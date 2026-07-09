Россиянка погибла от теплового удара на юге Испании

Жившая в Севилье россиянка скончалась из-за аномальной жары

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уроженка России умерла на юге Испании в результате теплового удара. Трагический инцидент произошел в автономном сообществе Андалусия, передает ТАСС.

По данным регионального департамента здравоохранения, это уже четвертый случай гибели людей от высоких температур с начала текущего периода жары на юге страны.

«Погибшая – 59-летняя женщина, родившаяся в России и проживавшая в Севилье с 2014 года», – уточнили местные власти. Отмечается, что смертельный исход наступил после длительного пребывания на улице в условиях экстремального зноя.

Синоптики прогнозировали, что 9 июля воздух в Севилье прогреется до 36 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, июньский зной в Испании унес жизни порядка 900 человек. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели более 1,3 тыс. жителей Европы за одну неделю.

Еще до прихода календарного лета от аномальной жары в Испании погиб 101 человек.