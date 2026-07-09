Кафе в Юрмале получило предупреждение за русскую рекламу

Владелица бизнеса Анна Доброволска сообщила о претензиях латвийских чиновников, передает РИА «Новости». Центр государственного языка Латвии потребовал удалить публикации в социальных сетях, написанные не на латышском. За нарушение закона юридическому лицу грозит взыскание до 700 евро.
Предпринимательница пояснила местным журналистам суть претензий. «Они сказали, что просмотрели все социальные сети – и по их мнению, преобладает любой язык, кроме латышского», – рассказала Доброволска. Она добавила, что старается дублировать информацию для туристов из разных стран.
Хозяйка заведения подчеркнула нежелание терять клиентов из-за языковых ограничений. По ее словам, курортный город посещает множество гостей из соседних государств, для общения с которыми активно используется русский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в школах Латвии негласно запретили родительские собрания на русском языке.
Ранее инспекторы Центра государственного языка оштрафовали владельца рижского кафе за отсутствие латышского перевода в меню.
Местные коммерческие банки отключили русскоязычный интерфейс в своих банкоматах.