясь создать нужную медийную картину.

    «Военного эффекта подобные действия не дают. Их задача – создать необходимое психологическое впечатление и повлиять на общественные настроения», – отметил эксперт.

    По мнению Нешкова, главным способом противодействия подобным технологиям остается информирование общества. «Когда люди понимают, как работают подобные механизмы воздействия, они перестают быть их объектами. Это лишает противника возможности использовать российских граждан, что называется, втемную», – заключил аналитик.

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    30 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    В США предрекли разрушительные последствия «адских санкций» против России

    Политолог Расмуссен: Законопроект о санкциях против России ударит по самим США

    Tекст: Вера Басилая

    Очередной пакет ограничительных мер Вашингтона спровоцирует глобальный кризис и ударит по налогоплательщикам США из-за зависимости страны от импорта важнейших ресурсов, заявил политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

    Возможные ограничения против России обернутся против Вашингтона, если американский лидер решит их утвердить, передает Lenta.Ru.

    «Вероятно, это нанесет гораздо больший ущерб Европе и США. Это просто невероятно глупое и очень плохое решение Трампа», – заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

    По мнению эксперта, рестрикции способны спровоцировать мировой дефицит нефти и продовольствия. Москва остается ключевым поставщиком энергоносителей и удобрений на международном рынке. Соединенные Штаты продолжают закупать ряд критически важных материалов, поэтому пострадают в первую очередь.

    Политолог добавил, что вероятные пошлины на торговлю между Москвой и Пекином грозят спровоцировать очередной виток проигрышного для американцев противостояния с Китаем.

    Расмуссен уверен, что инициатива встретит сопротивление, но конгрессмены все равно одобрят ее из-за своей недальновидности. В итоге от подобных шагов пострадают исключительно рядовые граждане и международный престиж Запада.

    По его словам, США могут принять новые санкции, прозванные американскими политиками «адскими», против России в сентябре, когда Палата представителей Конгресса вернется из летних каникул.

    Ранее американский сенатор Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект о санкциях против России.

    Представители Демократической партии в Сенате США выразили готовность проголосовать за эту инициативу.

    Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие данного документа.

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