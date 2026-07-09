Моторная лодка с пятью пассажирами перевернулась в Якутии

Tекст: Ольга Иванова

Трагедия на воде произошла в Якутии, где перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами, передает ТАСС. Четверо человек пропали без вести, их поиски продолжаются.

«9 июля в 16.37 поступило сообщение о происшествии на реке Алдан. По данным начальника Алданского поисково-спасательного отряда А.В. Гришина, примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян произошло опрокидывание моторной лодки «Обь», – сообщили в службе спасения региона.

Уточняется, что одному из пяти пассажиров удалось самостоятельно спастись и выбраться на берег. Судьба остальных четырех человек до сих пор остается неизвестной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля спасатели обнаружили тело утонувшей после опрокидывания лодки в Пермском крае школьницы.

В конце мая один человек погиб из-за крушения моторной лодки на реке Ангаре в Иркутской области. В ту же ночь на реке Царев в Астраханской области перевернулось маломерное судно с шестью рыбаками.