Макаревич призвал Израиль перестать «бегать по пустыне с автоматами»

Tекст: Валерия Городецкая

Артист отметил, что выбор государством половинчатого пути при решении внутренних проблем лишь усугубляет текущую ситуацию, передает «Лента.Ру». Он напомнил о демографической статистике страны, где из 10 млн человек проживает около 4 млн взрослых мужчин.

«Довольно ругаться, драться и перекрывать дороги. Кто же будет служить в ЦАХАЛе, спросите вы? Да никто не будет! Хватит бегать по пустыне с автоматами», – написал Макаревич в соцсетях.

Он высказался, что отказ от военной риторики поможет государству найти союзников среди соседних «свободолюбивых стран». «Свободолюбивые страны, окружающие нас со всех сторон, увидев, что сионистская военная угроза исчезла на корню, офигеют от такого чуда и завтра станут нашими самыми близкими и нежными друзьями. Завалят любовью и финиками. А деньжищ-то сколько освободится!» – отметил артист.

Ранее после ракетной атаки на израильский дом музыкант отправился в гастрольный тур. В августе прошлого года глава ФПБК Виталий Бородин потребовал лишить Макаревича российского гражданства. В конце 2024 года лидер «Машины времени» полностью лишился бизнеса на территории России.