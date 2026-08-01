Сенатор Шейкин предупредил о мошенниках-промоутерах

Tекст: Катерина Туманова

«В общественных местах с большим потоком людей мошенники могут выдавать себя за промоутеров известных компаний и предлагать прохожим установить приложение, сменить основной браузер или перейти по QR-коду ради бонуса», – рассказал Шейкин РИА «Новости».

Он пояснил, что сам QR-код не представляет угрозы для смартфона. Риск возникает при переходе по ссылке, когда пользователя направляют на поддельный ресурс или просят дать доступ к функциям устройства незнакомому сервису.

Под видом участия в акции жертвам навязывают установку вредоносных программ. Сенатор подчеркнул, что главным признаком обмана является требование выполнить действия быстро.

Он посоветовал ради безопасности проверять информацию об акциях на официальных сайтах и отказываться от скачивания файлов из сторонних источников.



