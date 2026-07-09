Тренер петербургского «Зенита» Семак признан лучшим наставником сезона

Руководитель футбольного клуба «Зенит» из Петербурга официально признан лучшим наставником прошедшего сезона в Российской премьер-лиге, передает РИА «Новости». Торжественная церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 состоялась 9 июля в московском киноцентре «Мосфильм».
Победитель определился в результате совместного выбора поклонников футбола, представителей прессы и независимых экспертов. За престижную награду также боролись наставник калининградской «Балтики» Андрей Талалаев и главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, петербургский клуб завоевал одиннадцатый чемпионский титул в своей истории. В начале мая сине-бело-голубые возглавили турнирную таблицу после волевой победы над ЦСКА.
Перед зимней паузой команда Сергея Семака продлила беспроигрышную серию в турнире до четырнадцати матчей.