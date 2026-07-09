Суд заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к тюремному сроку

Tекст: Денис Тельманов

Правозащитник признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и организации деятельности нежелательной организации, передает ТАСС. Отбывать наказание он должен будет в колонии общего режима.

«Назначить Пономареву наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев в колонии общего режима. Назначенное наказание считать заочным. Срок наказания исчислять с момента экстрадиции Пономарева или его задержания на территории РФ», – огласила судья текст приговора.

Помимо тюремного срока, суд запретил правозащитнику администрировать сайты в течение девяти лет. Ранее государственный обвинитель запрашивал для него шесть лет и пять месяцев колонии заочно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее государственный обвинитель запросил для правозащитника шесть лет и шесть месяцев колонии.

В мае Хорошевский суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела.

В марте Басманный суд столицы по аналогичным статьям заочно приговорил к четырем годам лишения свободы журналиста Андрея Солдатова.