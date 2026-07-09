В Риме оштрафовали туристов за купание в историческом фонтане на тысячи евро

Tекст: Денис Тельманов

Шесть человек были оштрафованы в центре Рима на общую сумму 3,3 тыс. евро за купание в историческом фонтане, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на площади Сант-Андреа-делла-Валле.

«Операция, проведенная патрулем около пяти утра, позволила задержать всех виновных до того, как они смогли скрыться», – сообщили в муниципальной полиции итальянской столицы. Каждому нарушителю выписали штраф и выдали предписание покинуть территорию.

По данным местных изданий, среди задержанных оказались двое 19-летних туристов из Австралии, двое 18-летних американцев, 43-летний уроженец Дубая и 27-летний итальянец.

Купание в исторических фонтанах Рима запрещено, минимальный размер штрафа за это нарушение составляет 450 евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года иностранные туристы попытались прорваться в закрытый римский Колизей.

Ранее полиция задержала украинского путешественника за повреждение древней стены этого амфитеатра.

В августе 2025 года суд Сочи оштрафовал одиннадцать отдыхающих за купание в море в обнаженном виде.