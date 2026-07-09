Для городских служб Москвы ввели режим повышенной готовности

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили ТАСС, что меры приняты в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

«По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу, 10 июля. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности», – говорится в сообщении ведомства. На круглосуточное дежурство заступили аварийно-восстановительные бригады.

В местах возможного скопления воды уже размещена водооткачивающая техника. Специалисты очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы и ливнестоки. Дополнительно принимаются меры по защите зданий, объектов транспорта и строительных площадок от порывов ветра.

Функционирование систем жизнеобеспечения взято под особый контроль. Электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания. Горожан призывают быть внимательными, не укрываться под деревьями, а водителей – соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности.

Напомним, в прошлом году летом из-за сильных ливней городские службы также переводились в режим повышенной готовности. Тогда синоптики прогнозировали шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.