Глава польской партии Толвиньский передал медпомощь российским бойцам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель партии Front в Польше Кшиштоф Толвиньский решил поддержать участников спецоперации на Украине. Он приобрел комплекты первой медицинской помощи на частные средства, передает ТАСС.

«Политическая партия Front от своего имени, а также от имени тех немногих, кто, инстинктивно чувствуя угрозу, испытывает прилив здравомыслия, символически из собственных - частных - средств передала в знак того, что не все безрассудны, унижены и безответственны, пакет медицинской помощи ребятам из окопов – солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте», – написал политик в соцсетях.

Толвиньский предупредил о негативных последствиях безвозмездной поддержки Варшавой украинской стороны. По его мнению, граждане Украины никогда не простят полякам втягивания в конфликт, а россияне обязательно предъявят Польше свои претензии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши рассекретили данные о переданном украинской армии вооружении.

Ранее президент страны Кароль Навроцкий захотел лишить правительство прав на отправку военной техники Киеву. А официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о негативных последствиях поддержки нынешнего киевского режима для Варшавы.