Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов

Роскосмос: Артемьев и Корсаков завершили работу в отряде космонавтов

Tекст: Катерина Туманова

«24 июля 2026 г. Герой России, лётчик-космонавт Российской Федерации Олег Артемьев завершил работу в отряде космонавтов Роскосмоса. 118-й космонавт Российской Федерации, в мае 2003 г. он был зачислен в отряд космонавтов РКК «Энергия» и два года проходил общекосмическую подготовку в ЦПК, после чего ему присвоена квалификация «космонавт-испытатель», – сказано в сообщении Роскосмоса.

За плечами Артемьева три космических полета и восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью более 53 часов. Он планирует сосредоточиться на должности депутата Московской городской думы и руководстве Ассоциацией музеев космонавтики.

31 июля 2026 г. заканчивает трудовую деятельность в ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» 127-й космонавт Российской Федерации, Герой России Сергей Корсаков, который совершил космический полёт продолжительностью 195 суток в 2022 году, добавили в госкорпорации.

Руководство и коллеги поблагодарили специалистов за многолетний труд и значительный вклад в развитие отечественной космонавтики.

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