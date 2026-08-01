В Минпросвещения высказались об обязательных навыках первоклассника

Минпросвещения: Единого списка навыков первоклассника нет

Tекст: Катерина Туманова

«С научной точки зрения не существует единого перечня того, что ребенок обязан уметь к первому классу. Развитие детей происходит неравномерно: одни раньше осваивают чтение, другие – лучше регулируют поведение, третьи демонстрируют высокую любознательность и мотивацию к обучению, хотя пока читают по слогам», – пояснила она ТАСС.

По мнению Захаровой, корректнее говорить о навыках, которые могут быть сформированы к началу учебы.

В первую очередь важна психологическая готовность: способность понять инструкцию и попытаться выполнить ее самостоятельно.

Умение работать над ошибками и пробовать снова часто важнее безошибочного выполнения заданий. Значительную роль играет речевое развитие: будущий школьник должен уметь связно рассказывать о событиях и пересказывать короткие тексты.

Также важны зрительно-пространственные функции и моторные навыки, такие как умение ориентироваться на листе бумаги и пользоваться карандашом.

При этом идеальный почерк или высокая скорость письма до школы не требуются. Отсутствие беглого чтения или навыков счета само по себе не означает неготовности к учебе, главное – интерес к познанию и способность рассуждать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников, что эрудит Вассерман назвал трагической ошибкой. Кроме того, ведомство сократило число контрольных работ в школах. Академик Онищенко выступил против выходного дня 1 сентября.