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    «АвтоВАЗ» запустил продажи новых версий Lada Vesta и Aura
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    9 июля 2026, 17:12 • Новости дня

    Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест

    На Volkswagen решили сократить до 120 тыс. рабочих мест

    Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест
    @ IMAGO/Darius Simka/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен масштабно оптимизировать штат, уволив десятки тысяч работников на фоне тяжелого кризиса в промышленности Германии, пишут местные СМИ.

    Внутренние документы автоконцерна Volkswagen указывают на подготовку к масштабным увольнениям, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild. Новые меры экономии предполагают уменьшение численности персонала примерно на 55-70 тыс. человек. При этом ранее согласованный с производственным советом план уже включал ликвидацию 50 тыс. позиций.

    Журнал Der Spiegel ранее отмечал, что руководство обсуждает закрытие сразу четырех заводов на территории Германии. На этих предприятиях трудятся около 40 тыс. специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня немецкий журнал Manager Magazin сообщил о планах автогиганта уволить до 100 тыс. сотрудников по всему миру.

    Ранее генеральный директор концерна Оливер Блюме подтвердил намерение сократить 50 тыс. рабочих мест к 2030 году. А глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности Германии.

    9 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» запустил продажи новых версий Lada Vesta и Aura

    «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta и Aura с климат-контролем

    «АвтоВАЗ» запустил продажи новых версий Lada Vesta и Aura
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» расширил комплектации популярных моделей, добавив в них автоматическую климатическую систему и передовой телематический комплекс без изменения розничной цены.

    «АвтоВАЗ» начал продажи новых версий Lada Vesta и Lada Aura: автомобили получили автоматическую климат-систему и телематическую систему «Lada Connect старт». При этом рекомендованная розничная цена автомобилей не изменилась», – сообщили в пресс-службе компании.

    Новое оборудование устанавливается на Lada Vesta в комплектациях «Драйв» стоимостью от 1,8 млн рублей и «Техно» от 2,0 млн рублей. Модель Lada Aura получила климат-систему и телематику в версиях «Премьер» от 2,3 млн рублей и «Статус» от 2,5 млн рублей. Базовые модификации Vesta по-прежнему оснащаются кондиционерами.

    Климатическая система поддерживает нужную температуру благодаря трем датчикам. Все ключевые компоненты производятся в России: контроллеры поставляет «Итэлма», датчики – «Счетмаш», а саму установку – «Автоприбор». Телематика позволяет дистанционно управлять настройками машины, отслеживать уровень топлива и заряд аккумулятора через мобильное приложение. Ранее все версии этих моделей получили бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов уехал со съезда Союза машиностроителей на автомобиле Lada Aura.

    Ранее производитель представил на Петербургском международном экономическом форуме специальную версию этой модели для такси. До этого компания начала серийный выпуск автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач.

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек

    BR24: При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек

    При нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек
    @ Jorg Carstensen/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько человек пострадали в результате нападения в гимназии Welfen-Gymnasium в немецком Шонгау. Полиция подтвердила инцидент, задержала предполагаемого нападавшего и начала расследование.

    Местные правоохранительные органы подтвердили факт происшествия и наличие пострадавших, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в гимназии Welfen-Gymnasium в Шонгау проходит крупная операция полиции и спасательных служб. По сообщению полиции, несколько человек получили ранения», – сообщил BR24.

    Представители экстренных служб отметили, что инцидент имеет признаки умышленного нападения. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого преступника по горячим следам сразу после случившегося. Точные обстоятельства и детали инцидента в образовательном учреждении пока остаются неизвестными.

    В апреле текущего года в немецком Золингене произошло вооруженное нападение на людей. В мае прошлого года конфликты между школьниками в Берлине и Ремшайде привели к двум поножовщинам за один день.

    Накануне этих событий в берлинской начальной школе неизвестный нанес серьезные ножевые ранения одиннадцатилетнему ученику.

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    7 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Канада выбрала немецкую TKMS для строительства 12 подлодок

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Канады выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems в качестве предпочтительного поставщика для строительства до 12 новых дизель-электрических подводных лодок.

    Проект станет крупнейшей военной закупкой в истории Канады, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

    Премьер-министр страны Марк Карни отметил, что платформа TKMS подходит для эксплуатации в арктических условиях и полностью отвечает требованиям НАТО. «Подводная лодка хорошо себя зарекомендовала», – заявил политик, подчеркнув, что немецкий производитель поставляет субмарины более чем трети членов североатлантического альянса.

    В ближайшее время профильные ведомства начнут переговоры с TKMS для подготовки окончательного контракта. Карни не назвал точную стоимость масштабного проекта, упомянув лишь о десятках миллиардов долларов инвестиций. Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил решение канадской стороны как сильный сигнал для укрепления трансатлантического партнерства.

    В ходе тендера немецкая корпорация обошла южнокорейскую Hanwha Ocean. Американские предприятия не участвовали в конкурсе, так как США производят исключительно атомные подлодки, а Оттава заинтересована в дизель-электрических судах. Новый подводный флот должен заменить четыре устаревшие субмарины класса «Виктория», которые были куплены у Британии в конце 1990-х.

    Ранее канадские власти анонсировали резкое увеличение оборонных расходов для достижения целевых показателей НАТО. Бюджет уже предусматривает рост военных затрат до 4% ВВП к 2030 году, а к 2035 году этот показатель планируется довести до 5% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Оттава рассматривала возможность разделения контракта на строительство новых субмарин между европейскими и южнокорейскими фирмами.

    Летом 2024 года канадские власти объявили о планах нарастить подводный флот до 12 единиц.

    Зимой правительство страны запланировало масштабные инвестиции в развитие национального военно-промышленного комплекса.

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    9 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Reuters сообщило о гибели более пяти тысяч немцев из-за рекордной жары, в целом с начала года экстремальные температуры стали причиной гибели множества людей в Европе, при этом большинство жертв составили пожилые женщины.

    В Германии с начала года зафиксировано около 5,12 тыс. смертей, связанных с аномально высокой температурой воздуха, сообщает Reuters. Основная часть трагических случаев пришлась на конец июня, когда средненедельные показатели превышали плюс 20 градусов Цельсия.

    По данным управления по вопросам общественного здравоохранения, около 4,27 тыс. умерших – люди в возрасте 75 лет и старше. Женщин среди жертв оказалось больше, чем мужчин, что объясняется их высокой долей среди очень пожилого населения.

    Программа Европейского союза для наблюдения за Землей Copernicus отметила, что в Западной Европе прошел самый жаркий июнь за всю историю наблюдений со средней температурой 20,74 градуса. Во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах с 20 по 28 июня скончались более 4,7 тыс. человек. Метеорологи связывают потепление с началом рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане, которое также привело к масштабным лесным пожарам в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Германии заявили об огромном экономическом ущербе из-за аномально высоких температур.

    До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о гибели более тысячи европейцев за одну неделю. Также сообщалось, что в июне из-за рекордного зноя в Испании скончались порядка 900 человек.

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    8 июля 2026, 21:07 • Новости дня
    Разработчики «Атома» рассказали о выгоде владения российским электромобилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпуск транспортных средств внутри страны делает их эксплуатацию заметно дешевле, рассказал на выставке Иннопром-2026 директор по взаимодействию с государственными органами АО «КАМА» Анатолий Кияшко.

    По его словам, экономия достигается благодаря доступному сервису и минимальному времени простоя техники, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Концепция машины-гаджета также способствует снижению расходов. «Машина обновляется, как смартфон, и получает новые функции без замены техники – это позволяет продлить актуальность автопарка. Кроме того, собственная ОС, мобильное приложение и голосовое управление создают основу для интеграции с системами таксопарков и каршеринга», – отметил представитель компании.

    Частные владельцы получают дополнительные преимущества, включая нулевой транспортный налог, бесплатный проезд по федеральным платным трассам и парковку в Москве. Машины можно покупать без посредников.

    Кияшко добавил, что важнейшие узлы электромобиля производятся внутри страны. Платформа и цифровая архитектура созданы отечественными специалистами с нуля. Инженерные центры работают в Москве, Набережных Челнах и Петербурге, объединяя более 1000 инженеров.

    Напомним, российский электромобиль «Атом» успешно прошел сертификационные краш-тесты.

    Гендиректор компании-производителя АО «Кама» Игорь Поваразднюк пообещал передать первые машины заказчикам в течение лета.

    Пресс-служба КамАЗа в конце прошлого года объявила о старте предпродаж этих транспортных средств.

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    7 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Российские пловцы дважды за день установили юниорский рекорд на ЧЕ

    Российские пловцы дважды за день установили юниорский рекорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Команда молодых спортсменов продемонстрировала выдающийся результат на первенстве в Германии, проплыв дистанцию вольным стилем с лучшим временем в истории.

    На проходящем в Мюнхене первенстве Европы национальная сборная России произвела фурор, показав феноменальное время в эстафете 4х100 метров, передает ТАСС.

     Богдан Торопкин, Егор Прошин, Матвей Миляев и Михаил Щербаков в финальном заплыве преодолели дистанцию за 3 минуты и 12,75 секунды.

    Еще на этапе квалификации россияне зафиксировали результат в 3 минуты и 14,72 секунды, что уже являлось мировым достижением среди юниоров.

    Юниорские соревнования в Мюнхене продолжаются. Турнир лучших молодых спортсменов завершится 12 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские прыгуны в воду в июне выиграли командный турнир на юниорском ЧЕ. Россиянка Кувшинова завоевала золото на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду.


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    7 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Немецкая оппозиция обвинила правительство ФРГ в разжигании украинского конфликта

    Немецкая оппозиция обвинила Мерца в разжигании украинского конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер партии АдГ обвинил канцлера Германии в эскалации конфликта на Украине, он отметил, что Берлин не предпринимает реальных шагов для мирного урегулирования кризиса, предпочитая провоцировать дальнейшее обострение отношений с Москвой и накачивать Киев оружием.

    Руководство Германии отказывается от попыток завершить противостояние и лишь усугубляет положение провокационными заявлениями, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Он подверг жесткой критике действия властей.

    «Я не вижу никаких усилий со стороны этого федерального правительства, направленных на то, чтобы наконец положить конец этому конфликту на Украине, в котором мы сейчас участвуем уже не только деньгами», – подчеркнул политик, передает РИА «Новости». .

    По словам лидера оппозиции, канцлеру Фридриху Мерцу следовало бы начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого немецкое руководство и представители Бундесвера продолжают нагнетать обстановку в Европе.

    Министра обороны Бориса Писториуса Крупалла и вовсе назвал «министром войны», указав на его стремление подготовить страну к открытому вооруженному столкновению. Накануне саммита НАТО в Анкаре глава АдГ также выступил категорически против выделения очередного многомиллиардного пакета военной помощи Киеву. Он выразил уверенность, что поставки вооружений лишь затягивают боевые действия, а попытки победить ядерную державу обернутся катастрофой для всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддержать возобновление дипломатических контактов с Москвой. Зимой глава немецкого правительства заявил о намерении добиться передачи замороженных российских активов Украине. До этого Берлин отменил ограничения на дальность применения поставляемого Киеву западного вооружения.

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    7 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Германия собралась вывести на орбиту военного конкурента Starlink

    Handelsblatt: Германия выведет на орбиту 1,2 тыс. спутников связи и разведки

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы ФРГ планируют развернуть на орбите до 1,2 тыс. аппаратов связи и разведки, создав крупнейшую после американской Starlink военную спутниковую сеть.

    Немецкое министерство обороны рассматривает возможность создания второй по размерам космической сети в мире, передает РИА «Новости».

    «В ближайшие годы вооруженные силы Германии могут запустить в космос до 1,2 тыс. спутников для связи и разведки... Это может сделать вооруженные силы Германии вторым по величине в мире оператором спутниковой группировки после американского Starlink», – отмечает газета Handelsblatt.

    Основу новой армады составит разведывательная система Spock 2, включающая около тысячи аппаратов с радарами и специальными камерами. Параллельно разрабатывается комплекс связи SatcomBW4. Из-за размещения на низкой орбите спутники придется часто обновлять, заменяя от двух до трех устройств каждую неделю.

    Ежегодные затраты на обслуживание сети составят примерно 1 млрд евро. При этом общие инвестиции страны в космическую сферу до 2030 года превысят 35 млрд евро. Еще в конце 2025 года концерн Rheinmetall получил заказ на поставку базовой системы от предприятия Rheinmetall ICEYE Space Solutions.

    Москва неоднократно предупреждала об опасности милитаризации безвоздушного пространства. В российском дипломатическом ведомстве подчеркивали, что западные страны активно превращают космос в новую арену для конфликтов. Главными противниками в этом противостоянии они открыто называют Россию и Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Vantor договорились о создании совместного предприятия для разработки платформы пространственной разведки.

    В феврале глава Rheinmetall Армин Паппергер анонсировал участие концерна в трех космических программах Германии.

    В январе Rheinmetall и аэрокосмическая компания OHB начали переговоры по запуску альтернативной Starlink спутниковой группировки.

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    8 июля 2026, 19:37 • Новости дня
    Минпромторг увеличил уровень локализации иномарок для работы в такси
    Минпромторг увеличил уровень локализации иномарок для работы в такси
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для работы в такси автомобили должны будут набирать не менее 1,5 тыс. баллов локализации, а инвестиции производителей должны составлять не менее 10 млрд рублей.

    Правительство согласовало дополнительные условия допуска автомобилей к таксомоторным перевозкам в рамках закона о локализации, сообщает пресс-служба Минпромторга. Ожидается публикация соответствующего распоряжения на официальном портале правовой информации.

    «Возможность включения модели в перечень рассматривается в том случае, если автомобиль набирает не менее 1,5 тыс. баллов локализации без учёта НИОКР, а инвестиции компании-изготовителя в развитие производства за последние два года составляют не менее 10 млрд руб.», – говорится в сообщении министерства. Под эти критерии уже подходят модели брендов Haval, Tenet, Omoda и Jetour.

    В ведомстве добавили, что в ближайшее время список расширят за счет новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland. При этом количество баллов локализации может меняться в зависимости от модификации и технического оснащения машины.

    Требования к локализации автомобилей такси действуют в большинстве регионов России с 1 марта 2026 года. Для Калининградской области и регионов Сибири предусмотрена отсрочка до 1 марта 2028 года, а для Дальнего Востока – до 1 марта 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года Минпромторг расширил перечень разрешенных для работы в такси автомобилей. Месяцем ранее ведомство передало в правительство окончательный список локализованных машин. В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уровня локализации автомобилей для легковых такси.

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    8 июля 2026, 11:11 • Новости дня
    NYT: Немцы не любят американский Budweiser

    Американский бренд Budweiser предпринял третью попытку выйти на рынок Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Транснациональная корпорация AB InBev начала продавать американское пиво под маркой Anheuser-Busch Bud на немецких футбольных стадионах, пытаясь завоевать требовательную аудиторию после серии неудачных попыток.

    Американское пиво Budweiser в третий раз пытается закрепиться на сложном немецком рынке, пишет The New York Times.

    На матчах берлинского футбольного клуба «Герта» местное пиво Beck's заменили на американский лагер, который из-за юридических ограничений продается под названием Anheuser-Busch Bud.

    «Германия – это, пожалуй, самый сложный пивной рынок в мире», – заявил Оливер Лемке, владелец пивоварни и сети ресторанов в Берлине. Он отметил, что немцы привыкли к своим сортам и не ценят другие стили.

    Компания AB InBev, владеющая брендом с 2008 года, называет этот шаг возвращением к корням. Основатели бренда Эберхард Анхойзер и Адольфус Буш родились в Германии, эмигрировали в США и в 1876 году начали варить лагер. Две предыдущие попытки выйти на немецкий рынок провалились из-за низких продаж и споров об авторских правах с чешской Budejovicky Budvar.

    Потребление пива в Германии падает: в прошлом году оно снизилось на 6%, а в этом – уже на 9%. Однако сегмент импортного пива демонстрирует небольшой рост. Вслед за «Гертой» спонсорские соглашения с брендом заключили клубы «Байер» и «Вольфсбург», но в обычных магазинах это пиво найти по-прежнему трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем продаж пива в Германии впервые упал ниже 8 млрд литров. Эксперты спрогнозировали волну банкротств среди местных пивоваренных предприятий из-за резкого падения спроса.

    Старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters подала заявление о финансовом крахе на фоне высоких издержек.

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    9 июля 2026, 01:34 • Новости дня
    Подросток с ножом и пистолетом ранил двух девочек в гимназии в Баварии

    Tекст: Антон Антонов

    В гимназии Welfen в баварском Шонгау 16-летний подросток напал на учащихся с ножом и пистолетом, ранив двух 13-летних девочек, сообщили немецкие СМИ и министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

    По данным управления полиции Верхней Баварии – Юг, в результате инцидента пострадали несколько человек. Правоохранители задержали подозреваемого, передает РИА «Новости».

    «Совершивший деяние произвел из огнестрельного оружия один выстрел, которым никого не ранил, после чего оружие дало сбой», – рассказал Добриндт.

    По словам министра, после осечки подросток достал нож и продолжил нападение.

    Газета Bild сообщила, что у нападавшего хорватское гражданство и что в последнее время он проживал у своих родителей. Агентство DPA передало со ссылкой на министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, что задержанный подросток ранее проходил лечение у психиатра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько человек пострадали в результате нападения в гимназии Welfen-Gymnasium в немецком Шонгау.

    В мае 2025 года конфликты между школьниками в Берлине и Ремшайде привели к двум поножовщинам за один день.

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    8 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    Германия заявила о прогрессе в покупке американских ракет Tomahawk

    Германия сообщила о продвижении переговоров с США по закупке ракет Tomahawk

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждение сделки между ФРГ и США по крылатым ракетам Tomahawk сдвинулось с мертвой точки для устранения серьезных стратегических уязвимостей, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Борис Писториус подтвердил активный диалог с Вашингтоном о поставках крылатых ракет, передает ТАСС. «По этому вопросу есть продвижение, но пока нет результатов», – отметил глава ведомства.

    Политик выразил оптимизм относительно итогов обсуждения. Он подчеркнул, что комплексы Tomahawk помогут ликвидировать серьезный пробел в стратегии сдерживания. Кроме того, министр прокомментировал слухи о сокращении американского военного присутствия в Европе.

    Писториус пояснил, что планы по выводу войск не конкретизированы, а значительная часть вооружений вообще не находится на европейской территории. Ранее издание Financial Times писало о попытках Берлина уговорить администрацию Дональда Трампа продать дальнобойные системы и пусковые установки Typhon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии возобновили попытки закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

    Пентагон опасался поставлять это вооружение Берлину из-за возможной реакции России.

    До этого администрация США планировала отменить решение о размещении батальона с такими ракетами на немецкой территории.

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    9 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    В Германии очистили от граффити мемориальную плиту Пушкину

    В немецкой Йене устранили граффити на мемориальной плите Пушкину

    В Германии очистили от граффити мемориальную плиту Пушкину
    @ Stadtverwaltung Jena/t.me/RusEmbDeu

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Неизвестные вандалы в Германии нанесли надписи на памятный знак русскому поэту Александру Пушкину накануне празднования Дня русского языка, однако последствия инцидента удалось оперативно ликвидировать.

    «В преддверии Дня русского языка, который традиционно отмечается 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, сотрудники посольства посетили город Йену… и возложили цветы к памятнику великому русскому поэту. К сожалению, на мемориальной плите дипломатами были обнаружены нанесенные неизвестными вандалами граффити и надписи», – сообщается в Telegram-канале дипмиссии

    Представители России обратили внимание местной администрации на факт осквернения мемориала. Городские власти быстро привели памятник в изначальный вид, за что получили благодарность от посольства. Дипломаты решительно осудили любые подобные проявления неуважения к объектам истории и культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля неизвестные злоумышленники похитили бронзовый монумент Пушкину в немецком городе Хемер.

    Полиция Германии исключила политические мотивы в действиях преступников. А официальный представитель МИД Мария Захарова назвала кражу памятника проявлением бескультурья.

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    9 июля 2026, 13:49 • Новости дня
    Германия собралась ввести газовый сбор для потребителей

    Власти Германии собрались ввести газовый сбор для потребителей на случай кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии планируют ввести дополнительный сбор в счета за электроэнергию для финансирования стратегического запаса природного газа на случай кризиса.

    Правительство Германии предложило добавить наценку к счетам потребителей за электроэнергию, чтобы профинансировать создание стратегического резерва природного газа, передает Bloomberg.

    Дополнительная финансовая нагрузка составит от 0,29 до 0,36 евро за мегаватт-час. Для обычного частного дома это будет означать увеличение расходов на сумму от 3,77 до 7,20 евро в год. Крупные промышленные предприятия могут столкнуться с расходами в миллионы евро.

    Обсуждение создания экстренного газового запаса активизировалось на фоне войны в Иране, которая продемонстрировала уязвимость Европы к внезапным перебоям в поставках. План правительства предусматривает создание буфера объемом около 24 тераватт-часов, что составляет 10% от общей емкости хранилищ страны. Этого хватит для обеспечения домохозяйств и бизнеса на две недели обычной зимы в случае полного прекращения импорта.

    Затраты на создание резерва оцениваются в 1,5 млрд евро. Новый сбор может столкнуться с недовольством, так как в этом году Германия уже отменила аналогичную наценку, которая была в десять раз выше. Аукционы для экстренных площадок будут организованы компанией Trading Hub Europe. Проект закона планируется представить летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне закачка топлива в европейские подземные хранилища снизилась до минимальных за пять лет показателей.

    Из-за кризиса вокруг Ормузского пролива Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения резервуаров до 80%.

    Еще весной швейцарские журналисты предупреждали о риске пустых газохранилищ в Германии к началу отопительного сезона.

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