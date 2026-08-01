  • Новость часаРоссийские военные уничтожили два сухогруза с оружием под Одессой
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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
    Франция стянула войска к границе с Испанией
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    Российские войска поразили киевские предприятия по производству ракет и дронов
    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    1 августа 2026, 03:55 • Новости дня

    Аэропорт Жуковский стал работать штатно, Домодедово – по согласованию

    Аэропорт Жуковский работает штатно, Домодедово – по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений с работы аэропорта Жуковский, тогда как Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.

    При этом аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.


    31 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Машина каршеринга с подростком за рулем рухнула в реку в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Филевской набережной столицы машина каршеринга вылетела с проезжей части прямо в водоем, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на Крылатской улице в районе дома № 2. За рулем арендованного транспортного средства находился несовершеннолетний, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Водитель не справился с управлением, в результате чего упал в реку. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Источник в оперативных службах добавил, что вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия стало серьезное превышение допустимой скорости движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года машина каршеринга упала в реку на Рубцовской набережной столицы.

    В конце того же месяца на юго-востоке Москвы арендованная иномарка врезалась в бордюрный камень.

    Двумя годами ранее несовершеннолетний водитель чужого прокатного автомобиля въехал в жилой дом.

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    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

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    1 августа 2026, 04:23 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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    31 июля 2026, 23:43 • Новости дня
    Россия прекратила выплату взноса в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство России решило прекратить выплачивать членский взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в размере более 61 млн рублей, перенаправив средства на другие цели.

    Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в текущем году, передает РИА «Новости».

    «Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тыс. рублей», – сказано в распоряжении правительства.

    Заложенные в федеральном бюджете средства будут направлены на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобывающих производств.

    Россия вступила в Агентство по ядерной энергии в 2013 году, однако в 2022 году ее членство было приостановлено по решению руководства ОЭСР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты спрогнозировали истощение мировых запасов урана к 2080 году. Гатилов назвал ДНЯО опорой международной безопасности. Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер».

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 18:09 • Новости дня
    Сенатор Карасин объяснил удар по Одессе ответом на действия Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атака Вооруженных сил России на одесский порт стала адекватной реакцией на стремление властей Украины разрушить экономический и логистический потенциал страны, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    По его словам, действия российской армии стали закономерным шагом, передает Lenta.Ru.

    «Сейчас украинские националисты проповедуют в отношении нашей страны разрушение всего: и энергетического потенциала России, и торгово-экономического, и логистического. Это маниакальная страсть – нанести непоправимый удар по России», – заявил Карасин.

    Политик подчеркнул, что Вооруженные силы принимают адекватные ответные меры, лишая киевский режим возможности совершать подобные нападения. Он также добавил, что российские военные ежедневно достигают новых успехов. В качестве примера сенатор привел уничтожение 371 беспилотника за одни сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

    Вооруженные силы России уничтожили логистический центр украинской армии в этом городе.

    Сенатор Григорий Карасин пообещал жесткий ответ Москвы на целенаправленные атаки украинских беспилотников.

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    31 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Банк России зафиксировал новый рост максимальных ставок по депозитам

    Центробанк зафиксировал новый рост максимальных ставок по вкладам

    Tекст: Катерина Туманова

    К концу июля доходность сбережений в топ-10 банков страны продолжила увеличиваться, обновив показатели предыдущих периодов текущего месяца, отметили аналитики Центробанка.

    «Результаты мониторинга в июле 2026 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц таковы: I декада июля – 12,79%; II декада июля – 12,83%; III декада июля – 12,85%», – сказано в релизе ЦБ.

    Регулятор рассчитывает среднюю максимальную процентную ставку на основе данных десяти ведущих банков, уточняет ТАСС. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

    При анализе учитываются только базовые предложения, доступные всем клиентам без дополнительных условий. Аналитики исключают продукты с капитализацией процентов, плавающими ставками, а также депозиты, требующие покупки инвестиционных паев или оформления страховки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможное повышение ключевой ставки. Орешкин назвал рискованным накопление резервов в валютах G7. ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года.

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    31 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Петербуржец Маяковский арестован в Москве за хулиганство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Житель Петербурга Артемий Маяковский отправлен под административный арест за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на Бутырской улице в Москве, сообщили в Мосгорсуде.

    Останкинский райсуд столицы назначил 15 суток административного ареста жителю Петербурга Артемию Маяковскому, передает РИА «Новости».

    Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

    Ему назначили административный арест на 15 суток.

    Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 30 июля. Находясь на Бутырской улице, петербуржец рвал цветы с клумбы возле здания банка, приставал к прохожим и девушкам, а также использовал нецензурную лексику.

    На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал.

    Ранее Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток снимавшего под юбками москвичек мужчину.

    До этого суд назначил 10 суток административного ареста поднявшему юбку пассажирке метро хулигану.

    В середине июля инстанция отправила под арест на пять суток выгуливавшего козу у Мавзолея Ленина москвича.

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    31 июля 2026, 20:16 • Новости дня
    Автобус с футбольной командой «Факел» попал в жесткое ДТП

    Tекст: Денис Тельманов

    Двухэтажный туристический транспорт с игроками столкнулся на трассе с большегрузом, однако спортсмены избежали травм.

    Инцидент на трассе с участием кировской команды произошел в Ивановской области, передает ТАСС.

    В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили: «По прибытии к месту вызова установлено, что произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ».

    В ведомстве добавили, что 45-летний шофер автобуса повредил локоть, однако от госпитализации отказался. Сами футболисты и водитель грузовика не пострадали, разлива топлива на месте аварии не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года футболисты молодежной команды воронежского «Факела» избежали травм в аварии с грузовиком на трассе М-4 «Дон».

    В январе того же года два человека пострадали в массовом ДТП с участием автобуса в Ивановской области.

    В июле текущего года превышение скорости водителем автобуса привело к травмированию пятнадцати пассажиров в Татарстане.

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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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    31 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Лифт упал на рабочего в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице лифт рухнул на рабочего, который находился в шахте жилого дома, сообщил источник в экстренных службах города в пятницу.

    Инцидент произошел во время ремонтных работ, лифт упал на человека, вызваны спасатели, сказал собеседник РИА «Новости».

    Происшествие случилось в доме № 15/4 по Самаркандскому бульвару.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте этого года молодой рабочий разбился насмерть при падении в шахту лифта на стройке в столичном районе Солнцево.

    В ноябре прошлого года лифт с пассажиркой сорвался с 13-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы.

    В апреле 2025 года женщина пострадала при падении лифта в московском торговом центре на Каховской улице.

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    31 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Завод «Красное Сормово» спустил на воду новый сухогруз

    Tекст: Денис Тельманов

    Нижегородская верфь завершила важный этап строительства судна проекта RSD59, предназначенного для обновления отечественного грузового гражданского флота.

    Завод «Красное Сормово», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), спустил на воду в Нижнем Новгороде сухогруз проекта RSD59 класса «река–море», передает ТАСС.

    В пресс-службе корпорации сообщили: «На заводе «Красное Сормово» состоялась церемония спуска на воду сухогруза проекта RSD59. Серийное строительство сухогрузов класса «река–море» ведется нижегородской верфью для обновления отечественного грузового гражданского флота».

    После завершения спуска судно будет достраиваться на воде. Затем оно отправится на ходовые испытания, чтобы проверить все системы, механизмы и пропульсивный комплекс в реальных условиях эксплуатации.

    В ОСК подчеркнули, что суда проекта RSD59 относятся к классу «Волго-Дон макс» и имеют максимально возможные габариты для Волго-Донского судоходного канала. Это обеспечивает оптимальное использование грузоподъемности при соблюдении ограничений внутренних водных путей.

    Сухогруз предназначен для перевозки широкого спектра грузов, включая пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, уголь и опасные грузы.

    Универсальность характеристик позволяет судну эффективно работать на различных направлениях и в составе смешанных логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года нижегородское предприятие заложило первый сухогруз проекта RSD59.

    Весной Объединенная судостроительная корпорация запустила на этом заводе собственное производство винторулевых колонок для теплоходов класса «река–море».

    Осенью прошлого года инженеры представили первую российскую унифицированную платформу для серийного создания подобных судов.

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    1 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого

    Онколог Минздрава: Главным фактором развития рака легкого остается курение

    Tекст: Катерина Туманова

    Главным фактором развития онкологии дыхательной системы остается табакокурение, поэтому избавление от него повышает шансы сохранить здоровье, заявил директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди во Всемирный день борьбы с раком легкого.

    «На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», – заявил он РИА «Новости».

    Врач добавил, что расстаться с сигаретами критически важно даже после выявления онкологии. По его словам, у пациентов с уже установленным диагнозом прекращение курения достоверно повышает общую эффективность проводимой противоопухолевой терапии.

    В мае сообщалось, что в Минздраве захотели добавить в диспансеризацию тест для скрининга рака легких.

    ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

    Онколог Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

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