В Иране при ударе США погибли трое военнослужащих КСИР

Инцидент произошел в провинции Хузестан, расположенной в западной части государства, передает ТАСС. Под вражеский удар попали силы, обеспечивающие охрану государственной границы.
Местные ведомства официально подтвердили факт потери личного состава. «Трое военнослужащих, охраняющих границы Ирана в провинции Хузестан, стали жертвами авиаудара, нанесенного американо-израильской коалицией <…> в четверг утром», – гласит заявление регионального отделения Корпуса стражей исламской революции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном.
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