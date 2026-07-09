Эксперты зафиксировали лишний вес у большинства жителей России

ВЦИОМ: Более 60% россиян имеют индекс массы тела выше нормы

Tекст: Денис Тельманов

Около 61% граждан имеют индекс массы тела выше нормы, передает РИА «Новости». У 34% из них зафиксировано предожирение, а 18% столкнулись с ожирением первой степени. При этом 35% респондентов измеряют вес не реже одного раза в неделю.

Чаще всего люди встают на весы из любопытства, ради контроля здоровья или для похудения. В настоящее время 58% россиян активно снижают вес либо планируют начать этот процесс. Однако 72% опрошенных за последние три года не получали от врачей замечаний о влиянии полноты на самочувствие.

Главной преградой на пути к стройности становится нежелание отказываться от любимых продуктов, об этом заявили 53% респондентов. Также многим мешают стресс и сложности с переходом на правильное питание. Самыми эффективными способами похудения 68% граждан назвали диету, а 60% выбрали спорт.

Всероссийский опрос проводился в начале июля среди 2031 человека в возрасте старше 18 лет. Погрешность результатов не превышает 2,2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минздраве сообщили о наличии ожирения у каждого третьего жителя России.

Профессор Первого МГМУ имени Сеченова Валентин Фадеев спрогнозировал рост доли страдающих этим заболеванием граждан до трети населения к 2034 году.

Представитель Минздрава Иван Деев оценил экономический ущерб от лишнего веса россиян в 4% от ВВП страны.