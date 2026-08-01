Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

Завод «Красное Сормово», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), спустил на воду в Нижнем Новгороде сухогруз проекта RSD59 класса «река–море», передает ТАСС.
В пресс-службе корпорации сообщили: «На заводе «Красное Сормово» состоялась церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59. Серийное строительство сухогрузов класса «река–море» ведется нижегородской верфью для обновления отечественного грузового гражданского флота».
После завершения спуска судно будет достраиваться на воде. Затем оно отправится на ходовые испытания, чтобы проверить все системы, механизмы и пропульсивный комплекс в реальных условиях эксплуатации.
В ОСК подчеркнули, что суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные габариты для Волго-Донского судоходного канала. Это обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.
Сухогруз предназначен для перевозки широкого спектра грузов, включая пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, уголь и опасные грузы.
Универсальность характеристик позволяет судну эффективно работать на различных направлениях и в составе смешанных логистических цепочек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года нижегородское предприятие заложило первый сухогруз проекта RSD59.
Весной Объединенная судостроительная корпорация запустила на этом заводе собственное производство винторулевых колонок для теплоходов класса «река–море».
Осенью прошлого года инженеры представили первую российскую унифицированную платформу для серийного создания подобных судов.