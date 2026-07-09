В США зафиксировали вспышку «взрывной» диареи

Как пишет New York Post, посетителям некоторых ресторанов больше не подают салат, кинзу с луком, пико-де-гайо и гуакамоле. В заведениях появились объявления, в которых говорится, что эти продукты временно недоступны из-за общенационального отзыва.
Причиной ограничений стала вспышка циклоспориаза – кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora cayetanensis. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), заболевание сопровождается сильной водянистой диареей, частыми, а иногда и «взрывными» испражнениями, а также спазмами в животе, тошнотой, вздутием, слабостью, потерей аппетита и веса. Симптомы могут сохраняться более месяца.
Наиболее серьезная ситуация сложилась в штате Мичиган, где зарегистрирована почти тысяча случаев заболевания – при том что обычно за год выявляется около 50. Более трех десятков пациентов были госпитализированы. В Огайо с начала года зарегистрировали 177 случаев, из них 171 пришелся на июнь, в основном после 20 июня. В штате Нью-Йорк, за исключением города Нью-Йорка, насчитали 112 эпизодов инфекций, 107 из них подтвердили с 1 мая.
CDC сообщают как минимум о восьми дополнительных кластерах циклоспориаза в Алабаме, Кентукки, Мичигане, Огайо, Пенсильвании, Теннесси, Вирджинии и Западной Вирджинии, расследования по ним только начинаются.
Американские санитарные службы пока не установили единый источник заражения. Специалисты проверяют поставки свежих овощей и зелени, включая белый и зеленый лук, огурцы и кинзу. По предварительным данным, отдельные очаги инфекции могут быть связаны с ресторанами мексиканской кухни, продуктовыми сетями и кейтеринговыми мероприятиями. Власти рекомендуют тщательно мыть свежие овощи и фрукты, соблюдать правила гигиены на кухне и по возможности подвергать продукты термической обработке.
Исследование норвежских ученых в 2021 году показало, что тщательное мытье ягод снижает, но не полностью устраняет риск заражения. Ученые загрязнили чернику и малину цистами циклоспоры, криптоспоридия и лямблий, затем промывали их под краном, в центрифуге для салата и в растворе воды с уксусом. Оказалось, что гладкие ягоды легче очистить, малина же удерживает больше яиц паразитов, а бактерия Cyclospora оказывается особенно «липкой».
У людей со здоровым иммунитетом болезнь может продолжаться до шести недель, периодически затухая и возвращаясь. У пациентов с ослабленным иммунитетом симптомы не проходят без лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 140 пассажиров круизного лайнера Navigator of the Seas заболели неизвестной кишечной инфекцией с симптомами рвоты, спазмов и диареи. В США Центры по контролю и профилактике заболеваний расследуют массовое заражение кишечной палочкой, связанное с употреблением «роял чизбургеров» сети McDonald's и приведшее к десяткам пострадавших и одному смертельному случаю. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии прокуратура сообщила о вспышке кишечной инфекции с более чем 200 обращениями за медпомощью и госпитализацией десятков взрослых и детей.