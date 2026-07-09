  • Новость часаРоссия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
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    Львов отказался идти на войну с Россией
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    Макаревич призвал Израиль перестать «бегать по пустыне с автоматами»
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Газпром спрогнозировал дефицит газа в европейских хранилищах к зиме
    Разорвавшая флаг УПА евродепутат потребовала остановить вступление Украины в ЕС
    «АвтоВАЗ» запустил продажи новых версий Lada Vesta и Aura
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    9 июля 2026, 14:58 • Новости дня

    Мишустин объявил о планах расширять проекты с дружественными странами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании «Иннопрома» подчеркнул заинтересованность страны в масштабных международных индустриальных инициативах с дружественными государствами.

    «Мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами, в том числе и в таких ключевых секторах, как авиастроение, автопром, фармацевтика, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и многие другие», – отметил Мишустин, передает РИА «Новости».

    По его словам, объединение усилий между странами важно для укрепления национальных экономик и повышения качества жизни населения. Мишустин также осмотрел экспозицию выставки, где были представлены новейшие разработки российских предприятий.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил успешное создание альянсов с дружественными странами.

    9 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    @ Natache,URA.Ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела комика Семена Слепакова (признан иноагентом в России).

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова. Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, артист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Находясь за рубежом, он продолжал публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.

    В Следственном комитете добавили, что Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск. Статус иностранного агента был присвоен артисту в апреле 2023 года.

    В апреле правоохранительные органы возбудили против артиста уголовное дело из-за отсутствия специальной маркировки в соцсетях.

    Позже Следственный комитет России попросил суд о заочном аресте фигуранта. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения.

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    9 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    Минздрав решил изменить правила обезболивания при лечении зубов
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения России планирует закрепить на официальном уровне требование применять анестезию во время болезненных процедур в стоматологических кабинетах.

    Минздрав планирует сделать обезболивание у стоматолога обязательным. Ведомство подготовило соответствующий документ, предусматривающий новые правила оказания медицинской помощи, передает РИА «Новости».

    Согласно инициативе, любые манипуляции, способные вызвать у пациента дискомфорт, должны в обязательном порядке сопровождаться анестезией. Первичная помощь взрослым при заболеваниях полости рта будет оказываться амбулаторно.

    Кроме того, регламент обязывает врачей проявлять онкологическую настороженность. Если во время приема специалист обнаружит подозрительные симптомы, он направит больного на консультацию к профильному онкологу.

    Лечение сочетанных и комбинированных травм челюстно-лицевой области также претерпит изменения. В таких сложных случаях стоматологи станут работать совместно с врачами других специальностей для оказания комплексной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту комы ребенка после стоматологического наркоза.

    Ранее родственник губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа скончался на приеме у дантиста в результате введения препарата. А до этого сотрудники прокуратуры обнаружили просроченные лекарства в красноярской клинике после смерти семилетнего пациента.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб

    Ветеран ФСБ Гончаров: Готовившая теракт россиянка стала жертвой украинской пропаганды

    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан. Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Не исключено, что она стала жертвой украинской пропаганды, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве.

    «Террористическое давление Украины на нашу страну усиливается. Так, спецслужбы противника активно проводят вербовочные операции для терактов и диверсий. Как правило, привлекают украинских беженцев, которые не любят Россию, мигрантов, малообеспеченных граждан», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Кроме того, ВСУ запускают сотни беспилотников по регионам РФ, продолжил собеседник. «Агентура может наводить их на высокопоставленного офицера, военные объекты и предприятия ВПК. А Запад предоставляет украинской стороне спутниковые данные, которые периодически позволяют обходить системы ПВО», – рассуждает Гончаров. Как заметил ветеран ФСБ, разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан.

    Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Спикер не исключает, что она стала жертвой украинской пропаганды. «Это не первый случай. Известно, например, что девушка со словами «если ты меня любишь» просила школьника отнести в военкомат некую посылку», – рассказал спикер.

    «В этом смысле спецслужбы Украины используют все возможности, чтобы довести теракты, диверсии и убийства до финала», – пояснил Гончаров. По его мнению, на этом фоне важно работать с молодежью и проводить воспитательную работу. Тем более, что ожидать спада террористической угрозы не приходится. «С 2014 года Украина – фактически страна-наемник. Она находится под полным контролем спецслужб США, Британии и ряда других европейских стран, которые планируют операции против России», – напомнил собеседник.

    Несмотря на колоссальное внешнее давление, ФСБ показывает эффективную работу, считает Гончаров. «Ни одна спецслужба и контрразведка мира не может гарантировать 100% предотвращаемость терактов и диверсий. Тем не менее, ФСБ работает успешно и хорошо. Я горжусь тем, что у нас есть такая служба», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. «Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлеченность как главный рычаг управления агентом», – написал он. Поддубный напомнил, что с начала 2026 года в России предотвращено уже 78 терактов, и противник все больше делает ставку на физическую ликвидацию.

    «Под прицелом – военные, сотрудники ОПК, чиновники, лидеры общественного мнения», – заметил военкор. По его оценкам, провал серии терактов Украины говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе – исполнитель так и не въехал в страну. «Квартира работала как ловушка», – заключил он.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского

    Эксперт Кнутов: Пресеченная ФСБ серия терактов – часть 40-дневной операции Зеленского

    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Успешная операция ФСБ по предотвращением серии терактов, срывает планы Киева по дестабилизации обстановки внутри России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ФСБ сорвала подготовку серии атак с участием украинских агентов на объекты российского ВПК и высокопоставленных военнослужащих.

    «Владимир Зеленский около двух недель назад утвердил 40-дневную операцию СБУ, направленную против России: речь о террористических актах, провокациях и дезинформации», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, серия терактов, которая была предотвращена ФСБ, – это один из пунктов украинского плана.

    «Цель противника – дестабилизировать обстановку в нашей стране по нескольким направлениям. Так, убийства военных, по задумке Киева, должны вызвать у россиян опасения за свои жизни, удары по военным объектам – породить вопросы о способности защитить гражданскую инфраструктуру, наконец, атаки по НПЗ – спровоцировать недовольство граждан», – детализировал собеседник.  

    Эксперт также упомянул сведения СВР о том, что украинские спецслужбы пытаются скупать российские военные и патриотические телеграм-каналы для распространения дезинформации, подмены информационного наполнения антиправительственными сообщениями. «Неслучайно все это происходит накануне выборов в Государственную думу», – подчеркнул Кнутов.

    Он не исключает, что к разработке 40-дневной операции приложили руки британские структуры. «Задача – сделать так, чтобы российские граждане стали требовать от правительства заключения мира на условиях Запада. На мой взгляд, успешная операция ФСБ с предотвращением серии терактов – это срыв плана противника по государственному перевороту в нашей стране», – рассуждает аналитик.

    В истории с покушением на офицера спикер обратил внимание на то, что 25-летняя россиянка выполняла задания координатора с Украины, который имитировал влюбленность и обещал продолжить романтические отношения после теракта. «Психология женщин – загадка. Известны масса случаев обмана, когда жиголо выманивает у своей жертвы миллионы», – заметил Кнутов.

    По его мнению, причина такого поведения девушки – личные травмы. «Люди уходят в соцсети, предпочитая личному общению виртуальное – причем зачастую теперь с искусственным интеллектом. Этот переход ведет к слому психики. Противник этим активно пользуется. Разработана целая концепция когнитивных технологий по изменению сознания. То есть, подбираются индивидуальные «ключики», а затем приступает к работе агентура. К сожалению, на некоторых молодых людях эта перепрошивка срабатывает, и девушка, видимо, поддалась на уловку», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Позже стало известно, что ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Установлено, что в 2002 году подозреваемый был осужден в России за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск.

    В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным, а также купил накладные усы, бороду и очки.

    Мужчина надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Фигурант рассказал: «Куратор сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить». Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его. Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Задержанный во всем признался.

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 18:13 • Новости дня
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьник из Санкт-Петербурга Александр Славик сдал ЕГЭ на 100 баллов сразу по трем предметам. При этом готовился к экзаменам он самостоятельно. О том, как сдать ЕГЭ на максимальный балл без репетиторов, выпускник рассказал газете ВЗГЛЯД.

    «В 10-м классе я перевелся в президентский физико-математический лицей № 239, ведь понимал, что там готовят сильных учеников. Обучение было совсем непростым: с нас много требовали, много нагружали, но в конце концов эти усилия оправдали себя», – рассказывает Славик.

    Из непрофильных дисциплин сложнее всего Александру давалась литература. Он объяснил это особенностями обучения в своей школе: наряду с сильной технической подготовкой здесь большое внимание уделяют и гуманитарным предметам. Поэтому литература стала для него второй по сложности дисциплиной после физики.

    Славик набрал 100 баллов на ЕГЭ сразу по трем предметам – русскому языку, математике и физике. «Профильные предметы, особенно, как я уже сказал, физика, давались совсем не просто. Но тот объем знаний, который я получил благодаря мощной программе и усердию учителей, с запасом закрыл все «егэшные» потребности», – делится собеседник.

    Он рассказал, что занимался исключительно самоподготовкой, без репетиторов. Причем решать варианты заданий прошлых лет он начал только непосредственно перед экзаменами: к этому он приступил примерно за неделю до сдачи ЕГЭ, чтобы систематизировать знания, повторить материал и проверить свои силы.

    По его словам, для успешной сдачи Единого государственного экзамена важно иметь прочную теоретическую базу. Однако если выпускник не ставит перед собой цель получить высокие баллы от 90 и выше, то достаточно просто «набить руку», решив большое количество экзаменационных заданий .

    «Сейчас я планирую поступать в МФТИ, надеюсь пройти на ФПМИ (Физтех-школа прикладной математики и информатики) или ВШПИ (Высшая школа программной инженерии). Если не выйдет, то в ВШЭ (Высшую школу экономики) тоже на ИТ-специальность. Свою жизнь очень хотелось бы связать с точными науками, возможно с исследованиями или с информационной разработкой. Точно с профессией я еще не определился», – раскрыл свои планы на ближайшее будущее выпускник.

    Ранее сдавший ЕГЭ по математике на 99 баллов московский школьник Александр Щаницын из школы № 57 решил пойти на пересдачу. Он считает, что готов на 100 баллов и в прошлый раз допустил неточность. В будущем он планирует изучать общую и прикладную физику в МФТИ.

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    9 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    Дрон ВСУ намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Украинский беспилотник намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали с помощью дрона и убили мужчину, работавшего на собственном приусадебном участке в селе Таволжанка Харьковской области.

    Трагический инцидент произошел в Купянском районе Харьковской области, передает ТАСС. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев рассказал подробности случившегося в своем Telegram-канале.

    «В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины погиб мирный житель села Таволжанка Купянского района. В момент атаки мужчина находился на земельном участке рядом со своим домом и после взрыва получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», – написал чиновник.

    Ганчев подчеркнул, что украинские военные видели человека на огороде и направили беспилотник в его сторону умышленно. Руководитель администрации также выразил соболезнования семье погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в селе Ивановка Купянского района от удара украинского дрона погиб местный житель.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины при атаке беспилотника в Новой Таволжанке. А омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала мировое сообщество осудить целенаправленные убийства гражданских лиц операторами дронов ВСУ.

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    9 июля 2026, 17:22 • Новости дня
    Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП

    В аварии с автомобилем замгубернатора Курской области Чепика пострадали пять человек

    Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП
    @ Партия "Единая Россия"

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Курской области Александр Чепик попал в дорожно-транспортное происшествие во время рабочей поездки в Конышевский район.

    В аварии столкнулись несколько машин, передает ТАСС. «Машина первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попала в ДТП в Конышевском районе. Там председатель правительства региона находился с рабочим визитом. <…> Александр Чепик в аварии не пострадал», – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

    В результате столкновения травмы получили пять человек, среди которых 15-летняя девочка. Обстоятельства и причины массовой аварии в настоящее время уточняются.

    В марте прошлого года Александр Чепик рассказал об эвакуации более 152 тысяч жителей приграничных районов Курской области. В апреле текущего года губернатор региона Александр Хинштейн вернулся к работе после тяжелого ДТП. Несколькими днями ранее в центре Рыльска на мине подорвался автомобиль с местными чиновниками.

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    9 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    Пострадавшая в аварии с машиной курского вице-губернатора девочка умерла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пятнадцатилетняя девочка, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии с машиной первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, умерла.

    «В настоящее время стало известно, что одна из них – несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Daewoo Nexia – скончалась», – говорится в сообщении в канале полиции Курской области в Max.

    Ранее сообщалось, что в аварии с автомобилем Александра Чепика пострадали пять человек.

    Встречная машина Daewoo Nexia въехала в транспортное средство курского чиновника.

    В июле прошлого года пассажирка встречного автомобиля погибла в ДТП с исполняющим обязанности зампреда правительства Забайкалья.

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    9 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    В Госдуме отметили профессионализм ФСБ при предотвращении серии терактов в Москве

    Депутат Колесник: У сотрудничающих с Киевом россиян два пути – и оба трагичные

    В Госдуме отметили профессионализм ФСБ при предотвращении серии терактов в Москве
    @ ФСБ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россиян, сотрудничающих с украинскими спецслужбами, кураторы не оставляют в живых. Потенциальные завербованные должны понимать, что в задачи ГУР и СБУ не входит создание предателям России комфортного будущего, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов в Москве.

    «При пресечении терактов ФСБ показало высокий уровень работы», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он напомнил, что спецслужбам России приходится действовать в сложнейших условиях. «Ситуация по сути военная», – напомнил депутат.

    По его словам, украинская сторона различными покушениями на сотрудников Минобороны хочет создать панику как в гражданском обществе, так и в среде военных. «Но, как сказал недавно президент России Владимир Путин, у Киева не получится достичь своих целей», – напомнил собеседник.

    Тем не менее, указал он, противник наращивает гибридную террористическую деятельность и использует для этого любые предлоги. «Россияне, особенно молодежь, должны понимать, что ГУР и СБУ получают деньги только на проведение диверсионных операций против нас. В их планы не входит улучшение жизни завербованных, создание им комфортного будущего и тем более построение романтических отношений после осуществления задуманного», – заметил парламентарий.

    «У россиян, сотрудничающих с украинскими спецслужбами, два пути, различающихся степенью трагичности. Вряд ли их оставят в живых, даже если удастся сбежать на Украину или в какую-то другую страну. В лучшем же случае завербованные будут задержаны российскими правоохранителями», – подчеркнул Колесник.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом и его кураторами, сообщается на сайте спецслужбы. Атаки готовились на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также против высокопоставленного сотрудника Минобороны.

    Причем, украинские спецслужбы завербовали для этого россиянку 2001 года рождения. Последние два года они общались через WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской). Изначально девушка должна была собирать данные об объектах в Москве и Петербурге. Затем ей поручили следить за местом проживания одного из военных. Она арендовала квартиру в том же районе, и установила камеры с видеотрансляцией кураторам.

    Также она оставила средства маскировки и еду для исполнителя теракта. Он должен был заселиться в квартиру, а сама девушка хотела уехать на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. Для ее вербовки куратор имитировал влюбленность и обещал продолжение отношений. Задержанная признала вину и была арестована. Возбуждено дело по статьям о подготовке теракта и госизмене.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    9 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Песков сообщил о принятии всех мер для защиты России от Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство страны и отечественные ведомства предпринимают исчерпывающие шаги для обеспечения безопасности государства на фоне планов передачи лицензии на выпуск американских зенитных комплексов Киеву, заявили в Кремле.

    Руководство страны и профильные министерства реализуют необходимые меры для отражения любых угроз,. Особое внимание уделяется противодействию зенитным ракетным комплексам Patriot.

    «Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», – подчеркнул в интервью «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для запуска выпуска этих перехватчиков. Месяцем ранее украинское командование сосредоточило оставшиеся системы противовоздушной обороны вокруг Киева.

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    9 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Россия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
    Россия передала в ОЗХО данные о применении химоружия Киевом
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва передала Организации по запрещению химического оружия новые сведения о нарушениях Киевом международных обязательств, включая использование токсичных веществ.

    Российская сторона передала исполнительному совету ОЗХО новую информацию о нарушениях украинскими властями Конвенции о запрещении химического оружия, передает РИА «Новости». Постпред России при организации Владимир Тарабрин отметил, что Москва ждет реакции на эти факты.

    «Накануне текущей сессии Российская Федерация представила Исполнительному совету очередную порцию информации о нарушениях Украиной своих обязательств по КЗХО», – сообщил дипломат в ходе 112-й сессии исполнительного совета ОЗХО, которая проходит в Гааге с 7 по 10 июля.

    Согласно представленным данным, украинские войска 6 января и 17 апреля 2026 года применяли в ДНР боеприпасы с хлорпикрином. Это вещество относится к отравляющим. Также Россия проинформировала о минировании и подрыве украинскими формированиями резервуаров с аммиаком, серной, соляной и азотной кислотами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин предупредил о готовности киевского режима к провокациям с отравляющими веществами.

    Весной спецслужбы обнаружили на освобожденных территориях ДНР тайники с химическим и бактериологическим оружием.

    Москва регулярно фиксирует случаи применения украинской стороной запрещенных токсичных средств.

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    9 июля 2026, 15:44 • Новости дня
    Украинские дроны начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    ВСУ при помощи дронов начали транслировать угрозы жителям Энергодара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные применили беспилотники с установленными динамиками для ночной трансляции запугивающих сообщений жителям города-спутника Запорожской АЭС Энергодара.

    Украинские вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные звуковыми колонками, для трансляции угроз жителям Энергодара. Город является спутником Запорожской атомной электростанции.

    «ВСУ продолжают оказывать психологическое давление на жителей Энергодара. В этот раз ночью они также транслировали различные угрозы», – заявил РИА «Новости» мэр города Максим Пухов.

    По словам градоначальника, украинская сторона систематически применяет дроны для распространения ложной информации. В частности, противник тиражирует фейки о якобы готовящейся эвакуации населения. Целью таких действий является запугивание местных жителей и создание панических настроений в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинские беспилотники транслировали ложную информацию об эвакуации города. Представители Запорожской АЭС назвали подобные действия серьезным психологическим давлением на местных жителей.

    На днях мэр Энергодара Максим Пухов рассказал об опасности передвижения по ведущим к городу трассам.

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    9 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    В Германии очистили от граффити мемориальную плиту Пушкину

    В немецкой Йене устранили граффити на мемориальной плите Пушкину

    В Германии очистили от граффити мемориальную плиту Пушкину
    @ Stadtverwaltung Jena/t.me/RusEmbDeu

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Неизвестные вандалы в Германии нанесли надписи на памятный знак русскому поэту Александру Пушкину накануне празднования Дня русского языка, однако последствия инцидента удалось оперативно ликвидировать.

    «В преддверии Дня русского языка, который традиционно отмечается 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, сотрудники посольства посетили город Йену… и возложили цветы к памятнику великому русскому поэту. К сожалению, на мемориальной плите дипломатами были обнаружены нанесенные неизвестными вандалами граффити и надписи», – сообщается в Telegram-канале дипмиссии

    Представители России обратили внимание местной администрации на факт осквернения мемориала. Городские власти быстро привели памятник в изначальный вид, за что получили благодарность от посольства. Дипломаты решительно осудили любые подобные проявления неуважения к объектам истории и культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля неизвестные злоумышленники похитили бронзовый монумент Пушкину в немецком городе Хемер.

    Полиция Германии исключила политические мотивы в действиях преступников. А официальный представитель МИД Мария Захарова назвала кражу памятника проявлением бескультурья.

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    9 июля 2026, 20:21 • Новости дня
    Хинштейн пообещал помочь семье погибшей в ДТП с авто вице-губернатора

    Хинштейн: Курские власти помогут семье погибшей в ДТП с вице-губернатором

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Курской области окажет необходимую поддержку семье 15-летней девочки, погибшей в результате дорожно-транспортного происшествия с машиной первого замгубернатора Александра Чепика, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Несмотря ни на что, окажем поддержку семье. Смерть ребенка – это огромная трагедия», – написал губернатор в своем канале в Max.

    Напомним, по предварительной информации, встречный автомобиль Daewoo Nexia въехал в машину курского чиновника.

    В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Позже пятнадцатилетняя пассажирка скончалась от полученных травм.

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    9 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Политолог: Большая команда ЕР позволяет быстрее решать проблемы граждан

    Политолог Данилин объяснил, зачем «Единой России» самый большой список кандидатов на выборы в Госдуму

    Политолог: Большая команда ЕР позволяет быстрее решать проблемы граждан
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» выдвинула самый масштабный список кандидатов в депутаты Госдумы не только потому, что рассчитывает получить крупнейшую фракцию, но и потому, что формирует долгосрочный кадровый резерв. Кроме того, партия делает ставку на специалистов самых разных профилей, включая ветеранов СВО, что усиливает ее возможности по работе с запросами граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее «Единая Россия» представила в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов.

    «Самой крупной партии страны необходима и самая большая команда. Однако большой список формируется еще и как кадровый резерв. Ведь политическая карьера не ограничивается депутатским мандатом: кто-то впоследствии переходит в исполнительную власть, кто-то работает в региональных парламентах или на муниципальном уровне. Поэтому широкий круг кандидатов позволяет выстраивать долгосрочную кадровую политику и оперативно закрывать управленческие вакансии подготовленными людьми», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Из этой же логики вытекает и разнообразие состава списка. В нем представлены предприниматели, врачи, учителя, волонтеры, военные, общественные деятели. Такой подход означает не просто представительство различных социальных групп, а формирование команды с широким набором компетенций. Именно это позволяет партии быстрее реагировать на обращения граждан и эффективнее, быстрее решать вопросы, требующие совершенно разной экспертизы», – подчеркнул политолог.

    «В этом контексте показательно и выдвижение участников специальной военной операции. «Единая Россия» зарегистрировала 78 ветеранов в этом статусе. Речь идет не только об общественном признании их заслуг, но и о привлечении людей с уникальным практическим опытом к законотворческой работе и выработке решений в сфере поддержки военнослужащих, ветеранов и укрепления обороноспособности страны. Тем самым партия последовательно реализует курс, обозначенный президентом Владимиром Путиным, на вовлечение защитников Отечества в систему государственного управления», – сказал Данилин.

    «Люди, прошедшие через боевые действия, хорошо знают цену принимаемым решениям, умеют брать ответственность и работать в сложных условиях. Эти качества востребованы не только на военной службе, но и в государственной работе в целом. Поэтому участие ветеранов в политике выглядит не разовой инициативой, а частью долгосрочной кадровой стратегии», – заключил Данилин.

    Ранее «Единая Россия» представила в Центризбирком (ЦИК) документы для заверения списков кандидатов в депутаты Госдумы. Всего партия выдвинула 625 человек: 400 представлены в федеральном списке, 225 – по одномандатным округам.

    Председатель партии, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на съезде огласил первую пятерку списка на сентябрьские выборы. В частности, в нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Владимир Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО.

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