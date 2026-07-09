Польского политика Усендека внесли в украинскую базу «Миротворец»

Польского политика Павла Усендека внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Tекст: Денис Тельманов

Политик польского ультраправого объединения «Конфедерация» Павел Усендек оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает ТАСС. Авторы ресурса назвали его провокатором.

«Миротворец» обвинил Усендека в разжигании «ненависти поляков к украинцам». Кроме того, в базу включили этнического поляка, живущего в России, и гражданина Польши, которого назвали участником антиукраинских мероприятий. Последний, по данным сайта, пытался запугать сотрудников офиса украинской компании в Польше.

Ранее в Сети появилась информация о том, что трое поляков в Познани пришли в офис к украинке. Они начали задавать ей вопросы об отношении к лидеру украинских националистов Степану Бандере и командующему УПА* (признана экстремистской и запрещена в РФ) Роману Шухевичу.

До этого в базу «Миротворца» попали руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий и евродепутат Ева Зайончковска-Герник. Она разорвала флаг УПА* во время дебатов в Европарламенте. Отношения между Варшавой и Киевом обострились после того, как Владимир Зеленский присвоил имя героев УПА одному из подразделений ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский депутат Ева Зайончковская-Герник порвала флаг УПА на заседании Европарламента. Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию военных преступников.