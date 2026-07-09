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    9 июля 2026, 19:12 • Новости дня

    Пентагон профинансировал разработку лазерного оружия

    Пентагон профинансировал разработку лазерного оружия
    @ REUTERS/Jason Reed JIR/CN

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское военное ведомство инвестирует миллионы долларов в создание перспективных систем защиты от беспилотников и крылатых ракет.

    Министерство обороны США направило 86 млн долларов на разработку лазерного оружия, предназначенного для противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    «Министерство войны объявило сегодня о заключении двух соглашений о создании совместной системы лазерного оружия... для улучшения системы обороны от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов следующего поколения... Соглашения имеют начальную сумму финансирования в размере 86 млн долларов, а общий лимит программы составляет 847 млн долларов», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Контракты на создание новых систем защиты заключены с крупными оборонными подрядчиками – компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight. Ожидается, что эти разработки усилят возможности американских военных по перехвату современных воздушных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование оценило работу перспективных лазерных систем для уничтожения дронов.

    Пресс-служба Пентагона анонсировала развертывание боевых лазеров на пяти военных базах.

    В прошлом году армия США объявила конкурс на создание новой установки для противодействия беспилотникам.

    9 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Поддубный: «Единая Россия» выступает за умное применение законов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В партии «Единая Россия» считают, что применение законов должно основываться на здравом смысле и не приводить к необоснованным ограничениям прав граждан. Об этом заявил Герой России, представитель первой пятерки федерального списка кандидатов партии на выборы в Госдуму Евгений Поддубный, комментируя предложения, поступающие при подготовке обновленной народной программы.

    По словам Поддубного, в ходе обсуждения документа в партию поступают обращения, связанные с неоднозначной практикой применения отдельных норм законодательства. Он отметил, что граждане сообщают о случаях, когда меры воздействия оказываются несоразмерными последствиям нарушений, а некоторые инициативы затрагивают вопросы собственности, частной жизни и привычного уклада, сообщает ТАСС.

    «Закон должен защищать людей, а не создавать им проблемы», – подчеркнул Поддубный.

    В качестве примера он привел обсуждаемую инициативу, предусматривающую возможность размещения объектов связи на частных земельных участках по принципу «молчаливого согласия». По мнению представителя партии, развитие телекоммуникационной инфраструктуры остается важной задачей, однако оно не должно осуществляться за счет ущемления прав владельцев недвижимости. Он подчеркнул, что любые работы на частной территории допустимы только после получения согласия собственника.

    Еще одной темой, на которую обратил внимание Поддубный, стало применение законодательства о запрете пропаганды наркотиков. По его словам, в некоторых случаях исполнение требований приводит к чрезмерным ограничениям, когда изменения затрагивают классические произведения литературы и кинематографа.

    «Борьба с наркотиками должна быть бескомпромиссной. Но под нее не должны попадать добросовестные граждане», – заявил он.

    Поддубный также отметил, что подход партии к правоприменительной практике остается неизменным. По его словам, при реализации законодательства необходимо руководствоваться здравым смыслом, отдавая приоритет разъяснению требований и предупреждению нарушений, а не немедленному применению санкций.

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    9 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    В Краснодаре арестовали агента СБУ по делу о теракте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Агент СБУ, задержанный в Краснодаре, получил арест на два месяца после раскрытия плана убийства высокопоставленного российского военного с помощью дрона.

    Задержанного агента СБУ в Краснодаре заключили под стражу на два месяца по делу о подготовке теракта, передает РИА «Новости».

    «Задержанный заключен под стражу на два месяца», – сообщил собеседник агентства в УФСБ по Краснодарскому краю.

    По данным ФСБ, фигуранта на Украине обучили стрельбе и обращению со взрывчатыми устройствами. В Москве он арендовал квартиру и установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом проживания высокопоставленного военного Минобороны России. По замыслу украинских спецслужб, военнослужащего планировали убить ударом дрона с самодельной бомбой в момент входа в дом.

    ФСБ ранее заявила, что была сорвана попытка украинских спецслужб при участии западных кураторов провести масштабные диверсионно-террористические акции с применением беспилотников по военной инфраструктуре, одному из ведущих предприятий ВПК и в отношении российских военнослужащих. В Краснодаре задержали гражданина России, готовившего теракт в Москве по заданию СБУ.

    Установлено, что в 2002 году он был осужден в России за кражу и разбой, отбыл наказание и уехал на Украину. Там его, по данным ФСБ, завербовали под угрозой уголовного преследования супруги, провели стрелковую и взрывную подготовку и направили в Россию через Кишинев и Ереван. На опубликованном ФСБ видео задержанный рассказал, что куратор требовал использовать «дрон, который невозможно заглушить» и обещал дополнительную подготовку с участием иностранных специалистов.

    В отношении фигуранта следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «в» части 3 статьи 205 УК РФ о покушении на террористический акт. Задержанный дает признательные показания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанный в Краснодаре агент Киева признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке теракта против российского военного.

    Служба безопасности Украины угрозами уголовного преследования жены заставила россиянина пройти подготовку для покушения на военного в Москве.

    Украинская служба безопасности планировала убить российского высокопоставленного военного в Москве с помощью дрона с самодельной бомбой.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 00:20 • Новости дня
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове вспыхнул конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы), толпа окружила и перевернула служебный автомобиль военкомата, сообщили украинские СМИ.

    По данным СМИ, «масштабный бунт против ТЦК» произошел «из-за насильственной мобилизации мужчины». Десятки людей окружили машину территориального центра комплектования, раскачивали ее и пытались разбить. Все это происходило под крики «Позор» и оскорбления в адрес сотрудников военкомата, после чего толпа перевернула автомобиль.

    По данным издания, жители устроили бунт после того, как сотрудники военкомата схватили и избили 20-летнего парня. Мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что инцидент произошел в Сыховском районе города, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет очередная волна насильственной мобилизации.

    В июне зафиксирована очередная волна скандалов, связанных с насильственной мобилизацией. В социальных сетях регулярно появляются новые видео конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах.

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    9 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство систем Patriot

    Песков: США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий Киеву

    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство систем Patriot
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп объявил об этом шаге в ходе встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Владимир Путин», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Месяцем ранее американский лидер пообещал рассмотреть соответствующую просьбу украинских властей.

    В свою очередь Песков напомнил о непрекращающихся поставках американского оружия на Украину.

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    9 июля 2026, 15:57 • Новости дня
    Спецслужбы сообщили о судьбе собаки корги агентки СБУ
    Спецслужбы сообщили о судьбе собаки корги агентки СБУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рыжая корги, с которой задержали агентку СБУ, не попала в приют и переехала к новым заботливым хозяевам.

    Судьба собаки, оказавшейся в центре громкой спецоперации, прояснилась, пишет «Комсомольская правда». Российские спецслужбы ранее сорвали планы Киева и предотвратили покушение на высокопоставленного военнослужащего Минобороны. Тогда была задержана 25-летняя агент СБУ, несколько месяцев следившая за военным.

    На кадрах задержания рядом с девушкой была рыжая корги, растерянно бегущая рядом и оглядывающаяся на хозяйку и сотрудников спецслужб.

    История собаки вызвала бурную реакцию в соцсетях: пользователи признались, что им жаль пса, и многие выразили готовность приютить корги. После этих обсуждений корреспондент издания обратилась к спецслужбам за разъяснением.

    «Для собачки мы нашли новый дом и надежных хороших хозяев. В приют ее никто сдавать не будет, успокойте читателей», – сообщили сотрудники спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ сорвала серию терактов киевского режима в России. Задержанная в Москве россиянка по заданию украинских спецслужб арендовала квартиру на Новом Арбате и наблюдала за высокопоставленным офицером Минобороны.

    Другой агент Киева после подготовки на Украине прибыл в Россию и готовил теракт с использованием дрона против российского военного.

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    9 июля 2026, 09:00 • Новости дня
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские спецслужбы пресекли беспрецедентную атаку беспилотников на военные объекты и арестовали девушку, готовившую убийство высокопоставленного офицера в Москве, сообщили в ФСБ.

    Целями атак должны были стать инфраструктура, предприятия военно-промышленного комплекса и военнослужащие, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Атаки планировались при непосредственном участии западных кураторов, они должны были стать беспрецедентными по масштабу и степени угрозы.

    В Москве удалось предотвратить покушение на одного из руководителей Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка, родившаяся в 2001 году.

    Следствие установило, что два года назад ее завербовали через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Девушка собирала данные о военных объектах в столице и Петербурге.

    При обыске у подозреваемой нашли технику для слежки, средства маскировки и телефоны с перепиской. В ведомстве добавили, что фигурантка уже признала свою вину и начала сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанной грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне сотрудники ФСБ предотвратили убийство военнослужащего Минобороны завербованным иностранцем.

    Весной силовики сорвали серию атак украинских беспилотников в Московском регионе. В том же месяце спецслужбы задержали агента с ударными дронами в Саратовской области.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

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    9 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский дипломат Родион Мирошник с иронией отреагировал на необычные подарки турецкого лидера европейским политикам, вспомнив известную фразу из романа «12 стульев».

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран Евросоюза пистолеты.

    «Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум», – написал Мирошник, процитировав знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

    Дипломат также задался вопросом о скрытом смысле такого жеста. Он иронично предположил, что раздача револьверов лидерам государств НАТО может быть своеобразным способом турецкого лидера завершить глобальные конфликты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил европейским политикам боевые пистолеты после саммита НАТО в Анкаре.

    Перед началом этого мероприятия Кремль пообещал внимательно отслеживать поступающую из Турции информацию.

    В прошлом году премьер-министр Польши Дональд Туск оказался под угрозой тюремного заключения из-за незадекларированного дорогого подарка от турецкого лидера.

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    9 июля 2026, 09:04 • Новости дня
    Сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве
    Сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники спецслужб предотвратили убийство военного, организованное Киевом через обманутую фиктивным романом российскую гражданку, сообщили в ФСБ.

    В столице задержана гражданка России, помогавшая иностранной разведке готовить нападение на высокопоставленного военнослужащего, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Куратор манипулировал женщиной, обещая совместное будущее после завершения миссии.

    «В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины», – добавили в спецслужбе.

    В марте 2026 года задержанная сняла жилье рядом с домом офицера. Там она установила камеры для круглосуточной трансляции видеосигнала на Украину и передавала точные координаты своему координатору.

    Кроме того, злоумышленница подготовила тайное укрытие для непосредственного исполнителя преступления, закупив продукты и средства маскировки. Сама пособница планировала сбежать на Украину транзитом через Турцию и Молдавию.

    Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении серии террористических атак в России, которые организовал киевский режим. Также было предотвращено покушение на российского военного.

    В июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
    Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Троицкий районный суд Москвы ужесточил меру пресечения Диане Шляниной (Шурыгиной), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    «Столичный суд изменил меру пресечения Диане Шляниной». – сообщает пресс-служба в «Максе».

    Постановлением суда от 8 июля Шурыгиной по ходатайству следствия домашний арест заменили на заключение под стражу.

    Троицкий суд Москвы перевел Шурыгину в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силовики провели обыск в квартире Дианы Шляниной по делу о незаконном обороте порнографии.

    Суд поместил обвиняемую под домашний арест на два месяца. Позже подозреваемой запретили доступ к интернету и средствам связи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    8 июля 2026, 22:33 • Новости дня
    Шестьдесят семей стали победителями президентского конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Антон Антонов

    В День семьи, любви и верности 60 семейных команд из разных регионов России получили сертификаты по пять млн рублей на улучшение жилищных условий по итогам второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели на ВДНХ в Москве 8 июля. На торжественной церемонии в Зеленом театре 60 семейных команд из 43 регионов получили сертификаты по пять млн рублей на покупку жилья или погашение ипотеки. Все 328 семей-финалистов отправятся в совместные путешествия по России.

    В финале приняли участие 328 семейных команд из 85 регионов. В течение четырех дней они выполняли задания, участвовали в мероприятиях о культурном коде России и общались с семьями со всей страны. К участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

    «Наш президент сказал, что Россия – это семья семей. И вы – это наглядный пример этого. Мне вчера посчастливилось немного поучаствовать, походить, посмотреть, как проходили конкурсные задания. Да, все волновались, соревнование было сложным. Но знаете, главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали – это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи – это гордость России. С праздником вас!» – сказал Кириенко.

    Кириенко выразил отдельную благодарность за творческий подход к костюмам: участники смогли показать не только свою семью, но и родной регион, его традиции и культуру. Он также сообщил, что на заседании Наблюдательного совета принято решение запустить открытое голосование для выбора семи лучших костюмов. Их авторы получат возможность поработать с лучшими дизайнерами России над созданием коллекции одежды.

    Зампред правительства Татьяна Голикова напомнила, что конкурс проходит в Год единства народов России и входит в нацпроект «Семья». По ее словам, крепкая семья является главной ценностью для всех 194 народов страны, а участие во втором сезоне приняли 726 тыс. человек – почти 200 тыс. семей вместе с родственниками из 82 государств.

    «Мы поражались масштабам проекта еще два года назад, но второй сезон побил рекорды первого почти на четверть. Это значит, что решение нашего Президента запустить конкурс поддержано всенародно. Особенно приятно видеть здесь многодетные семьи, семьи с большим семейным стажем, многопоколенные семьи и семейные династии. Из 328 семей-финалистов таких – абсолютное большинство», – подчеркнула Голикова.

    Перед церемонией награждения состоялось заседание Наблюдательного совета конкурса, в котором участвовали Лео Бокерия, космонавт Андрей Борисенко, балерина Нина Змиевец, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, писатель Сергей Лукьяненко, депутат Дмитрий Морозов, гимнаст Алексей Немов, медиаменеджер Юлиана Слащёва и телеведущая Екатерина Стриженова. Они утвердили итоги второго сезона и распределение призов.

    Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин назвал проект по-настоящему народным и подчеркнул, что он показал тысячи сильных и теплых семей по всей стране. Он отметил, что во втором сезоне стало больше заданий и возможностей, а количество семей в финале выросло. По его словам, 60 сертификатов по 5 млн рублей почти вдвое превысили объем поддержки прошлого года, а главный приз для всех участников – крепкая любящая семья.

    Во втором сезоне конкурса участвовали 726191 человек – 196576 семей из всех 89 регионов России и родственники из 82 стран. Дистанционный этап включал 48 заданий, по итогам которых семьи создали 11 тыс. фото-, видео- и текстовых работ, а суммарная продолжительность видеоматериалов достигла 2441 часа. Команды формировались минимум из четырех человек и трех поколений.

    Победителями стали 60 команд, в которые вошел 401 человек: 157 детей, 123 родителя, 92 представителя поколения бабушек и дедушек и 29 других родственников. Самым юным победителям по шесть лет, самому возрастному участнику – 80 лет, самая многодетная семья воспитывает 36 детей, а максимальный семейный стаж среди победителей составляет 53 года. Одна из команд объединила 29 человек.

    Семьи-победители представляют 43 региона России и все федеральные округа, включая новые регионы. Среди них многодетные и приемные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, спортсмены, активисты и ветераны труда. Опыт первого сезона показал эффективность такой поддержки: победители уже приобрели квартиры и дома, участки, а также закрыли или частично погасили ипотеку.

    Для финалистов подготовили творческие мастер-классы, детские активности и партнерские программы. В День семьи, любви и верности участникам показали номера из семейного шоу «Богатыри». К конкурсу присоединились крупные партнеры, среди которых Росатом, Роскосмос, Российское общество «Знание», МГУ имени Ломоносова, киностудия «Союзмультфильм» и социальная сеть «Одноклассники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финал второго сезона семейного конкурса стартовал в подмосковной Мастерской управления «Сенеж» 5 июля.

    Президент Владимир Путин направил поздравление участникам III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Глава государства отметил особую ценность семейных отношений.

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    9 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что при дальнейшем обострении конфликта спецоперация затянется, а на Украине появится более широкая буферная зона безопасности.

    Он заявил журналистам: «Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени – мы не можем точно сказать в какой – но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону», передают РИА «Новости».

    Отвечая на отдельный вопрос о позиции Вашингтона, Песков затронул заявления представителей США по украинскому направлению. По его словам, в Кремле не считают, что эти заявления означали возвращение США к курсу на эскалацию. Пресс-секретарь подчеркнул, что такой оценки происходящего в Москве сейчас не разделяют.

    Ранее Песков назвал заблуждением ставку США на мир через эскалацию.

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    9 июля 2026, 12:23 • Новости дня
    Умерла Бонни Тайлер
    Умерла Бонни Тайлер
    @ Stefan M. Prager/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британская певица Бонни Тайлер скончалась в возрасте 75 лет в португальской клинике, где проходила лечение после перенесенной весной экстренной операции.

    Вокалистка Гейнор Салливан, выступавшая под псевдонимом Бонни Тайлер, скончалась на 76-м году жизни, передает ТАСС. Официальное заявление об уходе исполнительницы хитов Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero было опубликовано на ее сайте.

    «С глубоким прискорбием семья и команда Бонни сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение», – говорится в коммюнике.

    Ранее британское издание The Sun информировало о серьезных проблемах со здоровьем у артистки. В мае Тайлер перенесла разрыв аппендикса, потребовавший проведения срочного хирургического вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Бонни Тайлер попала в реанимацию из-за остановки сердца.

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    9 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    @ Natache,URA.Ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела комика Семена Слепакова (признан иноагентом в России).

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Находясь за рубежом, он продолжал публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

    В Следственном комитете добавили, что Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск. Статус иностранного агента был присвоен артисту в апреле 2023 года.

    В апреле правоохранительные органы возбудили против артиста уголовное дело из-за отсутствия специальной маркировки в соцсетях.

    Позже Следственный комитет России попросил суд о заочном аресте фигуранта. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения.

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    9 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако

    Соучастником убийства подозреваемой во взрыве в Монако назван Жикович

    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако
    @ INTERPOL

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Украины раскрыли личность второго подозреваемого в расправе над женщиной, которая ранее пыталась застрелить известного предпринимателя Ермолаева на территории княжества.

    Следствие на Украине считает Виталия Жиковича вторым соучастником преступления против покушавшейся на бизнесмена Ермолаева в Монако Анастасии Березовской, передает ТАСС. Об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения первому фигуранту дела, сотруднику военной разведки Владиславу Реуту.

    «Подозреваемый действовал вместе со своим сообщником Виталием Жиковичем», – отметил представитель обвинения.

    Согласно материалам дела, 3 июля мужчины вывезли жертву в лес и застрелили со спины. Тело закопали в Бучанском районе, а место захоронения позже показал сам Реут. Девушка прибыла на Украину первого июля, при этом защита разведчика отрицает его роль как непосредственного исполнителя.

    В конце июня в жилом доме Монако прогремел взрыв, при котором пострадал гражданин Кипра Вадим Ермолаев. Журналисты называли его одним из самых богатых украинских бизнесменов и связывали с сетью мошеннических кол-центров. Предприниматель отказался от гражданства в 2019 году, а позже киевские власти ввели против него санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины подтвердила задержание двух подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской.

    Она законно пересекла украинскую границу в начале июля. Сейчас правоохранители проверяют причастность арестованных мужчин ко взрыву в Монако.

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