В Казани представили комплекс обнаружения дронов на 50 км

В Казани показали комплекс обнаружения беспилотников «Гадалка»

Tекст: Тимур Шайдуллин

На Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо – 2026» в Казани впервые продемонстрировали новейшую радиоэлектронную станцию «Гадалка». Устройство способно выявлять дроны на расстоянии до 50 километров и оперативно передавать данные военнослужащим, отмечает ТАСС.

Комплекс интегрирован с системой управления боем «Глаз/Гроза», что позволяет делиться информацией в режиме реального времени. Официальный представитель компании-разработчика подчеркнул: ««Гадалка» действует в пассивном режиме – ничего не излучает, а только принимает сигнал».

Станция сканирует пространство площадью 8,5 тыс. кв. километров. Она ищет беспилотники в частотном диапазоне от 890 до 6000 МГц, одновременно охватывая до пяти диапазонов. Вся информация, включая обнаруженные точки и позиции, выводится на единый закрытый сервер подразделения, мгновенно отображая местоположение воздушной цели у всех пользователей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на выставке «Дрон Экспо – 2026» в Казани разработчики представили новейший беспилотник-перехватчик «Малютка».

В середине июня специалисты установили на дрон-разведчик Supercam S180 систему раннего предупреждения об атаках. Немногим ранее концерн «Алмаз-Антей» продемонстрировал портативную радиолокационную станцию «Сокол» для выявления беспилотников.