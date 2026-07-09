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    9 июля 2026, 14:51 • Новости дня

    Путин назвал решения западных арбитражей против российского бизнеса неправовыми

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обсудил с президентом ТПП Сергеем Катыриным отношение международных арбитражей к российскому бизнесу и антикоррупционную работу палаты.

    Глава государства, реагируя на слова Катырина о лондонском и стокгольмском арбитражах, охарактеризовал их вердикты по российским компаниям как «Неправовые решения», передает РИА «Новости».

    Катырин согласился с оценкой президента и подчеркнул, что такие решения носят политически мотивированный характер и направлены против российских предпринимателей. По его словам, именно лондонский и стокгольмский арбитражи последовательно выносят неблагоприятные вердикты в делах, где участвуют структуры из России.

    Отдельной темой разговора стала борьба с коррупцией. Катырин сообщил, что ТПП ежегодно проводит опрос «Бизнес-барометр коррупции», в котором участвуют порядка 40 тыс. респондентов, а его итоги направляются во все органы власти. Он отметил, что опрос позволяет выявлять сферы с наибольшими коррупционными рисками и назвал исследование серьезным и важным инструментом.

    Глава ТПП добавил, что в разные годы предприниматели указывают на разные проблемы. По его словам, когда-то на первом месте стояли налоговые проверки, но сейчас ситуацию в налоговой сфере бизнес оценивает значительно спокойнее и в опросах ее почти не упоминает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крыма.

    «Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже», – указал Путин.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов. Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    7 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России

    Путин: Несырьевой экспорт России вырос на 9%

    Путин сообщил о значительном росте несырьевого экспорта России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году объем российского экспорта товаров неэнергетического сектора вырос на 9%, достигнув отметки в 1,7 трлн рублей, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.

    В ходе беседы обсуждались результаты работы отечественных компаний на внешних рынках, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9% - это получилось 1,7 трлн рублей, прилично», – отметил глава государства.

    Российский лидер подчеркнул значимость достигнутых показателей в условиях текущих экономических вызовов. Увеличение объемов поставок за рубеж демонстрирует эффективность мер поддержки, оказываемых государством.

    Ранее Минпромторг зафиксировал рост несырьевого экспорта по итогам 2025 года до 163,6 млрд долларов.

    В первом квартале текущего года объем поставок российской промышленной продукции за рубеж достиг 26,8 млрд долларов.

    Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина оценила долю недружественных государств в таких поставках в 15 процентов.

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    8 июля 2026, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    Путин заявил о важности привлечения малого бизнеса к нефтепереработке
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал востребованным участие небольших компаний в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность расширения сети нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня президент России сообщил об активном использовании возможностей средних и малых нефтеперерабатывающих предприятий.

    Глава государства поставил властям задачу ускорить проведение ремонтов на объектах энергетической инфраструктуры.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина и дизеля.

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    8 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Путин призвал нефтяников прекратить «зажимать» топливо для независимых АЗС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил вертикально интегрированным нефтяным корпорациям отказаться от практики удержания горючего исключительно внутри собственных распределительных сетей.

    Российский лидер поднял соответствующую проблему во время совещания с членами правительства, передает ТАСС. «Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», – поручил президент.

    Ранее Путин заявил, что ведущие нефтяные компании активно заключают новые контракты с независимыми АЗС.

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    8 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    Путин потребовал ускорить решения по обеспечению Крыма топливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином настоял на скорейшем принятии решений по обеспечению Крыма топливом.

    На совещании с правительством президент России Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений по обеспечению Крыма топливом, передает ТАСС. Глава государства возразил против размытых формулировок о намерении что-то обсудить, потребовав конкретных и оперативных действий.

    Поводом для его замечания стало выступление вице-премьера Александра Новака, который, отвечая на вопрос о поставках топлива на полуостров и возможной субсидии региону, заявил о готовности «рассмотреть» ситуацию совместно с руководством Крыма и Севастополя.

    «Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто «готовы рассмотреть», не просто «рассмотреть», а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Тем более возможности такие есть у нас», – сказал Путин, подчеркнув необходимость безотлагательных мер.

    Ранее Путин пообещал, что задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена.

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    8 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный агропромышленный комплекс полностью снабжен необходимым топливом для бесперебойной работы на текущий период, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    Президент отметил стабильность обеспечения фермеров необходимыми ресурсами, передает ТАСС.

    «Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, – указал глава государства. – И, надеюсь, что так и будет».

    Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил оперативно обеспечить сельскохозяйственных производителей топливом.

    Министерство энергетики отчиталось о полном покрытии текущих потребностей аграриев в горюче-смазочных материалах.

    Министерство промышленности и торговли взяло под контроль общую ситуацию с запасами горючего в стране.

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    7 июля 2026, 04:30 • Новости дня
    «Победа» Путина украсила Овальный зал парламента Республики Сербской

    Подарок Путина стал украшением парламента Республики Сербской

    Tекст: Катерина Туманова

    Подаренная президентом России Владимиром Путиным литография «Победа» заняла почетное место в Овальном зале Народной скупщины Республики Сербской.

    «С сегодняшнего дня в помещениях Народной скупщины Республики Сербской появилось ценное произведение искусства. <...> Литография, которая теперь висит на стене Овального зала», – приводит ТАСС сообщение парламента страны в соцсети Х.

    Там сообщается, что литографию передали председателю парламента Ненаду Стевандичу во время празднования совместной победы над фашизмом 9 мая 2026 года.

    Литографию создал в 1971 году коллектив студии имени Митрофана Грекова по мотивам картины советского художника-баталиста Петра Кривоногова «Победа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз. Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина. В Казань прибыл подарок Путину из Лаоса.


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    7 июля 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп пока не договорились о совместном посещении Эрмитажа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не имеют точных договоренностей о возможной поездке американского лидера в Россию, включая посещение Эрмитажа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал о восхищении Трампа Государственным Эрмитажем во время телефонной беседы с Путиным. По его словам, российский лидер напомнил американскому коллеге о действующем приглашении посетить страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России в ходе телефонного разговора напомнил Трампу о приглашении в Москву.

    Глава Соединенных Штатов в мае допускал возможность своего визита в Россию до конца года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял об отсутствии такой поездки на повестке дня.

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    7 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал поддержку экспорта приоритетом российских властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка российского экспорта остается одним из главных приоритетов для властей страны, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

    «Это один из наших приоритетов, и он в таком качестве остается, конечно», – подчеркнул глава государства, говоря о помощи отечественным экспортерам, передает РИА «Новости».

    Он также поддержал мнение главы центра о том, что развитие этого направления приведет к экономическому благополучию страны.

    Предыдущая подобная встреча состоялась весной 2025 года. Тогда обсуждался вклад государственных структур в раскрытие экспортного потенциала бизнеса. Российский экспортный центр, входящий в группу «ВЭБ.РФ», оказывает компаниям всестороннюю финансовую и нефинансовую поддержку при выходе на зарубежные рынки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Российского экспортного центра.

    В июне Путин предложил нарастить экспорт удобрений и лекарственных препаратов в страны АСЕАН.

    В мае вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил об увеличении экспортной выручки отечественного агропромышленного комплекса почти на четверть.

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    7 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Путин отметил успешное создание альянсов с дружественными странами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин констатировал успешное выстраивание прочных экономических связей с дружественными государствами в рамках работы экспортного центра.

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Российского экспортного центра Вероникой Никишиной обратил внимание на эффективное развитие международных контактов, передает ТАСС.

    «Формирование устойчивых партнерств с дружественными странами, я смотрю, как раз идет достаточно успешно?» – поинтересовался глава государства, изучая представленную презентацию. Руководитель структуры подтвердила это наблюдение.

    В ходе беседы Никишина подчеркнула, что ключевой целью ведомства в настоящее время выступает существенное увеличение объемов экспорта. Планируется, что к 2030 году этот показатель должен вырасти на две трети по сравнению с результатами 2023 года. Достижение таких амбициозных планов предполагается обеспечить именно за счет создания надежных альянсов с иностранными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал поддержку отечественного экспорта одним из главных приоритетов властей.

    В прошлом году объем поставок товаров неэнергетического сектора вырос на девять процентов.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о достижении исторического рекорда доли экспорта в дружественные страны.

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    8 июля 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин оценил работу «Роснефти» с частными АЗС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущие нефтяные компании, обеспечивающие до 89% суточного потребления топлива на востоке страны, активно заключают новые контракты с независимыми автозаправками, рассказал президент России Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с членами правительства обратил внимание на взаимодействие крупных игроков рынка с малыми предприятиями, передает ТАСС.

    «Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах, то компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки», – сказал президент России.

    Путин добавил, что корпорация активно сотрудничает с частными компаниями и автозаправочными станциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Владимир Путин призвал обеспечить стабильное снабжение граждан топливом.

    Вице-премьер Александр Новак рассказал о приоритетном снабжении независимых автозаправочных станций крупными нефтяными компаниями.

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    8 июля 2026, 18:33 • Новости дня
    В 2026 году почти десять тысяч российских выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ

    Помимо выпускницы московской школы, впервые за всю историю Единого государственного экзамена, получившей максимальные 500 баллов по пяти предметам, еще восемь выпускников смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам, а 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов.

    «За 25 лет ЕГЭ впервые школьница из Москвы Екатерина Малкова набрала 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику», –заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов президенту России Владимиру Путину на совещании с правительством, передают РИА «Новости».

    Екатерина Малкова окончила московскую школу № 1409. После получения рекордного результата выпускница планирует продолжить обучение в МФТИ.

    По данным министерства просвещения России, экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме. ЕГЭ сдавали около 750 тыс. человек, а для проведения испытаний по всей стране работали более шести тыс. пунктов. Все участники получили результаты в установленные сроки, в том числе через портал государственных услуг.

    При этом отмечен рост качества подготовки выпускников. По сравнению с предыдущим годом увеличились средние баллы по ряду дисциплин. В частности, по физике показатель вырос на 4,71 балла, по профильной математике – на 4,29 балла, по биологии – на 3,51 балла. Также улучшились результаты по химии, литературе и истории. Количество выпускников, набравших 70 и более баллов, также выросло. Например, число таких участников по профильной математике увеличилось за год почти на 39 тыс. человек и достигло 172,8 тыс. По физике количество высокобалльников выросло более чем на 18 тыс. человек – до 47,8 тыс.

    Всего в 2026 году в России зафиксировали 9 тыс. 777 стобалльных результатов. Это заметно выше показателей прошлых лет: в 2022 году их было 6 тыс. 544, а в 2025 году – 7 тыс. 769.

    Помимо абсолютного результата Екатерины Малковой, еще восемь выпускников из Москвы, Московской области, Волгограда и Владивостока смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам. Также 76 школьников из 23 регионов стали трехсотбалльниками. Среди них – выпускница сельской школы из Воронежской области Дарья Бокова, получившая максимальные результаты по химии, биологии и русскому языку.

    Отмечен интерес школьников к инженерным и естественно-научным направлениям. Доля выпускников, сдававших предметы естественно-научного цикла, достигла 35,3% при установленном ориентире в 32,5%. Наибольший рост показали физика, химия, профильная математика, биология и информатика. Так, физику в 2026 году выбрали 146,5 тыс. выпускников, что на 24% больше, чем годом ранее. Число сдававших информатику увеличилось до 161,8 тыс. человек.

    Выросли и  результаты российских школьников на международных олимпиадах. На первых двух основных соревнованиях по биологии и географии 2026 года наши участники завоевали 12 медалей, 10 из которых – золотые. При этом в сборных были представлены не только московские школьники, но и ученики из регионов.

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    8 июля 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин поручил Новаку и Никитину докладывать о ситуации в топливной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин дал указание вице-премьеру Александру Новаку и главе Минтранса Андрею Никитину сообщать о мерах по урегулированию сложностей в топливной отрасли.

    Еще одним получателем регулярных отчетов назначен председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

    «Прошу оперативно принимать решения и Александру Валентиновичу, и министру транспорта в оперативном режиме мне постоянно докладывать – мне и председателю правительства, разумеется», – поручил президент.

    Напомним, Путин провел совещание с членами кабинета министров по вопросам работы транспортного и топливного комплекса.

    В конце июня глава государства отметил нехватку определенных марок бензина на автозаправочных станциях.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок горючего на внутренний рынок.

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