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    9 июля 2026, 14:53 • Новости дня

    Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании

    Жившая в Севилье россиянка скончалась из-за аномальной жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой экстремальных температур в испанской Андалусии стала 59-летняя уроженка России, которая долгое время находилась под палящим солнцем.

    Уроженка России умерла на юге Испании в результате теплового удара. Трагический инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, передает ТАСС.

    По данным регионального департамента здравоохранения, это уже четвертый случай гибели людей от высоких температур с начала текущего периода жары на юге страны.

    «Погибшая – 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года», – уточнили местные власти. Отмечается, что смертельный исход наступил после длительного пребывания на улице в условиях экстремального зноя.

    Синоптики прогнозировали, что 9 июля воздух в Севилье прогреется до 36 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели более 1,3 тыс. жителей Европы за одну неделю.

    Еще до прихода календарного лета от аномальной жары в Испании погиб 101 человек.

    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    Эрдоган на прощание подарил лидерам ЕС пистолеты с боевыми патронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

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    9 июля 2026, 15:36 • Новости дня
    В Польше осудили супругов-россиян за работу в интересах России

    Польский суд вынес приговор россиянам за деятельность в интересах Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Окружной суд польского города Сосновец назначил тюремные сроки супружеской паре из России, обвинив их в деятельности в интересах Москвы.

    Окружной суд Сосновца в Польше приговорил супругов-россиян Игоря Р. и Ирину Р. к семи и трем годам лишения свободы соответственно, передает РИА «Новости».

    Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Судья обосновал такое решение необходимостью обеспечения государственной безопасности.

    «Суд приговорил к семи и трем годам лишения свободы Игоря Р. и Ирину Р. Приговор в отношении россиян... вынес окружной суд Сосновца», – говорится в сообщении Польского телевидения. По версии польской стороны, осужденные якобы действовали в интересах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года польская прокуратура направила в суд дело против Игоря и Ирины Р.

    В феврале надзорное ведомство Польши предъявило обвинения жителю Быдгоща за работу на российскую разведку. В том же месяце польский суд приговорил еще одного мужчину к тюремному сроку за готовность шпионить в пользу России.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские активисты начали устраивать украинцам проверки «на Бандеру» – первый такой инцидент произошел в Познани.

    Как сообщает польский телеканал TVP World, трое мужчин пришли в офис украинской организации, где стали расспрашивать находившихся там украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, они обвиняли Украину во враждебности и снимали происходящее на видео.

    После произошедшего польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства.

    Глава МВД Польши заявил, что власти не намерены допускать проявлений ненависти. По его словам, полиция продолжит жестко реагировать на подобные инциденты.

    Ранее украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак также  сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал курс Киева на героизацию главы ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) угрозой для европейских перспектив страны.

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    9 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Во Франции из-за аномальной жары повторно остановили АЭС «Гольфеш»

    Французская компания EDF остановила работу АЭС «Гольфеш» из-за жары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Единственный действующий реактор АЭС «Гольфеш» на юго-западе Франции прекратил выработку энергии из-за критического повышения температуры воды в реке, необходимой для его охлаждения.

    Во Франции из-за жары приостановили работу АЭС «Гольфеш» . Решение о приостановке работы предприятия связано с сильным нагревом реки Гаронна. Ожидается, что к пятнице температура воды, используемой для охлаждения реакторов, превысит 28 градусов по Цельсию. По местным правилам сбрасываемая обратно жидкость не должна быть горячее этого значения, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения нормативных требований в качестве превентивной меры энергоблок номер два АЭС \»Гольфеш\» был остановлен в четверг, 9 июля, в 11:30», – заявили в пресс-службе компании-оператора EDF.

    Станция имеет два реактора мощностью 1,3 гигаватта. Первый из них прекратил работу еще в марте ради профилактики и замены ядерного топлива. При этом метеослужба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в 72 департаментах из-за жары до 40 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня энергетики уже останавливали работу реакторов станции «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

    В том же месяце метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов. Прошлым летом аномальная жара также вынудила атомные электростанции страны сократить мощности.

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    9 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    Reuters: Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Reuters сообщило о гибели более пяти тысяч немцев из-за рекордной жары, в целом с начала года экстремальные температуры стали причиной гибели множества людей в Европе, при этом большинство жертв составили пожилые женщины.

    В Германии с начала года зафиксировано около 5,12 тыс. смертей, связанных с аномально высокой температурой воздуха, сообщает Reuters. Основная часть трагических случаев пришлась на конец июня, когда средненедельные показатели превышали плюс 20 градусов Цельсия.

    По данным управления по вопросам общественного здравоохранения, около 4,27 тыс. умерших – люди в возрасте 75 лет и старше. Женщин среди жертв оказалось больше, чем мужчин, что объясняется их высокой долей среди очень пожилого населения.

    Программа Европейского союза для наблюдения за Землей Copernicus отметила, что в Западной Европе прошел самый жаркий июнь за всю историю наблюдений со средней температурой 20,74 градуса. Во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах с 20 по 28 июня скончались более 4,7 тыс. человек. Метеорологи связывают потепление с началом рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане, которое также привело к масштабным лесным пожарам в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Германии заявили об огромном экономическом ущербе из-за аномально высоких температур.

    До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о гибели более тысячи европейцев за одну неделю. Также сообщалось, что в июне из-за рекордного зноя в Испании скончались порядка 900 человек.

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    9 июля 2026, 19:44 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз рассматривает возможность ограничить предоставление убежища военнообязанным гражданам Украины, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, такое решение может быть связано с нехваткой личного состава у Киева.

    «Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», – приводит слова Игоря Таро портал Delfi, передает РИА «Новости».

    Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Европейская комиссия намерена пересмотреть механизм приема украинских беженцев. Изменения могут коснуться мужчин призывного возраста, которые будут обращаться за защитой в странах ЕС в будущем.

    При этом, как отмечал Брюннер, украинцев, которые уже получили временную защиту на территории Евросоюза, лишать этого статуса не планируется.

    В настоящее время временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,4 млн граждан Украины. Возможные изменения будут распространяться только на новых заявителей, если соответствующие меры будут утверждены.

    Ранее Еврокомиссия предложила исключить мужчин призывного возраста из механизма приема украинских беженцев.

    Власти Польши одобрили идею лишения статуса временной защиты подлежащих мобилизации граждан.

    Правительство Нидерландов изменило процедуру оценки запросов на убежище от украинцев.

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    9 июля 2026, 06:11 • Новости дня
    Вучич назвал Сербию и Украину слишком крупными для ЕС

    Вучич: Сербия и Украина не станут скоро членами ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Ни Сербия, ни Украина не станут в ближайшее время членами Евросоюза, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять», – сказал Вучич.

    Вучич подчеркнул, что дело не только в размерах государств. Он добавил, что на подход Брюсселя также влияют ситуация вокруг Косова и Метохии, а еще отношения Белграда с Россией, Китаем и США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белграде во вторник и среду прошла конференция глав парламентов стран-кандидатов в ЕС, соорганизаторами которой выступили Сербия и Украина.

    Вучич заявил, что не намерен жертвовать отношениями с США ради вступления в Евросоюз.

    Министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что Белград, несмотря на давление и угрозы, не намерен вводить санкции против России.

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    9 июля 2026, 16:08 • Новости дня
    Синоптики предупредили о мощных ливнях и грозах в Москве

    Продлен желтый уровень погодной опасности в столичном регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за надвигающихся аномальных осадков и порывистого ветра режим метеорологического предупреждения в столице и Подмосковье будет действовать до вечера субботы.

    Период действия штормового предупреждения в московском регионе продлен. Представитель Гидрометцентра в беседе с ТАСС отметил: «Желтый погодный уровень действует пока до 21:00 мск субботы, 11 июля». Ранее предполагалось, что особый режим завершится до конца текущих суток.

    Метеорологи прогнозируют до полуночи и в пятницу, 10 июля, локальные ливни с градом. Ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В субботу непогода сохранится, сильные дожди будут сопровождаться грозами.

    Причиной резкого ухудшения погоды стало влияние высокого циклона. За трое суток в столице может выпасть до 80 мм осадков, что составляет почти 90% месячной нормы. В Гидрометцентре пояснили, что прогнозируемый объем дождей классифицируется как опасное гидрометеорологическое явление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Гидрометцентр сохранил желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

    В начале мая жители северо-запада Подмосковья и Зеленограда столкнулись с сильной грозой и порывистым ветром. Ранее метеорологи установили аналогичный уровень опасности из-за сильного северо-восточного ветра.

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    9 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 568 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг утром биржевые котировки на газ в Европе продемонстрировали снижение на 1,8%, достигнув отметки в 568 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром снижаются на 1,8%, примерно до 568 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 584,3 доллара. По состоянию на 9.02 мск показатель составлял 568,3 доллара.

    Ранее президент США сообщил, что представители Ирана связывались с американской стороной и хотят заключить сделку. В среду он заявил: «В переговорах с Ираном больше нет смысла». На фоне этих заявлений цена нефти Brent превысила 79 долларов за баррель, а стоимость газа достигала 584,6 доллара за тысячу кубометров.

    Рост цен на газ в Европе начался 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства СПГ Катаром. В марте средние цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем, в апреле снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь упали на 6%.

    В начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

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    9 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Оператор аэропортов Греции заявил о нежизнеспособности системы погранконтроля ЕС

    Глава Fraport Greece призвал изменить систему погранконтроля ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение цифровой системы контроля на границах Шенгенской зоны обернулось длинными очередями в греческих аэропортах, из-за чего часть пассажиров пропускает свои рейсы.

    Недавно запущенная европейская система пограничного контроля Entry/Exit System не жизнеспособна и требует кардинального пересмотра, заявил руководитель компании Fraport Greece, управляющей 14 греческими аэропортами, Александр Зинелл.

    По словам топ-менеджера, из-за нововведений путешественники вынуждены стоять в длинных очередях. В результате многие не успевают пройти контроль, и самолеты улетают без них. В аэропортах даже установили специальные шатры, чтобы пассажиры не ожидали проверки под палящим солнцем на перроне, передает РИА «Новости».

    «Необходима новая версия, обновление и, вероятно, реконфигурация, чтобы позволить людям регистрироваться до полета, до посадки в самолет, до прибытия в аэропорт», – подчеркнул Зинелл.

    Еврокомиссия пока отказывается приостанавливать действие системы. Entry/Exit System была создана для замены ручных штампов цифровой регистрацией на внешних границах Шенгенской зоны. Она касается всех въезжающих из стран, не входящих в ЕС, включая транзитных пассажиров и деловых путешественников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз перенес старт системы онлайн-авторизации ETIAS на 2027 год из-за сбоев пограничного контроля.

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить проверки пассажиров в период летних пиковых нагрузок.

    Новая электронная система спровоцировала серьезные трудности с многочасовыми очередями в аэропортах стран Шенгенского соглашения.

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    9 июля 2026, 13:38 • Новости дня
    ЕК выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям

    ЕК выразила озабоченность решением МОК снять ограничения со спортсменов России

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель осудил возможное возвращение российских атлетов на международную арену, потребовав не допускать их к турнирам до завершения украинского конфликта на западных условиях.

    Еврокомиссия выразила серьезную озабоченность рекомендацией Международного олимпийского комитета отменить ограничения в отношении России, передает ТАСС. В Брюсселе призывают не допускать российских спортсменов до соревнований.

    «Еврокомиссия серьезно озабочена этим решением МОК», – заявила на брифинге представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Она напомнила о позиции, озвученной на саммите Евросоюза 18 июня.

    По словам Итконен, нормализация участия России в международных и культурных мероприятиях невозможна до установления справедливого и долгосрочного мира на Украине. При этом под таким миром Брюссель понимает урегулирование конфликта исключительно на западных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета выступил за отмену ограничений для российских атлетов на международных стартах.

    Спортивные чиновники также восстановили в правах Олимпийский комитет России.

    В феврале Еврокомиссия не поддержала идею допуска отечественных футбольных команд к мировым первенствам.

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    9 июля 2026, 14:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе пошли в рост

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 586 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 1,2%, достигнув отметки почти в 586 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем поднялись на 1,2%, составив 585,5 доллара за тысячу кубометров, передают РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 584,3 доллара, прибавив 1%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 578,5 доллара за тысячу кубометров.

    Накануне президент США заявил: «Больше нет смысла в переговорах с Ираном». По его мнению, прекращение огня больше не действует. На фоне этого высказывания цена нефти марки Brent впервые с 22 июня превысила 79 долларов за баррель, подскочив на 6%.

    Стоимость европейского газа максимально достигала после заявления американского лидера 584,6 доллара за тысячу кубометров, прибавив 6,2%. Цены начали расти 2 марта, в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану.

    Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость европейских газовых фьючерсов превысила отметку в 580 долларов за тысячу кубометров из-за слов президента США об Иране.

    Утром в четверг биржевые котировки на этот вид топлива временно опускались до 568 долларов.

    Месяцем ранее цены на фоне ближневосточной эскалации достигали уровня в 607 долларов.

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    9 июля 2026, 20:16 • Новости дня
    Гидрометцентр опроверг сообщения о смерче в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду, однако условия для формирования смерча отсутствуют из-за нехватки сильных осадков.

    Шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду ожидается в столице в пятницу, но угрозы разрушительных атмосферных вихрей нет, передает РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация о том, что на город обрушится смерч из-за сильного ветра и непогоды.

    Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев прокомментировал ситуацию. «Москва не ждет смерча. Да, возможно шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду, но для смерча в столице нет нужной для него среды, поэтому угрозы нет», – заявил синоптик.

    По словам специалиста, для образования смерча необходима сильная непогода, тогда как в пятницу существенных осадков не ожидается. Голубев также подчеркнул, что прогнозировать такие явления, как смерчи, град или туман, за сутки невозможно, поскольку неизвестно, где именно и с какой силой они в итоге пройдут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин летом 2024 года предупреждал москвичей о вероятности формирования смерчей.

    В июле прошлого года столичный Комплекс городского хозяйства ожидал усиление ветра до 20 метров в секунду.

    В июне текущего года смерч в Свердловской области повредил более 60 кровель зданий и семь автомобилей.

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    9 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Для городских служб Москвы ввели режим повышенной готовности

    Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ожидающегося ухудшения погодных условий, включающих сильные ливни и грозы.

    Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили ТАСС, что меры приняты в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

    «По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу, 10 июля. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности», – говорится в сообщении ведомства. На круглосуточное дежурство заступили аварийно-восстановительные бригады.

    В местах возможного скопления воды уже размещена водооткачивающая техника. Специалисты очищают водоприемные решетки, элементы дренажной системы и ливнестоки. Дополнительно принимаются меры по защите зданий, объектов транспорта и строительных площадок от порывов ветра.

    Функционирование систем жизнеобеспечения взято под особый контроль. Электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания. Горожан призывают быть внимательными, не укрываться под деревьями, а водителей – соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности.

    Напомним, в прошлом году летом из-за сильных ливней городские службы также переводились в режим повышенной готовности. Тогда синоптики прогнозировали шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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    9 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Кафе в Юрмале получило предупреждение за русскую рекламу

    Tекст: Денис Тельманов

    Пляжное заведение Sea Breeze столкнулось с претензиями языкового центра из-за обилия публикаций в соцсетях для привлечения русскоязычных посетителей.

    Владелица бизнеса Анна Доброволска сообщила о претензиях латвийских чиновников, передает РИА «Новости». Центр государственного языка Латвии потребовал удалить публикации в социальных сетях, написанные не на латышском. За нарушение закона юридическому лицу грозит взыскание до 700 евро.

    Предпринимательница пояснила местным журналистам суть претензий. «Они сказали, что просмотрели все социальные сети – и по их мнению, преобладает любой язык, кроме латышского», – рассказала Доброволска. Она добавила, что старается дублировать информацию для туристов из разных стран.

    Хозяйка заведения подчеркнула нежелание терять клиентов из-за языковых ограничений. По ее словам, курортный город посещает множество гостей из соседних государств, для общения с которыми активно используется русский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школах Латвии негласно запретили родительские собрания на русском языке.

    Ранее инспекторы Центра государственного языка оштрафовали владельца рижского кафе за отсутствие латышского перевода в меню.

    Местные коммерческие банки отключили русскоязычный интерфейс в своих банкоматах.

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