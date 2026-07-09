В НЦ «Россия» стартовал конкурс «Улыбка России. Улыбка единства»

Tекст: Елизавета Шишкова

Национальный центр «Россия» 9 июля провел специальную сессию «Улыбка России. Улыбка единства», давшую старт одноименному всероссийскому конкурсу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», ставшего главной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности.

Руководитель Дома народов России Анна Полежаева, модерировавшая сессию, дала старт масштабному проекту «Улыбка России. Улыбка единства». «Наша инициатива дает возможность людям поучаствовать в формировании уникального общероссийского архива», – сказала она, подчеркнув, что Россия исторически складывалась как многонациональное государство и что в «марафоне улыбок» можно увидеть многовековую историю страны и ее силу в единстве.

Историю такого единства на своем примере представили участники третьего Всероссийского свадебного фестиваля – межнациональная пара Ярослав Руденко из Башкортостана и Алена Сыркова из Архангельской области. Молодожены рассказали, что в их семье сочетаются северная кухня Поморья и башкирские мясные блюда, а также орнаменты из разных регионов, которыми Алена украшает дом, стремясь сохранить и передать детям культурное наследие.

Директор по связям с органами власти бизнес-группы Поисковых сервисов и ИИ компании Yandex Александр Болховитянов подчеркнул, что идея года и фестиваля – укрепление семьи, а изучение своей родословной и разговоры о ней с детьми, по его словам, делают общество крепче. Директор по науке компании Genotek Александр Ракитько отметил растущий интерес к ДНК-тестам, позволяющим искать родственников, определять этнический состав и смотреть на историю страны через призму истории отдельной семьи.

Конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» проводится для всех жителей страны с 9 июля по 20 сентября. Для участия нужно загрузить личный или семейный портрет на сайт улыбкароссии.рф, отметить на интерактивной карте города, связанные с историей своей семьи, и сформировать персональную «карту корней». Каждая заявка войдет в общий цифровой архив, посвященный Году единства народов России и призванный показать страну через судьбы ее жителей и богатство культурных традиций.

По итогам проекта организаторы выберут самых активных участников, которые примут участие в профессиональной фотосессии в Москве и станут лицами информационной кампании ко Дню народного единства. Открытие итоговой фотовыставки запланировано на 4 ноября 2026 года. Проект реализуется Домом народов России совместно с компаниями Yandex и Genotek при поддержке ФАДН России и научного сообщества.

Заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина сообщила, что пространства центра также войдут в конкурсную программу. Она напомнила, что центр создан президентом Владимиром Путиным для сохранения исторической памяти и традиционных ценностей, подчеркнула, что любовь, семья, верность и взаимное уважение остаются главными ценностями, а страна, бережно хранящая это наследие, по ее словам, остается несокрушимой.