Мирошник назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли

Мирошник объяснил вектор действий США во внешней политике

Tекст: Катерина Туманова

«Ко всему этому процессу в любом случае нужно относиться как к большой шахматной доске», – заявил он ТАСС.

Мирошник пояснил, что для США идет большая шахматная партия, идет шаг, на который следует противодействие, выделение определенных целей и стратегий.

«И на события, которые разворачиваются в разных углах этой шахматной доски, нужно смотреть через разные призмы. Призмы американцев – они сменяемы, но есть одна главная, по крайней мере, в нынешней ситуации – это прибыль. Это прибыль, это мобилизация денег», – пояснил дипломат.

По его словам, главная цель Соединенных Штатов заключается в мобилизации финансов и сохранении собственной гегемонии.

«Американцы видят возрастающую ценность энергоресурсов. У вас есть нефть – мы идем к вам! И они отправляются сначала в Венесуэлу, потом они отправляются в Иран», – добавил он.

Мирошник отметил, что при этом американское руководство активно поддерживает энергетическую изоляцию России на мировом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД заявил об изменении подхода США к достигнутым на Аляске договоренностям по Украине. Медведев обвинил США в навязывании воли другим странам. Трамп демонтирует американскую империю.