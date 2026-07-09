Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест

На Volkswagen решили сократить до 120 тыс. рабочих мест

Tекст: Тимур Шайдуллин

Внутренние документы автоконцерна Volkswagen указывают на подготовку к масштабным увольнениям, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild. Новые меры экономии предполагают уменьшение численности персонала примерно на 55-70 тыс. человек. При этом ранее согласованный с производственным советом план уже включал ликвидацию 50 тыс. позиций.

Журнал Der Spiegel ранее отмечал, что руководство обсуждает закрытие сразу четырех заводов на территории Германии. На этих предприятиях трудятся около 40 тыс. специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня немецкий журнал Manager Magazin сообщил о планах автогиганта уволить до 100 тыс. сотрудников по всему миру.

Ранее генеральный директор концерна Оливер Блюме подтвердил намерение сократить 50 тыс. рабочих мест к 2030 году. А глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной промышленности Германии.