В Грузии усомнились в целесообразности приглашения наблюдателей ОБСЕ на выборы

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«ОБСЕ наблюдала за выборами в парламент Грузии в 2024 году, назвала их состоявшимися и поздравила Грузию, – напомнил он. – Теперь же под давлением других сил эта организация не может защитить собственные выводы».

Отвечая на вопрос о приглашении наблюдателей на выборы в парламент в 2028 году, парламентарий сказал, что «ОБСЕ придется доказать, что является ответственной организацией, а не платформой для политических манипуляций».

Ираклий Кадагишвили отметил, что накануне в Гааге во время сессии ПА ОБСЕ многие делегаты после голосования за антигрузинскую резолюцию в кулуарах извинялись за это перед грузинскими представителями.

В 2024 году миссия ОБСЕ, несмотря на ряд серьезных критических замечаний, в своем заключении отметила, что они были «хорошо администрированными» и на них для участников были «конкурентные условия».

Делегация Грузии в знак протеста покинула заседание ПА ОБСЕ в Гааге из-за того, что Парламентская ассамблея приняла резолюцию с критикой Тбилиси, в которой содержатся, в частности, требования «освободить политзаключенных».