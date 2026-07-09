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    9 июля 2026, 17:44 • Новости дня

    Столичный суд приговорил создателей финансовой пирамиды за обман пенсионеров

    Суд в Москве отправил в колонию создателей финансовой пирамиды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа злоумышленников в Москве получила реальные и условные сроки за хищение более 240 млн рублей у 200 вкладчиков под видом выгодных инвестиций, по сути оказавшихся финансовой пирамидой.

    Бабушкинский районный суд Москвы признал виновными 11 участников организованной преступной группы в масштабном мошенничестве, сообщает столичная прокуратура.

    Жертвами аферистов стали 200 человек, большинство из которых – пенсионеры. Общий ущерб от действий преступников превысил 240 млн рублей.

    Злоумышленники создали два фиктивных кооператива и активно рекламировали их финансовую стабильность. С ноября 2018 года по сентябрь 2022 года они заключали с гражданами договоры пае-накопления. Преступники обещали клиентам высокую доходность и гарантии возврата средств, однако изначально не планировали выполнять обязательства.

    Полученными деньгами мошенники распоряжались по своему усмотрению, дело в отношении организаторов выделено в отдельное производство. Суд приговорил троих фигурантов к реальному лишению свободы на сроки от семи до десяти лет. Остальные восемь участников преступной группы получили условное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года прокуратура направила данное уголовное дело в Бабушкинский районный суд столицы.

    Ранее правоохранители завершили расследование дела о создании другой финансовой пирамиды в Кировской области. А в ноябре суд на Кубани назначил организаторам кооператива «Сберегательный союз» до девяти лет лишения свободы.

    9 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
    Суд в Москве отправил Шурыгину в СИЗО
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Троицкий районный суд Москвы ужесточил меру пресечения Диане Шляниной (Шурыгиной), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    «Столичный суд изменил меру пресечения Диане Шляниной». – сообщает пресс-служба в «Максе».

    Постановлением суда от 8 июля Шурыгиной по ходатайству следствия домашний арест заменили на заключение под стражу.

    Троицкий суд Москвы перевел Шурыгину в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силовики провели обыск в квартире Дианы Шляниной по делу о незаконном обороте порнографии.

    Суд поместил обвиняемую под домашний арест на два месяца. Позже подозреваемой запретили доступ к интернету и средствам связи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    8 июля 2026, 22:17 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры до 31 градуса в Московском регионе

    Гидрометцентр спрогнозировал рост температуры в Московском регионе
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    К концу рабочей недели в Московском регионе ожидается усиление жары до 31 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

    «Днем в пятницу, 10 июля, температура воздуха в Москве может подняться до 25-27 градусов выше нуля, в Подмосковье воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов, на востоке области – до плюс 31 градуса», – сообщили синоптики.

    Рост температуры прогнозируется на фоне облачной погоды с прояснениями и осадков. По данным Гидрометцентра, ночью и днем в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в Подмосковье местами возможен сильный дождь и ливень. Ветер в пятницу будет восточной четверти, со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с, , передает ТАСС.

    Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отмечала, что пятничная погода в столице может стать очень теплой и душной из-за повышенной влажности. Между тем осадки ожидаются и накануне, в четверг, 9 июля: прогнозируется кратковременный дождь, по области местами сильный, а также гроза в отдельных районах.

    По ночному прогнозу на четверг в Москве ожидается до 17 градусов тепла, по области – до 18 градусов. Днем в столице синоптики ждут 20-22 градуса, в Подмосковье – 19-24 градуса, при этом на востоке области не исключено повышение температуры до 29 градусов выше нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки.

    Синоптики спрогнозировали появление редкого суперциклона над Центральной Россией.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Певица Монеточка заочно получила год колонии
    Певица Монеточка заочно получила год колонии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский суд вынес заочный приговор Елизавете Гырдымовой (Монеточка) за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    Мировой судья назначил певице Елизавете Гырдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка (признана в РФ иноагентом), один год лишения свободы заочно, передает ТАСС. Дело рассматривалось в 359-м мировом судебном участке Москвы.

    «Суд приговорил Гырдымову к году колонии заочно, срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или же выдачи в РФ», – сообщили агентству в суде.

    Ранее в ходе судебного процесса прокурор запрашивал для исполнительницы наказание в виде одного года и 10 месяцев колонии заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года суд заочно арестовал Елизавету Гырдымову по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

    В ноябре Басманный суд Москвы назначил артистке максимальный административный штраф. В сентябре певице запретили въезд на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Сербии.

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    7 июля 2026, 05:12 • Новости дня
    На подлете к Москве силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили на подлете к Москве 27 дронов ВСУ с начала дня, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Шесть беспилотников уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.03.

    До этого Собянин сообщал о 12 беспилотниках, уничтоженных по состоянию на 4.17.

    Ранее мэр писал, что силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Это же сделали аэропорты Жуковский и Шереметьево.

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    7 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили очередную попытку атаки, уничтожив несколько дронов на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Сергей Собянин в Max сообщил об успешной нейтрализации воздушных целей.

    «Сбиты ещё четыре беспилотника, летевших на Москву», – заявил глава города.

    В настоящее время специалисты экстренных служб оперативно работают на месте падения обломков для устранения последствий инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили три дрона ВСУ на подлете к Москве.

    Более 430 дронов летело на Московский регион с вечера.

    Всего средствами ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ на подлете к Москве.

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    8 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    Многодетная москвичка стала матерью в шестнадцатый раз
    @ t.me/dzdmos

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациентка столичного медицинского учреждения произвела на свет крупного мальчика, который стал уже девятым сыном в большой семье.

    Медицинские специалисты клинической больницы №29 имени Баумана помогли пациентке стать матерью в 16-й раз, передают РИА «Новости». В столичном департаменте здравоохранения отметили высокий профессионализм врачей, принимавших участие в этом событии.

    «Пациентка вновь доверила один из самых важных моментов своей жизни команде столичных врачей роддома ГКБ №29. В семье появился девятый сын, а также уже подрастают семь дочек», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Процесс появления малыша на свет прошел благополучно под строгим контролем экспертов. Новорожденный мальчик родился абсолютно здоровым: его вес составил 4,2 килограмма при росте 56 сантиметров. В настоящее время мать и младенец чувствуют себя отлично.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня шестидесятитрехлетняя жительница Баку родила первенца.

    Ранее сообщалось, что тридцатишестилетняя пациентка екатеринбургской больницы стала матерью в тринадцатый раз.

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    7 июля 2026, 06:21 • Новости дня
    Собянин: С вечера на Московский регион летело более 430 дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С вечера понедельника до раннего утра во вторник в направлении Московского региона летело свыше 430 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большую часть этих дронов уничтожили силы ПВО на дальних подступах, уточнил градоначальник в Max.

    «36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – заключил он.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал, что на подлете к столице уничтожили девять БПЛА.

    До этого мэр указывал, что на подлете к городу уничтожили шесть дронов.

    Аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим работы по согласованию.

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    7 июля 2026, 22:58 • Новости дня
    Аэропорты Сочи и Домодедово перешли в ограниченный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил представитель Росавиации, аэропорт Сочи ввел временные ограничения полетов, тогда как столичный Домодедово обслуживает рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации предупредили о том, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Коме того, аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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    8 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    В Москве арестовали лидера запрещенной организации «Граждане СССР»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичный суд заключил под стражу 80-летнего лидера экстремистской организации «Граждане СССР» Владимира Корякина, подозреваемого в действиях против основ конституционного строя.

    Останкинский суд Москвы арестовал 80-летнего лидера признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Граждане СССР» Владимира Корякина. Решение о заключении под стражу было принято после закрытого заседания 19 июня, пишут Известия.

    Мужчину подозревают в совершении действий, направленных против основ конституционного строя. По данным следствия, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Известно, что Корякин отказывается пользоваться современными документами и активно вербовал в ряды движения новых единомышленников.

    На протяжении 35 лет лидер организации распространял идею о том, что Советский Союз продолжает существовать. По информации СМИ, число сторонников данного движения достигает 10 тыс. человек. Ранее в мае в Крыму задержали четырех членов другой запрещенной организации, собиравших пожертвования и вербовавших новых участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Чувашии осудил двух сторонников запрещенной организации «Граждане СССР» за экстремизм.

    До этого силовики задержали в Кургане участника этой экстремистской ячейки.


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    9 июля 2026, 17:08 • Новости дня
    Спутники засняли надвигающийся на Москву штормовой циклон

    Роскосмос: Спутники засняли надвигающийся на Москву штормовой циклон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрушительный атмосферный вихрь, нанесший накануне серьезный ущерб Калининградской области, подошел к столице.

    Продвижение стихии отслеживается с орбиты на высоте более 35 тыс. километров, сообщил Роскосмос в Max, опубликовав снимок циклона. Запись движения циклона ведут российские метеорологические спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

    Днем ранее, 8 июля, непогода обрушилась на самый западный регион страны. Штормовой циклон повалил деревья, повредил автомобили и крыши частных домов. Из-за разгула стихии ряд населенных пунктов на время остался без электроснабжения.

    В феврале Роскосмос опубликовал спутниковый снимок накрывшего столицу снежного циклона.

    Прошлым летом космические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали принесший в город сильный град мощный атмосферный вихрь.

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    7 июля 2026, 03:45 • Новости дня
    Аэропорты Жуковский и Шереметьево перешли в ограниченный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Жуковский ввел временные ограничения полетов, а Шереметьево перешел в режим обслуживания рейсов по согласованию, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское): введены  временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Также Росавиация сообщила о том, что аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    Там напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково. Силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве.


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    7 июля 2026, 03:05 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили шесть дронов на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Один – в 2.30, а через полчаса еще пять дронов ВСУ были уничтожены на подлете к городу, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    В 2.30 была отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр.

    «Ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он спустя полчаса.

    Ранее в ночь на вторник аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию, а чуть позже – аэропорт Внуково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над страной уничтожили 519 дронов ВСУ. На подлете к Москве в течение дня силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА.


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    7 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Суд приговорил четырех командиров ВСУ пожизненно за убийства в Мариуполе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд ДНР назначил высшую меру наказания украинским военным за преступления против мирных жителей и военнопленных во время боев за Мариуполь.

    Четыре командира украинских вооруженных сил приговорены к пожизненному заключению, сообщает Генпрокуратура.

    Фигуранты дела признаны виновными в отдаче приказов о блокировании Мариуполя весной 2022 года с применением оружия, а также в убийствах.

    «В результате их преступных действий совершено убийство 93 мирных граждан, в том числе военнопленных, и покушение на убийство еще 81 лица», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Кроме того, обстрелы привели к разрушению жилого фонда и повреждению гражданской инфраструктуры.

    Осужденными оказались командир 36-й бригады морской пехоты Владимир Баранюк, его заместители Дмитрий Кармянков и Виталий Ярошенко, а также командир 501-го батальона Николай Бирюков. Они будут отбывать наказание в колонии особого режима.

    В Следственном комитете уточнили, что во время следствия двое из них частично признали вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в ДНР приговорил украинского военного Игоря Скубака к пожизненному заключению за расстрел двух российских военнопленных.

    До этого инстанция заочно назначила аналогичное наказание пулеметчику морской пехоты ВСУ Глебу Стрышко за убийство двух мирных жителей Мариуполя.

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    7 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию, о чем сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.  

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 519 дронов ВСУ. На подлете к Москве в течение дня силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА.


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    7 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на режим работы в рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил в Max-канале о временном переходе аэропорта Внуково в режим работы с авиарейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус  рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее аэропорт Домодедово перешел в режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 519 дронов ВСУ. На подлете к Москве в течение дня силы ПВО сбили не менее 15 БПЛА.

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