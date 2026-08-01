Швейцарский нейтралитет меняет направление в зависимости от выгоды, написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на нежелание правительства Швейцарии законодательно закреплять нейтральный статус государства.
«Правительство страны, 400 лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом свое благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придется соблюдать. Сказать, что это дно, – значит обидеть океан», – отметила дипломат.
Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны швейцарский национальный банк купил у германского Рейхсбанка золота на 1,2 млрд франков. Финансовая система страны стала частью германской военной машины. Кроме того, в 1938 году Берн попросил Берлин ставить в паспортах немецких евреев букву «J», чтобы пограничники могли их выявлять. С 1942 года граница для еврейских беженцев была закрыта, добавила она.
По словам представителя МИД, сейчас швейцарский «гибкий нейтралитет» гнется в сторону Киева и Брюсселя, как в 1940-х годах он был направлен в сторону Берлина ради золота и рынка. Именно поэтому Федеральный совет возражает против конституционной формулировки, ведь тогда нейтралитет придется соблюдать, пояснила Захарова.
С точки зрения международного права позиция Берна несостоятельна, подчеркнула дипломат. Согласно Гаагским конвенциям 1907 года, постоянный нейтралитет не может быть гибким и требует одинакового применения ограничительных мер ко всем воюющим сторонам. Синхронизация санкций со списками ЕС, финансирующего киевский режим, юридически означает отсутствие нейтралитета, резюмировала представитель ведомства.
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