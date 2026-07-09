Роснефть увеличила отпуск топлива на липецких АЗС на 30-40%

Tекст: Елизавета Шишкова

В регионе отпуск топлива на автозаправках «Роснефти» вырос на 30-40% по сравнению со средним уровнем 2025 года, передает ТАСС. Компания отметила, что ее станции сейчас испытывают значительно большую нагрузку, чем ранее.

Доля АЗС «Роснефти» в Липецкой области составляет около трети от общего числа заправок. Нагрузка усилилась на фоне закрытия или простоя многих независимых АЗС и станций других вертикально интегрированных компаний.

«Суточный объем отпуска топлива на АЗС «Роснефть» в Липецкой области в настоящее время увеличен на 30-40% относительно среднего уровня 2025 года. Все станции компании в регионе работают круглосуточно. АЗС закрываются на перерыв на время приема топлива из бензовозов и пересменку персонала. Запасы топлива на нефтебазах в регионе достаточны для бесперебойной работы АЗС сети», – подчеркнули в компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал о новых контрактах ведущих нефтяных компаний с независимыми АЗС и их доле в обеспечении суточного потребления топлива на востоке страны.

Президент России Владимир Путин на этом совещании поручил вертикально интегрированным нефтяным корпорациям не удерживать горючее только в своих сетях и обеспечивать поставки независимым АЗС.

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал ситуацию на внутреннем рынке топлива как частично нормализовавшуюся, но все еще сложную из-за возросшей нагрузки на АЗС, и рассказал об отсрочке ремонтов НПЗ и задействовании резервных мощностей.