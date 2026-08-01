Онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого

Онколог Минздрава: Главным фактором развития рака легкого остается курение

Tекст: Катерина Туманова

«На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», – заявил он РИА «Новости».

Врач добавил, что расстаться с сигаретами критически важно даже после выявления онкологии. По его словам, у пациентов с уже установленным диагнозом прекращение курения достоверно повышает общую эффективность проводимой противоопухолевой терапии.

В мае сообщалось, что в Минздраве захотели добавить в диспансеризацию тест для скрининга рака легких.

ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

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