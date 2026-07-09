«АвтоВАЗ» запустил продажи новых версий Lada Vesta и Aura

«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta и Aura с климат-контролем

Tекст: Тимур Шайдуллин

«АвтоВАЗ» начал продажи новых версий Lada Vesta и Lada Aura: автомобили получили автоматическую климат-систему и телематическую систему «Lada Connect старт». При этом рекомендованная розничная цена автомобилей не изменилась», – сообщили в пресс-службе компании.

Новое оборудование устанавливается на Lada Vesta в комплектациях «Драйв» стоимостью от 1,8 млн рублей и «Техно» от 2,0 млн рублей. Модель Lada Aura получила климат-систему и телематику в версиях «Премьер» от 2,3 млн рублей и «Статус» от 2,5 млн рублей. Базовые модификации Vesta по-прежнему оснащаются кондиционерами.

Климатическая система поддерживает нужную температуру благодаря трем датчикам. Все ключевые компоненты производятся в России: контроллеры поставляет «Итэлма», датчики – «Счетмаш», а саму установку – «Автоприбор». Телематика позволяет дистанционно управлять настройками машины, отслеживать уровень топлива и заряд аккумулятора через мобильное приложение. Ранее все версии этих моделей получили бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов уехал со съезда Союза машиностроителей на автомобиле Lada Aura.

Ранее производитель представил на Петербургском международном экономическом форуме специальную версию этой модели для такси. До этого компания начала серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач.