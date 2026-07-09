Гидрометцентр опроверг сообщения о смерче в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду ожидается в столице в пятницу, но угрозы разрушительных атмосферных вихрей нет, передает РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация о том, что на город обрушится смерч из-за сильного ветра и непогоды.

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев прокомментировал ситуацию. «Москва не ждет смерча. Да, возможно шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду, но для смерча в столице нет нужной для него среды, поэтому угрозы нет», – заявил синоптик.

По словам специалиста, для образования смерча необходима сильная непогода, тогда как в пятницу существенных осадков не ожидается. Голубев также подчеркнул, что прогнозировать такие явления, как смерчи, град или туман, за сутки невозможно, поскольку неизвестно, где именно и с какой силой они в итоге пройдут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин летом 2024 года предупреждал москвичей о вероятности формирования смерчей.

В июле прошлого года столичный Комплекс городского хозяйства ожидал усиление ветра до 20 метров в секунду.

В июне текущего года смерч в Свердловской области повредил более 60 кровель зданий и семь автомобилей.