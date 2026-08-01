  • Новость часаРоссийская армия освободила 32 населенных пункта за июль
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской
    Франция стянула войска к границе с Испанией
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    Глава Wildberries заявила об успешном отражении большей части атак на склады
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    Посол России Томихин сообщил о задержании убийц двух россиян в Таиланде
    1 августа 2026, 00:22 • Новости дня

    Жара обнажила затопленные нацистские корабли на дне Дуная

    Tекст: Катерина Туманова

    В Сербии из-за засухи показались затопленные в 1944 году немецкие корабли, что стало следствием рекордного падения уровня воды в Дунае.

    Сильная жара привела к обмелению русла Дуная в районе сербского порта Прахово, передает Reuters. Из-за слабого притока воды на поверхность выступили корпуса судов нацистской Германии, затопленных осенью 1944 года.

    Флотилия была уничтожена в ходе операции «Дунайский эльф». Более 200 барж и катеров пустили ко дну, чтобы избежать их захвата наступающими советскими войсками. Долгие десятилетия эти объекты серьезно затрудняли судоходство на данном участке.

    Сейчас сербские специалисты проводят масштабные работы по очистке акватории от металлических остовов кораблей. Процесс сильно осложняется наличием на борту множества неразорвавшихся мин и боеприпасов.

    Ожидается, что извлечение остатков флотилии полностью завершится до 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность из-за падения уровня воды в Дунае. Минэнерго Румынии объявило о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Режим ЧП ввели на севере Сербии из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.

    31 июля 2026, 00:28 • Новости дня
    Премьер Венгрии сообщил о риске полной остановки АЭС «Пакш»
    Премьер Венгрии сообщил о риске полной остановки АЭС «Пакш»
    @ Daniel Kiss/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Экстремальная жара и критическое падение уровня воды в реке Дунай поставили под угрозу работу единственной атомной электростанции на территории Венгрии, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    «Из-за низкого уровня воды в Дунае сегодня или в пятницу полностью может быть остановлена АЭС «Пакш»», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ATV.

    Такое заявление Мадьяр сделал во время визита премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

    Ранее управляющая компания была вынуждена снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС «Пакш». В среду началось полное отключение третьего реактора из-за сильного обмеления реки в районе станции.

    Правительство Венгрии 30 июля объявило наивысший уровень погодной опасности из-за аномальных температур. Тяжелая климатическая ситуация наблюдается в Европе с середины июня, когда температура воздуха местами превысила 40 градусов. Красный уровень тревоги действовал во Франции, Британии, Нидерландах и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Румынии объявило о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность из-за падения уровня воды в Дунае.При этом ранее Мадьяр

    допустил поиск нового международного партнера вместо «Росатома» после аудита проекта АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (11)
    31 июля 2026, 03:35 • Новости дня
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим
    @ Reduan Dris/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация с наплывом мигрантов на испанскую Сеуту напомнила нашествие варваров на Рим в 410 году н.э. главе РФПИ и спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллу Дмитриеву.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город на севере Африки из Марокко вплавь и пешком.

    «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в социальной сети Х.

    Дмитриев добавил к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

    До этого Дмитриев написал о том, что ЕС/Великобритания пожинают плоды  катастрофической политики миграции.

    «Сеута – лишь яркая иллюстрация политики ЕС/Великобритании по мигрантам, которая основана на левых надеждах, что мигранты и их потомство будут голосовать за левых», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема.

    Комментарии (11)
    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны активно применяют северные воздушные коридоры для запуска беспилотников с боеприпасами по российской территории вопреки официальным запретам Хельсинки, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», – заявил РИА «Новости» переехавший в РФ общественный деятель.

    Правоохранители Финляндии с конца марта неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников. Расследования подтвердили украинское происхождение обнаруженных дронов. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Ано Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из рядов «Истинных финнов» в 2021 году он основал партию «Власть принадлежит народу».

    Новое политическое объединение выступало против членства в НАТО и поддерживало сохранение связей с Москвой. В конце 2025 года политик вместе с супругой покинул родину. Семья перебралась в Россию, где официально получила статус беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта. Заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. Кремль заявил, что знает маршруты украинских дронов через Прибалтику.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте

    Грушко: Страны ЕС идеями об остановке Шенгена показали солидарность с Испанией

    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте
    @ Jesafas Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предложения стран Европы о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуацией с мигрантами в Сеуте является примером так называемой европейской солидарности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал предложения о приостановке Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации в Сеуте проявлением так называемой европейской солидарности, передает РИА «Новости».

    «Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране», – подчеркнул дипломат.

    По словам Грушко, в сложившейся ситуации испанцам никто не собирается помогать. Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с испанской Сеутой, причем сотни смогли прорваться на территорию анклава. В ответ власти стянули туда дополнительные силы полиции и военных, а премьер Италии Джорджа Мелони допустила приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Также Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил возможность односторонней приостановки участия страны в Шенгенской зоне.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

    Комментарии (3)
    31 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Тело пропавшей россиянки нашли в чемодане на окраине Белграда

    Tекст: Вера Басилая

    Тело российской гражданки, спрятанное в чемодан, обнаружили на окраине Белграда в Падинска-Скела, сообщил сербский портал Telegraf.

    По данным издания, прибывшие на место полицейские извлекли останки и направили их на судебно-медицинскую экспертизу. Убитой оказалась гражданка России Людмила Туркова возрастом около 28 лет, передает ТАСС.

    Район Падинска-Скела административно подчиняется столице республики. Однако эта местность слабо заселена и находится на значительном удалении от центра Белграда, на противоположном берегу Дуная.

    Ранее сербская полиция приступила к масштабным поискам пропавшей Людмилы Турковой.

    Позже близкая знакомая петербурженки сообщила об остановке розыскных мероприятий.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 00:04 • Новости дня
    Полиция Сербии начала поиски пропавшей в стране россиянки

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Сербии запустила масштабные поиски россиянки из Петербурга 27-летней Людмилы Турковой, родственники и подруги которой в конце июля потеряли с ней связь.

    Сербские правоохранители приступили к активным розыскным мероприятиям после исчезновения россиянки Людмилы Турковой, передает РИА «Новости». Обращение от обеспокоенных близких женщины поступило 29 июля.

    «Поступило заявление о пропаже данного лица. Ведется работа по ее поиску», – сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Сербии.

    Представители посольства России в Белграде подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с местными компетентными ведомствами. Дипломаты внимательно следят за развитием ситуации и оказывают необходимое содействие.

    Как рассказала подруга пропавшей Дарья, вечером 25 июля 27-летняя девушка собиралась пойти в ночной клуб в муниципалитете Палилула, о чем и сообщила подруге.

    «Людмила отправила последнее сообщение около 23.00. Была ли она в клубе –  неизвестно, но домой она не вернулась и на звонки не отвечает», – рассказала  Дарья «Комсомольской правде».

    Мать Людмилы Юлия в разговоре с 360 сообщила, что дочь была в двухнедельной турпоездке, приехала в Сербию навестить подруг, которые жили там два месяца.

    «Прислала мне сообщение, что она гуляет с девочками, все у нее хорошо и завтра позвонит. Это было в 23.20. Куда она собиралась, не знаю. Она больше общалась с девочками, чем со мной», – рассказал мать.

    По ее словам, и она, и подруги обратились в полицию. Заявление приняли и назначили следователя, но в Белграде должны получить заявление от Интерпола, прежде чем начать действовать.

    «Поэтому мне нужно, чтобы наши полицейские действовали быстрее и не затягивали. Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго», – сказала Юлия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты призвали россиян не ждать прежней безопасности за рубежом. Директор консульского департамента МИД Алексей Климов напомнил об угрозе задержаний россиян в государствах Евросоюза. Россиянка впала в кому на Бали после местного вина.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Режим ЧП ввели на севере Сербии из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае

    Снижение уровня воды в Дунае привело к введению режима ЧП на севере Сербии

    Tекст: Антон Антонов

    На севере Сербии из-за рекордно низкого уровня Дуная объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщили местные власти.

    Власти Воеводины объявили режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах Сомбор, Кула и Врбас на севере Сербии из-за рекордного обмеления Дуная, передает ТАСС.

    «Сегодня зафиксирован исторический минимум уровня воды в Дунае – минус 127 сантиметров [от стандартного уровня], что представляет собой серьезную проблему для функционирования гидросистемы Дунай – Тиса – Дунай, прежде всего для ирригационных систем, сельскохозяйственного производства и других потребителей», – говорится в сообщении.

    В кабинете министров края подчеркнули, что критическая гидрологическая обстановка особенно остро ощущается именно в этих муниципалитетах. Низкий уровень воды осложняет работу системы каналов, обеспечивающих подачу воды для орошения полей и нужд других потребителей.

    Для смягчения последствий чрезвычайной ситуации правительство Автономного края выделило 270 млн динаров (около 2,3 млн евро). Эти средства направили государственному предприятию «Воды Воеводины» для смягчения последствий ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на венгерской АЭС «Пакш» сократили мощность энергоблоков из-за падения уровня воды в Дунае.

    Министерство энергетики Румынии приняло решение о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного за 30 лет падения уровня воды в Дунае.

    Круизный лайнер Viking Ullur под флагом Швейцарии застрял на обмелевшем участке Дуная вблизи румынского села Гырла-Маре из-за критического падения уровня воды.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 02:40 • Новости дня
    В испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва тысяч мигрантов

    Reuters: Тысячи мигрантов прорвались в испанскую Сеуту

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в североафриканский город Сеута после того, как тысячи мигрантов прорвались через границу со стороны Марокко.

    Мадрид направил в Сеуту 200 бойцов полицейского спецназа и 60 военнослужащих для поддержки местных сил правопорядка на фоне резкого увеличения числа нелегалов, передает Reuters.

    По данным испанского государственного телеканала TVE, только за один день 30 июля в город проникли от двух до трех тысяч человек.

    На кадрах видно, как толпы людей на надувных кругах добираются до берега или штурмуют сухопутные заграждения.

    В соседнем марокканском городе Фнидек полиция применила водометы, чтобы сдержать толпу.

    «Было очень тяжело. Полиция пыталась нас остановить. Но наша воля и решимость позволили нам добраться сюда», – рассказал один из мигрантов Джадид Закария.

    Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    Власти Сеуты сообщили об обнаружении девяти тел погибших, в результате чего общее число жертв попыток пересечения границы за последние месяцы достигло 60 человек.

    В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка планируют посетить Сеуту для проведения экстренных совещаний.

    По данным издания Atalayar, ситуация на морской границе, соединяющей автономный город Сеута с Марокко, вышла из-под контроля. Первоначально различные источники сообщали о 800, затем о более чем тысяче мигрантов.

    Однако прямые трансляции нескольких испанских телеканалов указывают на гораздо большую цифру. В некоторых сообщениях говорится о 20 тыс.–30 тыс. человек. И, судя по количеству толпящихся у забора, отделяющего Сеуту от марокканской территории, эти цифры нельзя считать преувеличенными.

    Текущий кризис напоминает события 2021 года, когда в город с населением 85 тыс. человек проникли около 10 тыс. нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск помог выпустить запрещенный в Германии фильм про мигрантов. Британию захлестнула волна нелегалов в первые дни премьерства Бернема. Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 06:27 • Новости дня
    Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за мигрантов

    Tекст: Катерина Туманова

    Рим рассматривает возможность приостановки Шенгенского соглашения с Мадридом на фоне массового наплыва нелегалов в испанский автономный город Сеута, о чем заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией, передают испанские СМИ. Причиной стал резкий рост числа нелегальных мигрантов, проникающих в Сеуту, расположенную на северном побережье Африки.

    «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан, в том числе таким, как приостановка действия Шенгенской зоны с Испанией», – приводит ТАСС слова Мелони в социальных сетях.

    Только за последнюю неделю более 1,5 тыс. человек добрались до Сеуты из Марокко вплавь или пешком. По некоторым оценкам, общее число прибывших может достигать 20 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в испанскую Сеуту стянули войска из-за наплыва мигрантов. Дмитриев сравнил мигрантов в Сеуте с нашествием варваров на Рим.
    Мелони объявила об избавлении Италии от статуса лагеря беженцев.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    Подруга сообщила об остановке поисков пропавшей в Сербии петербурженки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Розыск российской туристки, бесследно исчезнувшей несколько дней назад после похода в ночной клуб в Белграде, прекращен, сообщила близкая знакомая пропавшей.

    Мероприятия по установлению местонахождения жительницы Петербурга в Сербии приостановлены, пояснила ее подруга в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    «Поиски Турковой Людмилы... остановлены», – указала она.

    Женщина пообещала раскрыть подробности и результаты розыска в ближайшую субботу.

    Пропавшая перестала выходить на связь 25 июля после того, как отправилась в один из ночных клубов Белграда. В среду родственники петербурженки обратились с заявлением в российскую полицию.

    Сербские правоохранительные органы пока не давали официальных комментариев по поводу изменения статуса дела. Ранее российские дипломаты отмечали, что поддерживают постоянный контакт с местными ведомствами и внимательно следят за развитием ситуации.

    Сербская полиция приступила к поискам пропавшей Людмилы Турковой.

    В марте российское посольство выражало готовность помочь в расследовании исчезновения другой гражданки России.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 06:23 • Новости дня
    АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность из-за падения уровня воды в Дунае

    Tекст: Антон Антонов

    На венгерской АЭС «Пакш» сократили мощность энергоблоков из-за падения уровня воды в Дунае, сообщила венгерская управляющая компания MVM Paksi Atomeromu Zrt.

    «Уровень воды в Дунае 28 июля еще больше снизился (текущий уровень воды в районе города Пакш составляет – 112 сантиметров). Ввиду сложившейся ситуации, наши специалисты 28 июля с 20.00 сократят выработку электроэнергии третьего энергоблока на 237 мегаватт», – говорится в заявлении компании.

    В понедельник снижение уровня Дуная уже вынудило операторов уменьшить мощность первого энергоблока станции на 254 мегаватта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Румынии объявило о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного падения уровня воды в Дунае.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил поиск нового международного партнера вместо «Росатома» после аудита проекта АЭС «Пакш-2».

    Эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов предупредил о росте расходов Венгрии и задержке ввода АЭС «Пакш-2» в строй в случае отказа от договора с «Росатомом».

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Маск предрек полное разрушение бюджета Испании из-за мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами, заявил американский предприниматель-миллиардер Илон Маск.

    Ситуация в Испании обострилась после незаконного перехода границы около 60 тыс. человек за сутки, передает РИА «Новости». Реагируя на кризис, Илон Маск написал в социальной сети X: «Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами».

    Бизнесмен также добавил, что предоставление бесплатных благ приведет к переселению в европейскую страну 90% населения Земли. Данное заявление стало продолжением публичного конфликта миллиардера с испанским премьер-министром Педро Санчесом, начавшегося в январе 2026 года из-за легализации 500 тыс. приезжих.

    Санчес назвал прорыв границы исключительным событием. Для стабилизации обстановки власти экстренно направили дополнительные подразделения армии и полиции. Министр обороны Маргарита Роблес пообещала выслать нарушителей в Марокко, при этом более 25 тыс. нелегалов уже отправлены на родину.

    За сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

    Глава Минобороны Маргарита Роблес Фернандес заявила об обязательной отправке нарушителей обратно на родину.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 15:15 • Новости дня
    Венгерская MOL решила резко сократить энергопотребление

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует снизить потребление электричества на 40% на фоне вероятной остановки атомной электростанции из-за падения уровня воды в реке.

    Нефтегазовая компания MOL из Венгрии намерена урезать потребление электроэнергии на 40% в связи с готовящейся полной остановкой АЭС «Пакш», передает ТАСС. Причиной этому стало критическое обмеление Дуная, о чем сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Глава правительства обратился к крупным промышленным предприятиям, в том числе автопроизводителям и заводам по выпуску аккумуляторов, с просьбой снизить расход воды и электричества.

    «Я хочу сказать компаниям, что мы все еще ожидаем от них добровольных шагов», – заявил политик.

    Завод Samsung SDI в Гёде уже отреагировал на ситуацию, сократив использование воды на 50% и электричества на 10% в вечерние часы.

    Ожидается, что АЭС «Пакш» приостановит свою работу с третьего августа, так как уровень воды в Дунае может оставаться недостаточным для охлаждения реакторов в течение нескольких недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерская АЭС «Пакш» снизила мощность энергоблоков из-за падения уровня воды в Дунае.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил об угрозе полной остановки станции на фоне экстремальной жары.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан призвал граждан добровольно уменьшить потребление электроэнергии после остановки АЭС в Чернаводэ.

    Комментарии (0)
    29 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    В ЕК усомнились в получении Украиной всех заявленных 10 млрд евро из SAFE

    Ренье: ЕК сомневается, что Киев получит заявленные 10 млрд евро из SAFE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейская комиссия признала, что заявленные 10 млрд евро из программы SAFE для Киева остаются лишь предварительной оценкой и зависят от подписания кредитов.

    На брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что сумма для Украины из программы SAFE остается ориентировочной, передает РИА «Новости».

    «Оценка в 10 млрд евро из остатков основана на многих факторах, как факт, что некоторые кредитные соглашения еще не были подписаны», – подчеркнул он.

    Ренье указал на затруднения в согласовании кредитных соглашений с Венгрией и Италией. По его словам, из-за этого вполне вероятно, что не весь бюджет SAFE в 150 млрд евро будет распределен между странами Евросоюза.

    Представитель Еврокомиссии добавил, что регламент программы предусматривает второй раунд подачи заявок на кредиты, если останутся нераспределенные средства. При этом он не уточнил, из каких именно источников Киев получит 10 млрд евро, даже в случае полного согласования кредитных соглашений.

    Программа SAFE (Security Action for Europe) была запущена в мае 2025 года и предусматривает до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщило о провале встречи Урсулы фон дер Ляйен со Стармером после отказа Британии платить до 6,5 млрд евро за участие в оборонной программе SAFE.

    Урсула фон дер Ляйен собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

    Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари анонсировал перевод Киеву 9,1 млрд евро первого транша из этого кредита в первой половине июня 2026 года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    Дочь Бориса Немцова Жанну заочно арестовали в Москве
    МИД Польши вручил послу России ноту протеста из-за упавшего объекта
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Блогер Лерчек получила пять лет условно за валютные махинации
    В Сербии задержали подозреваемых в жестоком убийстве россиянки