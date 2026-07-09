Мухаммед в третий раз стал самым популярным именем Британии

Tекст: Денис Тельманов

В Англии и Уэльсе Мухаммед остается самым востребованным именем для новорожденных мальчиков уже третий год подряд, следует из данных Бюро национальной статистики. При этом специалисты подчеркивают, что речь идет именно о таком классическом написании.

В число 50 наиболее распространенных вариантов также вошли другие родственные формы, такие как Мохаммед и Мохаммад. Кроме того, в пятерку лидеров родительских симпатий традиционно попали Ноа, Лео, Лука и Артур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев связал популярность имени Мухаммед в крупнейших городах Европы с миграционной политикой.

В 2023 году это имя также возглавило рейтинг самых распространенных имен для новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе.

В новых регионах России в прошлом году самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Артем и Александр.