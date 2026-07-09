Лавров заявил о причастности украинских наемников к терроризму в Африке

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств прошла в столице республики Мапуту, передает ТАСС. По словам Лаврова, в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на африканском континенте, включая положение в Сахаро-Сахельской зоне, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, а также другие кризисные точки
Глава МИД России подчеркнул, что Москва приветствует разрешение региональных конфликтов на континенте политико-дипломатическими средствами. «Мы выступаем за их урегулирование путем переговоров, при параллельном подавлении террористических угроз, которые на континенте никуда не исчезают. Более того, в последнее время в этих вылазках террористов стали активно использоваться украинские наемники», – заявил Лавров журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Мали выявили обученных на Украине операторов беспилотников.
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин обвинил киевский режим в использовании африканских группировок для диверсий.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об открытии Украиной второго фронта на континенте.