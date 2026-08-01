Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

Tекст: Катерина Туманова

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.