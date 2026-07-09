  • Новость часаРоссия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
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    Львов отказался идти на войну с Россией
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    Макаревич призвал Израиль перестать «бегать по пустыне с автоматами»
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Газпром спрогнозировал дефицит газа в европейских хранилищах к зиме
    Разорвавшая флаг УПА евродепутат потребовала остановить вступление Украины в ЕС
    «АвтоВАЗ» запустил продажи новых версий Lada Vesta и Aura
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    9 июля 2026, 15:48 • Новости дня

    Песков сообщил о принятии всех мер для защиты России от Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство страны и отечественные ведомства предпринимают исчерпывающие шаги для обеспечения безопасности государства на фоне планов передачи лицензии на выпуск американских зенитных комплексов Киеву, заявили в Кремле.

    Руководство страны и профильные министерства реализуют необходимые меры для отражения любых угроз,. Особое внимание уделяется противодействию зенитным ракетным комплексам Patriot.

    «Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», – подчеркнул в интервью «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для запуска выпуска этих перехватчиков. Месяцем ранее украинское командование сосредоточило оставшиеся системы противовоздушной обороны вокруг Киева.

    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

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    9 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    @ Natache,URA.Ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела комика Семена Слепакова (признан иноагентом в России).

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Находясь за рубежом, он продолжал публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

    В Следственном комитете добавили, что Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск. Статус иностранного агента был присвоен артисту в апреле 2023 года.

    В апреле правоохранительные органы возбудили против артиста уголовное дело из-за отсутствия специальной маркировки в соцсетях.

    Позже Следственный комитет России попросил суд о заочном аресте фигуранта. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения России планирует закрепить на официальном уровне требование применять анестезию во время болезненных процедур в стоматологических кабинетах.

    Минздрав планирует сделать обезболивание у стоматолога обязательным. Ведомство подготовило соответствующий документ, предусматривающий новые правила оказания медицинской помощи, передает РИА «Новости».

    Согласно инициативе, любые манипуляции, способные вызвать у пациента дискомфорт, должны в обязательном порядке сопровождаться анестезией. Первичная помощь взрослым при заболеваниях полости рта будет оказываться амбулаторно.

    Кроме того, регламент обязывает врачей проявлять онкологическую настороженность. Если во время приема специалист обнаружит подозрительные симптомы, он направит больного на консультацию к профильному онкологу.

    Лечение сочетанных и комбинированных травм челюстно-лицевой области также претерпит изменения. В таких сложных случаях стоматологи станут работать совместно с врачами других специальностей для оказания комплексной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту комы ребенка после стоматологического наркоза.

    Ранее родственник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа скончался на приеме у дантиста в результате введения препарата. А до этого сотрудники прокуратуры обнаружили просроченные лекарства в красноярской клинике после смерти семилетнего пациента.

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    9 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб

    Ветеран ФСБ Гончаров: Готовившая теракт россиянка стала жертвой украинской пропаганды

    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан. Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Не исключено, что она стала жертвой украинской пропаганды, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве.

    «Террористическое давление Украины на нашу страну усиливается. Так, спецслужбы противника активно проводят вербовочные операции для терактов и диверсий. Как правило, привлекают украинских беженцев, которые не любят Россию, мигрантов, малообеспеченных граждан», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Кроме того, ВСУ запускают сотни беспилотников по регионам РФ, продолжил собеседник. «Агентура может наводить их на высокопоставленного офицера, военные объекты и предприятия ВПК. А Запад предоставляет украинской стороне спутниковые данные, которые периодически позволяют обходить системы ПВО», – рассуждает Гончаров. Как заметил ветеран ФСБ, разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан.

    Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Спикер не исключает, что она стала жертвой украинской пропаганды. «Это не первый случай. Известно, например, что девушка со словами «если ты меня любишь» просила школьника отнести в военкомат некую посылку», – рассказал спикер.

    «В этом смысле спецслужбы Украины используют все возможности, чтобы довести теракты, диверсии и убийства до финала», – пояснил Гончаров. По его мнению, на этом фоне важно работать с молодежью и проводить воспитательную работу. Тем более, что ожидать спада террористической угрозы не приходится. «С 2014 года Украина – фактически страна-наемник. Она находится под полным контролем спецслужб США, Британии и ряда других европейских стран, которые планируют операции против России», – напомнил собеседник.

    Несмотря на колоссальное внешнее давление, ФСБ показывает эффективную работу, считает Гончаров. «Ни одна спецслужба и контрразведка мира не может гарантировать 100% предотвращаемость терактов и диверсий. Тем не менее, ФСБ работает успешно и хорошо. Я горжусь тем, что у нас есть такая служба», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. «Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлеченность как главный рычаг управления агентом», – написал он. Поддубный напомнил, что с начала 2026 года в России предотвращено уже 78 терактов, и противник все больше делает ставку на физическую ликвидацию.

    «Под прицелом – военные, сотрудники ОПК, чиновники, лидеры общественного мнения», – заметил военкор. По его оценкам, провал серии терактов Украины говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе – исполнитель так и не въехал в страну. «Квартира работала как ловушка», – заключил он.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского

    Эксперт Кнутов: Пресеченная ФСБ серия терактов – часть 40-дневной операции Зеленского

    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Успешная операция ФСБ по предотвращением серии терактов, срывает планы Киева по дестабилизации обстановки внутри России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ФСБ сорвала подготовку серии атак с участием украинских агентов на объекты российского ВПК и высокопоставленных военнослужащих.

    «Владимир Зеленский около двух недель назад утвердил 40-дневную операцию СБУ, направленную против России: речь о террористических актах, провокациях и дезинформации», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, серия терактов, которая была предотвращена ФСБ, – это один из пунктов украинского плана.

    «Цель противника – дестабилизировать обстановку в нашей стране по нескольким направлениям. Так, убийства военных, по задумке Киева, должны вызвать у россиян опасения за свои жизни, удары по военным объектам – породить вопросы о способности защитить гражданскую инфраструктуру, наконец, атаки по НПЗ – спровоцировать недовольство граждан», – детализировал собеседник.  

    Эксперт также упомянул сведения СВР о том, что украинские спецслужбы пытаются скупать российские военные и патриотические телеграм-каналы для распространения дезинформации, подмены информационного наполнения антиправительственными сообщениями. «Неслучайно все это происходит накануне выборов в Государственную думу», – подчеркнул Кнутов.

    Он не исключает, что к разработке 40-дневной операции приложили руки британские структуры. «Задача – сделать так, чтобы российские граждане стали требовать от правительства заключения мира на условиях Запада. На мой взгляд, успешная операция ФСБ с предотвращением серии терактов – это срыв плана противника по государственному перевороту в нашей стране», – рассуждает аналитик.

    В истории с покушением на офицера спикер обратил внимание на то, что 25-летняя россиянка выполняла задания координатора с Украины, который имитировал влюбленность и обещал продолжить романтические отношения после теракта. «Психология женщин – загадка. Известны масса случаев обмана, когда жиголо выманивает у своей жертвы миллионы», – заметил Кнутов.

    По его мнению, причина такого поведения девушки – личные травмы. «Люди уходят в соцсети, предпочитая личному общению виртуальное – причем зачастую теперь с искусственным интеллектом. Этот переход ведет к слому психики. Противник этим активно пользуется. Разработана целая концепция когнитивных технологий по изменению сознания. То есть, подбираются индивидуальные «ключики», а затем приступает к работе агентура. К сожалению, на некоторых молодых людях эта перепрошивка срабатывает, и девушка, видимо, поддалась на уловку», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Позже стало известно, что ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Установлено, что в 2002 году подозреваемый был осужден в России за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск.

    В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным, а также купил накладные усы, бороду и очки.

    Мужчина надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Фигурант рассказал: «Куратор сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить». Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его. Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Задержанный во всем признался.

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ

    Комбат ВС РФ Скорпион сообщил об отсутствии сопротивления ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военнослужащие в Красном Лимане перестали оказывать сопротивление и прячутся в подвалах, пока российские силы продолжают зачистку города, сообщили в ВС России.

    В Красном Лимане осталось очень мало личного состава украинских войск. По словам командира батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион, противник не вступает в открытый бой.

    «На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает», – сообщил РИА «Новости» комбат.

    Российские подразделения уверенно продвигаются вперед, занимаясь зачисткой городских кварталов от боевиков.

    Перед началом зачистки бойцы Вооруженных сил России всегда предлагают украинским солдатам сдаться. Скорпион отметил, что в некоторых случаях военнослужащие ВСУ соглашаются на это предложение из-за критической нехватки людей.

    Единственным средством давления со стороны украинских сил остаются так называемые дроны-ждуны, а также различные ловушки и растяжки. Российские военные готовы к таким угрозам: они ликвидируют их огнем из стрелкового оружия или уничтожают с помощью сбросов гранат с беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Несколькими днями ранее бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали в городе до 20 украинских военнослужащих. А в начале месяца подразделения закрепления приступили к разминированию и полной зачистке территории данного населенного пункта.

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    9 июля 2026, 08:09 • Новости дня
    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34

    ОАК поставила армии партии новых самолетов Су-30СМ2 и Су-34

    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили новые партии современных многофункциональных боевых самолетов, прошедших глубокую модернизацию и полный цикл заводских испытаний.

    Объединенная авиастроительная корпорация в рамках государственного оборонного заказа передала Вооруженным силам России новые партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Ростех.

    Перед отправкой в войска техника прошла полный цикл наземных и летных заводских испытаний.

    Модернизированный Су-30СМ2 отличается выдающейся маневренностью и улучшенными летно-техническими характеристиками. Оснащение мощной радиолокационной станцией позволяет самолету обнаруживать цели на большем расстоянии и наносить точные удары по воздушным, наземным и морским объектам без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения инфраструктуры и различных целей на значительном удалении от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки. «Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», – подчеркнул летчик Воздушно-космических сил России.

    Авиастроители продолжают работу над совершенствованием боевых машин. При модернизации активно учитывается боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.

    Напомним, в ноябре прошлого года ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2.

    конце прошлого года на аэродром Белоруссии прибыла партия истребителей Су-30СМ2.

    В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям.

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    9 июля 2026, 18:13 • Новости дня
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьник из Санкт-Петербурга Александр Славик сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по трем предметам. При этом готовился к экзаменам он самостоятельно. О том, как сдать ЕГЭ на максимальный балл без репетиторов, выпускник рассказал газете ВЗГЛЯД.

    «В 10-м классе я перевелся в президентский физико-математический лицей № 239, ведь понимал, что там готовят сильных учеников. Обучение было совсем непростым: с нас много требовали, много нагружали, но в конце концов эти усилия оправдали себя», – рассказывает Славик.

    Из непрофильных дисциплин сложнее всего Александру давалась литература. Он объяснил это особенностями обучения в своей школе: наряду с сильной технической подготовкой здесь большое внимание уделяют и гуманитарным предметам. Поэтому литература стала для него второй по сложности дисциплиной после физики.

    Славик набрал 100 баллов на ЕГЭ сразу по трем предметам – русскому языку, математике и физике. «Профильные предметы, особенно, как я уже сказал, физика, давались совсем не просто. Но тот объем знаний, который я получил благодаря мощной программе и усердию учителей, с запасом закрыл все «егэшные» потребности», – делится собеседник.

    Он рассказал, что занимался исключительно самоподготовкой, без репетиторов. Причем решать варианты заданий прошлых лет он начал только непосредственно перед экзаменами: к этому он приступил примерно за неделю до сдачи ЕГЭ, чтобы систематизировать знания, повторить материал и проверить свои силы.

    По его словам, для успешной сдачи Единого государственного экзамена важно иметь прочную теоретическую базу. Однако если выпускник не ставит перед собой цель получить высокие баллы от 90 и выше, то достаточно просто «набить руку», решив большое количество экзаменационных заданий .

    «Сейчас я планирую поступать в МФТИ, надеюсь пройти на ФПМИ (Физтех-школа прикладной математики и информатики) или ВШПИ (Высшая школа программной инженерии). Если не выйдет, то в ВШЭ (Высшую школу экономики) тоже на ИТ-специальность. Свою жизнь очень хотелось бы связать с точными науками, возможно с исследованиями или с информационной разработкой. Точно с профессией я еще не определился», – раскрыл свои планы на ближайшее будущее выпускник.

    Ранее сдавший ЕГЭ по математике на 99 баллов московский школьник Александр Щаницын из школы № 57 решил пойти на пересдачу. Он считает, что готов на 100 баллов и в прошлый раз допустил неточность. В будущем он планирует изучать общую и прикладную физику в МФТИ.

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    9 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    Дрон ВСУ намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Украинский беспилотник намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали с помощью дрона и убили мужчину, работавшего на собственном приусадебном участке в селе Таволжанка Харьковской области.

    Трагический инцидент произошел в Купянском районе Харьковской области, передает ТАСС. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев рассказал подробности случившегося в своем Telegram-канале.

    «В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины погиб мирный житель села Таволжанка Купянского района. В момент атаки мужчина находился на земельном участке рядом со своим домом и после взрыва получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», – написал чиновник.

    Ганчев подчеркнул, что украинские военные видели человека на огороде и направили беспилотник в его сторону умышленно. Руководитель администрации также выразил соболезнования семье погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в селе Ивановка Купянского района от удара украинского дрона погиб местный житель.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины при атаке беспилотника в Новой Таволжанке. А омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала мировое сообщество осудить целенаправленные убийства гражданских лиц операторами дронов ВСУ.

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    9 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России

    Глава польской партии Толвиньский передал медпомощь российским бойцам

    Польский политик передал партию медицинской помощи бойцам ВС России
    @ @KTolwinski

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель политического объединения Front в Польше Кшиштоф Толвиньский отправил на линию соприкосновения медикаменты для солдат Вооруженных сил России.

    Председатель партии Front в Польше Кшиштоф Толвиньский решил поддержать участников спецоперации на Украине. Он приобрел комплекты первой медицинской помощи на частные средства, передает ТАСС.

    «Политическая партия Front от своего имени, а также от имени тех немногих, кто, инстинктивно чувствуя угрозу, испытывает прилив здравомыслия, символически из собственных - частных - средств передала в знак того, что не все безрассудны, унижены и безответственны, пакет медицинской помощи ребятам из окопов – солдатам Российской Федерации, сражающимся на фронте», – написал политик в соцсетях.

    Толвиньский предупредил о негативных последствиях безвозмездной поддержки Варшавой украинской стороны. По его мнению, граждане Украины никогда не простят полякам втягивания в конфликт, а россияне обязательно предъявят Польше свои претензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши рассекретили данные о переданном украинской армии вооружении.

    Ранее президент страны Кароль Навроцкий захотел лишить правительство прав на отправку военной техники Киеву. А официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о негативных последствиях поддержки нынешнего киевского режима для Варшавы.

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    9 июля 2026, 17:22 • Новости дня
    Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП

    В аварии с автомобилем замгубернатора Курской области Чепика пострадали пять человек

    Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП
    @ Партия "Единая Россия"

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в дорожно-транспортное происшествие во время рабочей поездки в Конышевский район.

    В аварии столкнулись несколько машин, передает ТАСС. «Машина первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попала в ДТП в Конышевском районе. Там председатель правительства региона находился с рабочим визитом. <…> Александр Чепик в аварии не пострадал», – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

    В результате столкновения травмы получили пять человек, среди которых 15-летняя девочка. Обстоятельства и причины массовой аварии в настоящее время уточняются.

    В марте прошлого года Александр Чепик рассказал об эвакуации более 152 тысяч жителей приграничных районов Курской области. В апреле текущего года губернатор региона Александр Хинштейн вернулся к работе после тяжелого ДТП. Несколькими днями ранее в центре Рыльска на мине подорвался автомобиль с местными чиновниками.

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    9 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»

    Польша начала производство дрона-камикадзе Hornet в качестве аналога «Шахеда»

    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»
    @ Handout/U.S Air/Planet Pix/ZUMA

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава запустила собственную линию сборки ударных беспилотников Hornet, спроектированных местными специалистами для нанесения ударов в глубоком тылу.

    Польша приступает к выпуску дрона-камикадзе, который станет аналогом иранского беспилотника «Шахед», рассказал заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

    «Мы находимся в исключительном месте. В месте, где находится производственная линия польских дронов. Давно говорилось о том, что Польша должна иметь свой «Шахед», что Польша должна иметь возможности для глубоких ударов», – заявил представитель военного ведомства.

    Новый аппарат получил название Hornet, передает РИА «Новости». Он разработан Институтом военно-воздушных сил страны, и все интеллектуальные права на него принадлежат министерству национальной обороны Польши.

    По словам замминистра, Варшава стремится не просто к созданию десятков тысяч таких устройств, а к возможности оперативно масштабировать их выпуск в кратчайшие сроки при возникновении необходимости.

    Ранее посол по особым поручениям МИД  Родион Мирошник заявил, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт является владельцем компании Swift Beat по производству БПЛА Hornet, которыми ВСУ бьют по гражданским объектам и транспорту в России.

    Украинские боевики используют американские беспилотники Hornet для атак на сухопутный коридор в Крым.

    Российские морпехи уничтожили дюжину подобных аппаратов на добропольском направлении.

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    9 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    Пострадавшая в аварии с машиной курского вице-губернатора девочка умерла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятнадцатилетняя девочка, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии с машиной первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, умерла.

    «В настоящее время стало известно, что одна из них – несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Daewoo Nexia – скончалась», – говорится в сообщении в канале полиции Курской области в Max.

    Ранее сообщалось, что в аварии с автомобилем Александра Чепика пострадали пять человек.

    Встречная машина Daewoo Nexia въехала в транспортное средство курского чиновника.

    В июле прошлого года пассажирка встречного автомобиля погибла в ДТП с исполняющим обязанности зампреда правительства Забайкалья.

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    9 июля 2026, 06:57 • Новости дня
    В России создали неуязвимый подводный дрон для военной логистики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские специалисты создали многофункциональный дрон «Скат» для подводного, надводного и сухопутного применения, сообщил исполнительный директор КБ «Спектр» Андрей Братеньков.

    Специалисты конструкторского бюро «Спектр» представили новый многофункциональный аппарат, передает ТАСС. «Платформа «Скат» обладает дистанционным управлением и предназначена для подводного, надводного и сухопутного применения», – рассказал исполнительный директор организации Андрей Братеньков.

    Разработка призвана обезопасить маршруты снабжения от воздушных атак. Сейчас собран демонстратор технологии, который вскоре покажут представителям Министерства обороны, Военно-морского флота, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, технику можно применять для регулярной проверки состояния опор мостов и корпусов кораблей.

    На данном этапе прототип способен нести до 50 килограммов полезной нагрузки. В перспективе инженеры намерены увеличить грузоподъемность до десяти тонн, создав полноценную транспортную платформу. Руководитель бюро добавил, что новинка отличается маневренностью, дешевизной в серийном производстве и исключительной простотой управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры создают передовую систему управления стаями морских беспилотников.

    Морские пехотинцы применяют тяжелый грузовой дрон в зоне специальной военной операции.

    Военнослужащие группировки «Север» уничтожили пять роботов снабжения украинской армии в Харьковской области.

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